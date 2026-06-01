Musei, castelli e parchi archeologici gratuiti a Napoli e in Campania domani: scopri le meraviglie.

Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali in Italia offrono un’opportunità imperdibile: ingresso gratuito! Tra le numerose meraviglie da esplorare, Napoli e la Campania si presentano come vere e proprie gemme culturali.

Visita i musei gratis il 2 giugno 2026 a Napoli e in Campania

Iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, l’accesso gratuito ai siti culturali sarà disponibile in tutta Italia anche il 2 giugno. Durante questa giornata, i visitatori potranno accedere ai musei e ai parchi archeologici seguendo gli orari consueti, e in alcuni casi, sarà richiesta la prenotazione.

Questa è un’occasione unica per scoprire l’arte e la storia del nostro patrimonio culturale. L’iniziativa non si ferma qui: l’ingresso gratuito sarà replicato anche domenica 7 giugno, in occasione della Domenica al Museo. Questo evento, istituito dal Ministero della Cultura, consente a cittadini e turisti di accedere liberamente ai musei e ai parchi archeologici nella prima domenica del mese.

I musei e parchi archeologici gratuiti in Campania

Se sei in Campania, non perdere l’opportunità di visitare i seguenti luoghi storici e culturali, che offrono un’esperienza ricca e diversa:

Palazzo della Dogana dei Grani e Area Archeologica dell’Antica Abellinum, Atripalda (Avellino)

Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano (Avellino)

Teatro Romano di Benevento, Benevento

Centro Operativo di Benevento, Benevento

Reggia di Caserta, Caserta

Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo (Caserta)

Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli (Napoli)

Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, Bacoli (Napoli)

Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano (Napoli)

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli

Archivio di Stato di Napoli, Napoli

Certosa e Museo di San Martino, Napoli

Palazzo Reale di Napoli, Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Museo della Ceramica in Villa Floridiana, Napoli

Museo Archeologico della penisola sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento (Napoli)

Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli (Napoli)

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Pozzuoli

Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli (Salerno)

Certosa di San Lorenzo, Padula (Salerno)

Museo Archeologico di Pontecagnano e Parco Archeologico, Pontecagnano (Salerno)

Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina (Salerno)

Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Sarno (Salerno)

Ogni sito racconta una storia unica, permettendo ai visitatori di immergersi nel patrimonio culturale della Campania. Dall’arte classica degli scavi di Ercolano e Pompei, alla straordinaria architettura della Reggia di Caserta, ogni luogo offre esperienze indimenticabili.

Ti consigliamo di pianificare la tua visita per sfruttare al massimo l’esperienza. Infatti, sapere quali musei visitare in anticipo può aiutarti a evitare lunghe attese e a scoprire gli aspetti più interessanti di ciascun luogo. Ricorda che in alcuni casi potrebbe essere necessaria la prenotazione; consulta i siti ufficiali dei singoli musei per maggiori informazioni.

Cosa sapere prima di partire

È importante verificare le normative vigenti in materia di accesso e visita ai luoghi culturali. Controlla ad esempio le eventuali restrizioni legate a COVID-19, le misure di sicurezza e le modalità di accesso.

Non dimenticare di portare con te un documento d’identità valido, poiché potrebbe essere necessario per la registrazione all’ingresso in alcuni musei. Inoltre, porta con te una mappa o consulta le app dedicate al turismo, che possono rivelarsi utili per orientarti nella tua esplorazione.

Per ulteriori informazioni sulle aperture straordinarie e sulle iniziative culturali, visita il sito del Ministero della Cultura e i portali ufficiali dei singoli musei. Approfitta di questa opportunità abbracciando la storia e l’arte della Campania, una regione ricca di tradizioni e bellezze.

Non perderti tutte le news su Napoli+