Tifosi del Bari protestano: “De Laurentiis vattene” su un’intera pagina di giornale.

Protesta dei Tifosi del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno

A Napoli, un cartellone pubblicitario è diventato il palcoscenico di un’importante protesta dei tifosi del Bari. Un gruppo di sostenitori ha deciso di far sentire la propria voce acquistando uno spazio sulla Gazzetta del Mezzogiorno, affermando chiaramente il loro dissenso nei confronti della famiglia De Laurentiis, attuale proprietaria del club tramite la Filmauro.

Lo slogan scelto, “De Laurentiis vattene da Bari”, esprime con forza il sentimento di malcontento che aleggia nella città. A rendere ancora più incisivo il messaggio ci pensa una seconda frase che recita: “Il Bari non è un tuo gioco, la città non ti appartiene”. Queste parole riassumono un clima di crescente tensione tra i tifosi e la dirigenza, specialmente dopo una stagione segnata da risultati deludenti.

Le Cause del Malcontento

L’iniziativa dei tifosi non è isolata, ma arriva dopo una serie di eventi che hanno ulteriormente incrinato il rapporto tra l’ambiente biancorosso e la proprietà. La stagione appena conclusa ha evidenziato ambizioni rimaste disattese, lasciando i sostenitori del Bari delusi e frustrati. Non solo i risultati sportivi, ma anche le promesse di un futuro migliore sembrano essere svanite nel nulla, alimentando così un clima di sfiducia.

In aggiunta a ciò, il dialogo teso tra il club e l’amministrazione comunale sul futuro dello stadio San Nicola ha complicato ulteriormente la situazione. Entrambi i soggetti sono attualmente coinvolti in discussioni serrate riguardanti la documentazione necessaria per la Lega e la gestione dell’impianto progettato dall’architetto Renzo Piano. Il Bari, sotto la direzione di Luigi De Laurentiis, è stato l’unico a partecipare al bando per la gestione quinquennale dello stadio, un fatto che non ha contribuito a migliorare l’umore dei tifosi, anzi ha aumentato il loro scetticismo verso la dirigenza.

Richieste di Chiarezza dalla Parte del Comune e dai Tifosi

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso la necessità di un chiarimento in merito alle prospettive future del club. Un incontro, atteso con grande trepidazione, dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Questo potrebbe costituire un momento cruciale non soltanto per il futuro del Bari, ma anche per il rapporto tra la dirigenza e la tifoseria. Durante questo incontro si prevede che vengano presentati nuovi piani sportivi e industriali, dettagli che la comunità calcistica locale aspetta con grande interesse.

I tifosi, infatti, stanno chiedendo a gran voce trasparenza e risultati concreti. Questa richiesta trova risonanza anche nella recente denuncia dei supporter, i cui sentimenti sono stati resi pubblici attraverso la Gazzetta del Mezzogiorno. Ciò che è chiaro è che i sostenitori non vogliono più essere considerati come una semplice cosa di poco conto; desiderano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che riguardano il loro club.

Il clima di protesta e la frattura tra i tifosi e la proprietà del Bari sono evidenti. I supporter si sono fatti portavoce di un sentimento diffuso all’interno della comunità che non può più restare in silenzio. Le aspettative elevati nei confronti della dirigenza non sono state soddisfatte e questo ha portato a un deterioramento ulteriore dei rapporti.

Nei prossimi giorni, la parola spetterà alla famiglia De Laurentiis nel tentativo di ricostruire un legame che ora è ai minimi termini. I tifosi attendono risposte concrete e misure che possano riportare il Bari sui giusti binari, rinnovando la speranza per un futuro più luminoso. Questo episodio sulla Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta solo l’ultimo atto di un’importante battaglia per la dignità sportiva e l’identità di una città che vive di passione calcistica.

Come ci ha fatto sapere la Gazzetta del Mezzogiorno, il supporto e la partecipazione attiva dei tifosi non è sola una questione di sport, ma un tema di comunità che merita attenzione e rispetto. La situazione attuale del Bari è un chiaro riflesso delle dinamiche tra proprietari e tifosi che caratterizzano molte squadre in Italia e nel mondo.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che sta coinvolgendo un’intera città e i suoi sostenitori.

Fonti: Gazzetta del Mezzogiorno, Comune di Bari

Non perderti tutte le news su Napoli+