Tumore scoperto in gravidanza: intervento straordinario a Napoli salva mamma e bambino.

Intervento di Mastectomia di Successo al Pascale di Napoli

Un intervento straordinario si è svolto presso l’ospedale Pascale di Napoli, dove una giovane paziente incinta, affetta da tumore al seno, ha subito una mastectomia. Questo caso dimostra la possibilità di affrontare sfide complesse in un contesto di maternità, senza compromettere la salute della madre e del bambino.

La diagnosi è arrivata durante la gravidanza, creando un senso di angoscia nella paziente che aveva ricevuto consigli da diverse strutture sanitarie sul dover interrompere la gravidanza per iniziare le cure oncologiche.

Grazie all’incontro con il professor Michelino De Laurentiis, oncologo di riferimento all’Istituto dei Tumori di Napoli, la giovane ha scoperto che, nei casi selezionati, è possibile affrontare il tumore senza dover rinunciare al bambino. L’ottimismo del professor De Laurentiis ha riportato la fiducia nella paziente, una psicologa di Salerno, che ora rappresenta un esempio di coraggio e resilienza nella lotta contro il cancro.

La Complessità dell’Intervento e la Collaborazione Multidisciplinare

Il 18 maggio, la paziente si è sottoposta a un intervento di mastectomia con dissezione linfonodale ascellare e ricostruzione mammaria immediata. La squadra chirurgica includeva i dottori Di Giacomo e Fucito, accompagnati dal dottor Marone, specialisti nella chirurgia senologica. Un ruolo chiave è stato svolto anche dai dottori anestesisti Cuomo, Calabria e Bifulco, che hanno gestito un’anestesia adeguata alle specifiche esigenze della paziente incinta.

I ginecologi Scala e Gallo hanno monitorato costantemente il benessere fetale, assicurandosi che la paziente e il bambino rimanessero in salute durante l’intervento. Dopo solo due giorni di degenza, la giovane mamma è stata dimessa, permettendole di riabbracciare la sua famiglia in condizioni di salute ottimali.

L’intervento ha dimostrato come l’oncologia, la chirurgia, l’anestesia e la ginecologia debbano lavorare in perfetta sintonia. Operare una paziente oncologica in gravidanza comporta un delicato equilibrio tra il trattamento del tumore e la salvaguardia del feto. È essenziale monitorare continuamente sia i parametri materni che quelli fetali durante tutte le fasi dell’operazione.

Pianificazione e Ricostruzione Immediata

Dal punto di vista medico, è stata necessaria una pianificazione estremamente precisa. La mastectomia con dissezione linfonodale è un intervento già complesso in situazioni normali, ma in gravidanza la complessità aumenta. È fondamentale considerare l’epoca gestazionale, la biologia del tumore, la sicurezza dei trattamenti farmacologici e anestesiologici, nonché minimizzare lo stress chirurgico e le complicanze.

La scelta della ricostruzione immediata con protesi definitiva, effettuata durante l’asportazione della mammella, ha consentito alla paziente di evitare ulteriori interventi e di limitare l’impatto psicologico e fisico di un percorso già difficile. Questa decisione è stata possibile grazie alla stabilità clinica della giovane donna e alla collaborazione multidisciplinare che caratterizza le strutture oncologiche di eccellenza come il Pascale.

Il professor Michelino De Laurentiis spiega come il tumore al seno in gravidanza, sebbene raro, sia uno dei più frequenti diagnosticati durante il periodo gestazionale. Negli ultimi anni, la medicina oncologica ha compiuto progressi notevoli, consentendo a molte pazienti di sottoporsi a interventi chirurgici e, in alcuni casi selezionati, anche a trattamenti oncologici durante la gravidanza, senza compromettere la salute del bambino.

La storia della giovane madre è una testimonianza del coraggio e della determinazione che caratterizzano le pazienti oncologiche. Durante la sua esperienza, ha mostrato grande forza e lucidità, affrontando la paura della malattia e la responsabilità di proteggere la nuova vita che porta in grembo. Un aneddoto racconta che, entrando in sala operatoria, ha chiesto ai medici di “pensare prima a lui”, segno del suo amore incondizionato per il bambino.

Il direttore generale del Pascale, Maurizio di Mauro, sottolinea come questo risultato rappresenti il meglio della sanità pubblica e dell’oncologia italiana. Gli specialisti che lavorano presso l’ospedale dimostrano di avere la competenza e la sensibilità necessarie per affrontare anche le situazioni più delicate. “Curare una giovane donna senza interrompere il percorso della maternità significa difendere la vita, la speranza e il futuro”, conclude.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su questo tema, si rimanda a fonti ufficiali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Associazione Italiana di Oncologia Medica.

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