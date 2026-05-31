Pepsi Pizza Park a Portici: 7 serate gratuite di pizza sul mare da non perdere!

Pizza Park 2026: Il Festival della Pizza a Portici

Scopri le pizzerie protagoniste di Pizza Park, il grande villaggio della pizza che dal 28 maggio al 3 giugno 2026 trasformerà il Parco a Mare del Lungomare di Portici in un tempio della gastronomia campana. Questa terza edizione, dopo il successo dell’anno precedente, promette di essere ancora più ricca e coinvolgente, con nuove pizzerie, sponsor di rilievo nazionale e una programmazione dedicata alla pizza come patrimonio culturale universale. L’ingresso all’evento è libero e gratuito, rendendolo accessibile a tutti gli amanti della pizza.

Per sette giorni, il lungomare di Portici si trasformerà nella capitale della pizza campana, con la partecipazione di 18 maestri pizzaioli e 5 food partner specializzati in dolci e pasticceria. Non mancheranno momenti di intrattenimento live, Show Cooking, Area Talk e Masterclass, pensati per famiglie, professionisti del settore e appassionati.

Quest’anno, l’evento compie un ulteriore salto di qualità grazie alla partnership con Pepsi, che diventa Title Sponsor ufficiale. L’evento assumerà la denominazione “Pepsi Pizza Park 2026”, portando con sé la forza di un brand di fama mondiale.

Le Eccellenze Gastronomiche del Pizza Park

Durante il Pizza Park 2026, 18 pizzerie selezionate tra le migliori del panorama campano presenteranno specialità sia tradizionali che innovative. Dal classico napoletano verace alla pizza contemporanea d’autore, passando per le delizie fritte e proposte senza glutine, ogni maestro pizzaiolo porterà con sé la propria filosofia culinaria, il territorio d’origine e ingredienti di alta qualità, supportati dai partner ufficiali: farine Caputo, pomodoro San Marzano Rega, latticini Sorì e olio Basso.

Le pizzerie partecipanti includono, tra le altre:

Ai Tre Monelli – Angri (Sa)

Andrè Pizzeria e Ritrovo – Salerno

Cia’ Mamma’ di Porzio – Napoli

Gino e Toto Sorbillo Eventi – Napoli

I Damiano – Portici (Na)

Il Mio Viaggio a Napoli – Napoli

Isabella De Cham – La Pizza Fritta – Napoli

Pizzeria Divina – Cetara (Sa)

La Tradizione – Portici (Na)

…e molte altre!

Non mancherà un’area dedicata all’intrattenimento, dove il Parco a Mare si trasformerà in un palcoscenico naturale. Con il Vesuvio sullo sfondo e la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, il programma offrirà concerti, talk e momenti di condivisione tra i protagonisti del settore e il pubblico.

Eventi e Incontri al Pizza Park

Il Pizza Park non è solo un festival culinario, ma anche un’opportunità di crescita e formazione. Durante l’evento, si susseguiranno interviste e collegamenti in diretta con le radio partner, incontri con maestri pizzaioli e ospiti del mondo food, sessioni formative aperte al pubblico. Un’iniziativa unica trasformerà ogni serata in un atto culturale collettivo, con Show Cooking curati da Cristian Cutino (CEO Ciboh) e il supporto di Stefania Sirignano (la Lady) di Radio Punto Zero.

Ogni maestro presenterà una pizza che racconta il territorio di provenienza, creando una narrativa gastronomica di sapori e tradizioni. Le serate saranno un viaggio attraverso le bellezze della Campania, dai Monti Picentini all’Agro Nocerino Sarnese, passando per le colline dell’entroterra. Gli ospiti del mondo food, come Enrico Moscato di Moscato Cucina Agricola e Gianluigi Caccioppoli di Forneria Agricola Caccioppoli, condivideranno la loro esperienza e passione per la gastronomia locale.

In aggiunta, il Pizza Park ospiterà una selezione di espositori che rappresentano il meglio della filiera agroalimentare e artigianale campana. Per sette giorni, il Parco a Mare diventerà un mercato del gusto a cielo aperto, permettendo ai visitatori di scoprire, assaporare e acquistare prodotti freschi e locali.

Pizza Park 2026 si preannuncia quindi come un evento imperdibile per tutti gli amanti della pizza e della buona cucina. Un’esperienza da vivere in compagnia, all’insegna del gusto e della tradizione culinaria campana.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale dell’evento e segui i canali social per rimanere aggiornato sulle novità. Non perdere l’occasione di scoprire le meraviglie della pizza campana in riva al mare!

— Fonti ufficiali: Sito di Pizza Park, Pepsi.

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