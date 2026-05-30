Poggioreale, nuovo incendio: i residenti chiedono basta a questa situazione insostenibile.

Incendio nel capannone di Naples: il secondo in 48 ore

Napoli, 30 maggio 2026 – Un incendio devastante ha colpito un capannone abbandonato nei pressi del mercato del Caramanico, situato nella zona di Poggioreale, a Napoli Est. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza. L’allerta è scattata nel pomeriggio e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, coordinate dal Comandante Giuseppe Paduano, per effettuare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Un territorio vulnerabile

La preoccupazione per la frequenza di questi eventi è crescente. Questo incendio è, infatti, il secondo registrato in soli due giorni nella stessa area, evidenziando una situazione allarmante per la comunità locale. I residenti e le autorità sono sul chi vive, chiedendosi se ci siano motivazioni specifiche alla base di questi roghi ricorrenti. La zona di Gianturco, spesso colpita da sversamenti illeciti e occupazioni abusive, si dimostra particolarmente vulnerabile.

“Un’area abbandonata e senza controllo è diventata una polveriera,” dichiara la consigliera Eliana Troise. “Non possiamo permettere che la situazione continui a deteriorarsi.”

La necessità di un piano d’azione concreto è diventata imperativa, mentre i residenti lamentano la mancanza di risposte efficaci da parte delle autorità competenti. Un’incidenza di incendi così ravvicinata solleva interrogativi inquietanti sulle cause e sulla gestione delle emergenze.

Le denunce della Municipalità

La consigliera Troise ha espresso un duro attacco nei confronti delle istituzioni locali, accusandole di immobilismo. “Tra ieri e oggi assistiamo ai primi roghi tossici della stagione calda. Le stesse aree vengono colpite ripetutamente, senza che si prendano misure preventive,” ha dichiarato. Troise ha sottolineato la mancanza di una strategia completa di bonifica, lamentando che anche i roghi del passato sono stati ignorati: “Non abbiamo avuto aggiornamenti sull’area dopo gli incendi dello scorso anno. Rimane semplicemente recintata, senza un progetto di recupero concreto.”

Inoltre, l’assenza di un tavolo permanente per affrontare la questione dei rifiuti tossici è stata evidenziata come una mancanza critica da parte delle autorità. “Siamo fermi allo stesso punto perché l’amministrazione non è in grado di attivare un tavolo interistituzionale,” ha aggiunto.

Materiali tossici nel fumo: una preoccupazione crescente

Le implicazioni per la salute pubblica rappresentano un ulteriore motivo di apprensione. Il fumo denso e acre sprigionato dall’incendio è un segnale preoccupante, suggerendo la presenza di sostanze altamente tossiche come plastiche, pneumatici e solventi petroliferi. La combustione di questi materiali all’aria aperta può avere effetti devastanti sulla salute di chi vive nella zona e sull’ambiente circostante.

Eliana Troise ha chiesto “accertamenti immediati sulla causa dell’incendio” e ha sollecitato un intervento decisivo da parte del Comune, della Regione e del Governo. “È necessario passare dall’emergenza a un piano di bonifica duraturo,” ha ribadito.

In risposta alla pressione crescente, la Municipalità ha avviato un’interlocuzione con enti superiori per mettere in piedi un tavolo di crisi dedicato alla gestione dei rifiuti tossici e alla pianificazione di interventi di bonifica nelle aree colpite da incendi.

La sicurezza e il benessere della popolazione partenopea dipendono ora dalla capacità delle istituzioni di agire tempestivamente e in modo coordinato. È tempo che si presti la massima attenzione a una questione che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine per la salute pubblica e per l’ambiente.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione mentre attendono aggiornamenti sui materiali combusti e sulle potenziali cause dell’incendio. La speranza è che questa possa essere l’ultima volta che si assiste a eventi così drammatici e che, finalmente, si avvii un processo di riqualificazione dell’area a beneficio della comunità.

Fonti ufficiali: Vigili del Fuoco di Napoli, Comune di Napoli.

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