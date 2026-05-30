Assemblea Nazionale a Napoli contro l’autonomia differenziata e la legge Calderoli.

Assemblea Pubblica Nazionale contro l’Autonomia Differenziata a Napoli

Sabato 6 giugno, i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica e il Tavolo NO AD organizzeranno un’importante Assemblea Pubblica Nazionale presso il Castel Nuovo (Maschio Angioino) a Napoli. L’evento nasce in risposta alle recenti iniziative legislative riguardanti l’autonomia differenziata, un tema che ha suscitato un ampio dibattito a livello nazionale.

Durante l’assemblea, interverranno relatori di spicco del panorama accademico e politico, tra cui Emiliano Brancaccio, il professor Massimo Villone e Marco Esposito. L’invito a partecipare è stato esteso anche al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Questa presenza rappresenta un forte segnale di unità e mobilitazione contro le politiche di autonomia differenziata.

La Questione dell’Autonomia Differenziata e la Legge Calderoli

L’assemblea si propone di affrontare la legge Calderoli, che è stata etichettata come “spacca Italia”. Il Ministro per gli Affari Regionali ha comunicato al Parlamento le intese preliminari riguardanti quattro regioni italiane: Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Queste intese porterebbero all’attribuzione del potere legislativo su ambiti fondamentali, quali sanità, protezione civile, previdenza complementare e professioni.

Secondo i Comitati, le preintese presentate dal Ministro Calderoli sono considerate “illegittime” perché contravvengono alla sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale. Tale sentenza stabilisce che è necessaria una valutazione accurata e motivata “territorio per territorio” prima di trasferire la potestà legislativa su temi di cruciale importanza.

La legge sull’autonomia differenziata, se approvata, porterebbe a un aumento delle disuguaglianze tra le diverse regioni italiane, minando il principio di uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini della Repubblica. L’assemblea di Napoli, quindi, rappresenta un’occasione cruciale per riflettere e discutere su queste problematiche, coinvolgendo la cittadinanza e i rappresentanti delle istituzioni.

In un contesto di crescente disuguaglianza e di frammentazione territoriale, è fondamentale che la voce dei cittadini venga ascoltata. I Comitati per il ritiro dell’autonomia differenziata intendono creare un fronte comune per opporsi non solo alla legge Calderoli, ma anche a qualsiasi altra iniziativa che possa compromettere l’unità della Repubblica e i diritti fondamentali. L’assemblea sarà un momento di confronto e di proposta, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi di grande rilevanza.

La Mobilitazione e Il Futuro della Repubblica Italiana

La mobilitazione contro l’autonomia differenziata non è solo una questione di leggi, ma rappresenta un’occasione per riaffermare i principi democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana. L’unità, infatti, è un valore fondamentale per garantire un sistema equo e giusto. Le organizzazioni e i cittadini coinvolti in questo movimento ritengono che una distribuzione diseguale delle risorse e dei diritti possa portare a divisioni non solo a livello economico, ma anche sociale e culturale.

L’Assemblea Pubblica Nazionale si pone quindi come un’opportunità per raccogliere idee, proposte e soluzioni condivise. Saranno previsti momenti di dibattito aperto e di confronto diretto, affinché ogni voce possa contribuire alla costruzione di un progetto di unità e cooperazione. È importante che i cittadini si sentano parte attiva di questo processo e che possano esprimere le proprie opinioni su temi così importanti per il futuro del Paese.

Per rimanere aggiornati su quanto accade riguardo questa mobilitazione e sull’evoluzione della legge sull’autonomia differenziata, è possibile consultare fonti ufficiali, come i siti delle istituzioni governative e delle organizzazioni partecipanti all’assemblea. Solo attraverso un’informazione corretta e tempestiva sarà possibile promuovere un dibattito consapevole e responsabile, che rispetti i valori fondamentali della nostra democrazia.

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