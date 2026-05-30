30 Maggio 2026

Inter frena su Muharemovic, ma nutre fiducia per Ndicka della Roma.

redazione 30 Maggio 2026
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Inter alla Ricerca di Rinforzi: Il Caso Tarik Muharemovic

SASSUOLO, ITALIA – Il 6 dicembre 2025, Tarik Muharemovic, difensore del US Sassuolo Calcio, ha esultato per il secondo gol della sua squadra nella sfida di Serie A contro l’ACF Fiorentina al Mapei Stadium Città del Tricolore. Questo momento ha catturato l’attenzione di molti club, inclusa l’Inter, che ha manifestato un forte interesse per il giocatore bosniaco.

La Situazione Difensiva dell’Inter

Dopo aver conquistato il double nazionale nella stagione 2025-26, l’Inter è ora alla ricerca di rinforzi. Con la partenza di giocatori chiave come Francesco Acerbi e Matteo Darmian, e la probabile cessione di Stefan De Vrij, il reparto difensivo necessità di un profondo rinnovamento. Inoltre, si vocifera che Yann Bisseck possa trasferirsi al Bayern Monaco, aumentando ulteriormente la necessità di nuovi innesti.

Nonostante le voci di mercato riguardanti Alessandro Bastoni, il club nerazzurro è fiducioso di mantenere il talentuoso difensore, soprattutto dopo che il Barcellona ha deciso di investire le proprie risorse sull’acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle United. Ciò consente all’Inter di concentrarsi su altre potenziali acquisition.

Inter su Muharemovic e Ndicka

L’Inter ha mostrato interesse per Tarik Muharemovic e Oumar Solet dell’Udinese. Tuttavia, le trattative per l’ingaggio di Muharemovic si stanno complicando. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo chiede una cifra elevata per il giocatore, poiché è obbligato a versare il 50% di ciascun trasferimento al club che ne detiene i diritti precedenti, ovvero la Juventus. Inoltre, il Sassuolo spera di ottenere performance eccellenti da Muharemovic durante il prossimo Campionato del Mondo, il che potrebbe aumentare il suo valore di mercato.

La Concorrente Roma e l’Opzione Ndicka

Nel frattempo, il focus dell’Inter si è spostato su un possibile innesto dal club giallorosso. Evan Ndicka, attuale elemento fondamentale nel sistema di gioco della Roma, potrebbe diventare un’alternativa più interessante. La Roma, per far fronte a esigenze finanziarie, ha bisogno di generare circa 60 milioni di euro di entrate prima della fine di giugno per rispettare i requisiti del Fair Play Finanziario. Questo scenario rende Ndicka e altri giocatori come Manu Kone potenziali candidati per una cessione che il club romano potrebbe non voler rifiutare.

L’ivoriano Ndicka, che nella stagione 2025-26 ha dimostrato di essere un pilastro per la Roma, avrebbe il potenziale per integrarsi bene nel gruppo dell’Inter, contribuendo così alla solidità difensiva di cui il club ha bisogno.

L’atteggiamento dell’Inter verso il Mercato

La Gazzetta dello Sport ha aggiunto che l’Inter non è interessata a coinvolgersi in una guerra di offerte con i ben più ricchi club della Premier League, esprimendo la volontà di muoversi in modo strategico. Questo approccio è cruciale nel panorama attuale, dove molte squadre sono pronte a spendere cifre considerevoli per rinforzarsi.

I dirigenti dell’Inter, consapevoli della distribuzione delle risorse sul mercato, sembrano preferire un’opzione più razionale come quella di Evan Ndicka, il quale rappresenterebbe un investimento solido e sostenibile.

Considerazioni Finali

In un contesto dove le trattative di mercato sembrano restringere le possibilità dell’Inter, la squadra nerazzurra dovrà decidere se insistere per Muharemovic, cercando di trovare un accordo con il Sassuolo, o se concentrarsi definitivamente su Ndicka della Roma. Le prossime settimane saranno fondamentali per delineare il futuro difensivo dell’Inter, valutando le opportunità per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Fonti ufficiali:

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