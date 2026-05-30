30 Maggio 2026

Repubblica: “Meret, Lucca e Lang tornano in gioco Milinkovic-Savic potrebbe partire”

redazione 30 Maggio 2026
Meret: "Sul gol di Isaksen c'è stata una deviazione. Perdere così fa male"

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli si prepara a rivalutare diversi giocatori che nell’ultima stagione hanno trovato poco spazio o non sono riusciti a esprimere il proprio potenziale. Come sottolinea Repubblica Napoli, una delle prime missioni del nuovo allenatore sarà proprio quella di capire quali elementi possano essere recuperati e reinseriti stabilmente nel progetto tecnico.

Meret verso il ritorno al centro del progetto

La situazione più significativa riguarda la porta. L’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non ha prodotto i risultati sperati e potrebbe essere archiviata con il cambio di guida tecnica.

Secondo Repubblica Napoli, la partenza di Antonio Conte aumenta sensibilmente le possibilità di permanenza e rilancio per Meret. Il portiere friulano, protagonista dei due scudetti conquistati dagli azzurri negli ultimi anni, gode infatti della stima di Allegri.

Nei prossimi giorni il suo agente Federico Pastorello incontrerà il direttore sportivo Giovanni Manna per discutere il futuro del giocatore, ma la sensazione è che il numero uno possa tornare ad avere un ruolo centrale nel nuovo Napoli.

Kovar resta una possibilità

Parallelamente il club continua a monitorare il mercato dei portieri. Tra i profili seguiti figura Matej Kovar, estremo difensore della Repubblica Ceca, reduce dall’esperienza al PSV Eindhoven ma di proprietà del Bayer Leverkusen.

Kovar è ben conosciuto dagli azzurri per aver affrontato il Napoli nella pesante sconfitta per 6-2 in Champions League e rappresenta un’opzione che la società continua a valutare in vista della prossima stagione.

Lang e Lucca cercano riscatto

Tra i giocatori chiamati a rilanciarsi c’è anche Noa Lang. L’esterno olandese non ha convinto pienamente durante la gestione Conte e il feeling con l’ex allenatore non è mai realmente sbocciato.

La fiducia del club nei suoi confronti, però, resta elevata e Allegri dovrà verificare durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro se l’ex PSV possa rappresentare una risorsa importante per il nuovo corso.

Situazione simile per Lorenzo Lucca. L’attaccante, acquistato con un investimento complessivo da 35 milioni di euro, è stato ceduto al Nottingham Forest dopo appena sei mesi in azzurro. La sua stagione è stata deludente e ora il Napoli dovrà decidere se puntare sul suo rilancio oppure valutare altre soluzioni.

Curiosamente, Lucca era stato uno degli obiettivi del Milan proprio quando Allegri sedeva sulla panchina rossonera.

Marin, Folorunsho e Marianucci attendono una decisione

Tra i rientranti dai prestiti ci sono anche Rafa Marin, Michael Folorunsho e Luca Marianucci.

Lo spagnolo ha disputato una buona stagione al Villarreal e punta a ritagliarsi uno spazio nella rosa azzurra. Restano invece da valutare le posizioni di Folorunsho, reduce dall’esperienza al Cagliari, e di Marianucci, che ha trascorso la seconda parte della stagione al Torino.

Sarà Allegri, nelle prossime settimane, a decidere chi potrà far parte del Napoli del Centenario e chi invece sarà destinato a una nuova partenza.

Altro

De Maggio: "Manna attivissimo sul mercato. Mi arriva una notizia"

Napoli, De Maggio conferma: “Scelto Allegri. Italiano aveva l’accordo, ma il club ha deciso”

redazione 29 Maggio 2026
Venerato: " Vi do una notizia ufficiale, il Napoli vuole Frattesi"

Rai, Venerato: “Italiano spiazzato dalla scelta del Napoli, era convinto di essere il prescelto”

redazione 29 Maggio 2026
Allegri, il prossimo allenatore del Napoli? La SSC Napoli smentisce le voci

Gazzetta dello Sport: “Allegri come alla Juve: il Napoli riparte da De Bruyne e Hojlund”

redazione 29 Maggio 2026
venerato_2

RAI Sport: “Napoli, clamorosa inversione su Allegri: Italiano spiazzato”

redazione 28 Maggio 2026
delaurentiis-tribuna-stadio

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri a un passo: De Laurentiis ha scelto il dopo Conte”

redazione 28 Maggio 2026
Pedullà Gravina

Alfredo Pedullà: “Napoli, virata decisiva su Allegri: De Laurentiis irritato dalla gestione Italiano”

redazione 28 Maggio 2026
275d936cc878017b203b296a4c238953-76942-oooz0000

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri ora è in vantaggio: il club accelera per chiudere”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 100329

Il Mattino: “Napoli, Khalaili a un passo: De Laurentiis prepara il nuovo mercato tra tagli e rilanci”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 095922

Il Mattino: “Krol incorona Beukema: «Con Italiano può diventare il leader del nuovo Napoli»”

redazione 28 Maggio 2026
La gufata di Allegri: “Napoli favorito per lo scudetto. Su Osimhen..."

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri risale”

redazione 28 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-28 081422

Repubblica: “Stadio, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo”

redazione 28 Maggio 2026
Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato

Repubblica: “Rebus panchina: Napoli in attesa per il tecnico si resta su due piste”

redazione 28 Maggio 2026

Ultimissime

Meret: "Sul gol di Isaksen c'è stata una deviazione. Perdere così fa male"

Repubblica: “Meret, Lucca e Lang tornano in gioco Milinkovic-Savic potrebbe partire”

redazione 30 Maggio 2026
rabiot_juve_2

Repubblica: “Allegri lavora al nuovo Napoli. Idea Rabiot per il centrocampo”

redazione 30 Maggio 2026
news428930.jpg

Sciopero generale a Napoli: disagi limitati e circolazione pressoché regolare.

Anna Gaia Cavallo 30 Maggio 2026
GettyImages-2262049313-scaled.jpg

Rafa Jodar smentisce di aver spinto una raccattapalle al Roland Garros dopo l’incidente.

redazione 30 Maggio 2026
Tarik-Muharemovic-celebrate.jpg

Inter frena su Muharemovic, ma nutre fiducia per Ndicka della Roma.

redazione 30 Maggio 2026