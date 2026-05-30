Repubblica: “Meret, Lucca e Lang tornano in gioco Milinkovic-Savic potrebbe partire”

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli si prepara a rivalutare diversi giocatori che nell’ultima stagione hanno trovato poco spazio o non sono riusciti a esprimere il proprio potenziale. Come sottolinea Repubblica Napoli, una delle prime missioni del nuovo allenatore sarà proprio quella di capire quali elementi possano essere recuperati e reinseriti stabilmente nel progetto tecnico.

Meret verso il ritorno al centro del progetto

La situazione più significativa riguarda la porta. L’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non ha prodotto i risultati sperati e potrebbe essere archiviata con il cambio di guida tecnica.

Secondo Repubblica Napoli, la partenza di Antonio Conte aumenta sensibilmente le possibilità di permanenza e rilancio per Meret. Il portiere friulano, protagonista dei due scudetti conquistati dagli azzurri negli ultimi anni, gode infatti della stima di Allegri.

Nei prossimi giorni il suo agente Federico Pastorello incontrerà il direttore sportivo Giovanni Manna per discutere il futuro del giocatore, ma la sensazione è che il numero uno possa tornare ad avere un ruolo centrale nel nuovo Napoli.

Kovar resta una possibilità

Parallelamente il club continua a monitorare il mercato dei portieri. Tra i profili seguiti figura Matej Kovar, estremo difensore della Repubblica Ceca, reduce dall’esperienza al PSV Eindhoven ma di proprietà del Bayer Leverkusen.

Kovar è ben conosciuto dagli azzurri per aver affrontato il Napoli nella pesante sconfitta per 6-2 in Champions League e rappresenta un’opzione che la società continua a valutare in vista della prossima stagione.

Lang e Lucca cercano riscatto

Tra i giocatori chiamati a rilanciarsi c’è anche Noa Lang. L’esterno olandese non ha convinto pienamente durante la gestione Conte e il feeling con l’ex allenatore non è mai realmente sbocciato.

La fiducia del club nei suoi confronti, però, resta elevata e Allegri dovrà verificare durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro se l’ex PSV possa rappresentare una risorsa importante per il nuovo corso.

Situazione simile per Lorenzo Lucca. L’attaccante, acquistato con un investimento complessivo da 35 milioni di euro, è stato ceduto al Nottingham Forest dopo appena sei mesi in azzurro. La sua stagione è stata deludente e ora il Napoli dovrà decidere se puntare sul suo rilancio oppure valutare altre soluzioni.

Curiosamente, Lucca era stato uno degli obiettivi del Milan proprio quando Allegri sedeva sulla panchina rossonera.

Marin, Folorunsho e Marianucci attendono una decisione

Tra i rientranti dai prestiti ci sono anche Rafa Marin, Michael Folorunsho e Luca Marianucci.

Lo spagnolo ha disputato una buona stagione al Villarreal e punta a ritagliarsi uno spazio nella rosa azzurra. Restano invece da valutare le posizioni di Folorunsho, reduce dall’esperienza al Cagliari, e di Marianucci, che ha trascorso la seconda parte della stagione al Torino.

Sarà Allegri, nelle prossime settimane, a decidere chi potrà far parte del Napoli del Centenario e chi invece sarà destinato a una nuova partenza.