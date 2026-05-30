Ferlaino incorona Allegri: «È un vincente. Due vittorie e convincerà tutti»

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori, ma c’è chi non ha dubbi sulla bontà della scelta. Si tratta di Corrado Ferlaino, storico presidente degli azzurri nell’epoca di Diego Armando Maradona e dei primi due scudetti, che in un’intervista concessa ad Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport ha espresso piena fiducia nel tecnico livornese.

Il ricordo dell’incontro con Allegri

Ferlaino ha raccontato un episodio risalente a qualche anno fa, quando incontrò Allegri in un ristorante di Milano.

«Allegri si avvicinò a noi che eravamo seduti, fu cortesissimo, una bella persona, si vede che è un ragazzo perbene. E fu un bel gesto. Anzi, devo dire che furono fantastici il modo e l’affetto».

Un’impressione umana che, secondo l’ex presidente azzurro, si accompagna a un curriculum tecnico di altissimo livello.

«Conta la storia degli uomini»

Nonostante una parte della tifoseria continui a preferire profili diversi, Ferlaino difende la scelta del Napoli.

«Per me la storia degli uomini conta e la sua parla chiaro: ha vinto scudetti e coppe, è arrivato in finali di Champions, ha allenato grandi giocatori e quindi sa come comportarsi».

L’ex patron azzurro sottolinea inoltre come oggi un allenatore debba essere anche un grande gestore di uomini e spogliatoi.

«Un allenatore oggi deve pure gestire. E lui mi pare abbia la personalità giusta».

Il peso dei risultati

Nell’intervista raccolta da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, Ferlaino affronta anche una delle etichette più spesso associate ad Allegri: quella di “risultatista”.

Una definizione che per lui non rappresenta affatto un difetto.

«E vi sembra poco? Lotta per gli scudetti sistematicamente o per la qualificazione in Champions. Non mi sembrano dettagli».

Secondo Ferlaino, inoltre, basterà poco per conquistare anche i tifosi più scettici.

«Due vittorie basteranno a convincersi: i successi finiscono per mettere sempre d’accordo».

La fiducia nel Napoli

L’ex presidente guarda con ottimismo anche al futuro della squadra azzurra dopo l’addio di Antonio Conte.

«C’è una squadra che ha dei valori molto forti, come sottolineato con Conte, con il quarto titolo e con questo secondo posto che vale l’Europa che conta».

E alla domanda su chi vincerà il prossimo campionato, la risposta è stata netta:

«E che dubbi ha? Il Napoli».