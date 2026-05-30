30 Maggio 2026

Gazzetta dello Sport: “Rabiot che occasione La delusione Champions e il feeling col maestro”

redazione 30 Maggio 2026
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Foto Alberto Gandolfo/LaPresse 07-08-2022 Torino, Italia - Sport calcio - Juventus vs Atletico Madrid - Amichevole pre stagionale. Nella foto: Adrien Rabiot (Juventus) August 07, 2022 Turin Italy - Sport soccer - Juventus vs Atletico Madrid - pre season friendly match. In the photo: Adrien Rabiot (Juventus)

Massimiliano Allegri non è ancora stato annunciato ufficialmente dal Napoli, ma il mercato azzurro comincia già a intrecciarsi con alcuni dei nomi che hanno accompagnato la sua carriera. Tra questi spicca Adrien Rabiot, centrocampista francese che negli ultimi anni è diventato uno dei punti di riferimento tecnici e umani dell’allenatore livornese.

Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il legame tra Allegri e Rabiot va ben oltre il semplice rapporto professionale. Juventus prima, Milan poi: il tecnico ha sempre considerato il francese uno dei propri uomini simbolo, un centrocampista completo capace di garantire equilibrio, qualità, inserimenti e personalità.

Le parole che raccontano il rapporto

Di recente, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rabiot aveva espresso tutta la sua stima per Allegri.

«Allegri è un vincente e mi piacciono la sua personalità, il modo in cui allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Mi rivedo nel suo modo di pensare».

Parole che certificano un rapporto speciale, costruito negli anni e consolidato anche nei momenti più difficili, come durante gli infortuni vissuti dal centrocampista francese.

Un profilo perfetto per il nuovo Napoli

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Rabiot rappresenterebbe il prototipo ideale del centrocampista richiesto da Allegri.

In un reparto che può già contare su Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e Antonio Vergara, l’eventuale arrivo del francese aggiungerebbe esperienza internazionale, leadership e una notevole capacità di incidere nelle due fasi.

La possibile partenza di Frank Anguissa, sempre più lontano dal progetto azzurro, potrebbe inoltre aprire uno spazio importante proprio nel ruolo che meglio si adatta alle caratteristiche del francese.

Operazione difficile ma da seguire

Al momento non esistono trattative ufficiali. Rabiot è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2028 e il suo futuro non è stato ancora discusso.

Tuttavia, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’esonero di Allegri dal club rossonero ha inevitabilmente aperto riflessioni anche tra i giocatori più legati al tecnico. E tra questi c’è certamente il centrocampista francese.

Per ora resta una suggestione di mercato, ma è una di quelle suggestioni che meritano attenzione. Perché quando Allegri cambia squadra, spesso porta con sé anche alcuni dei suoi uomini di fiducia.

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