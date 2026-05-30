30 Maggio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli-Allegri, la firma slitta”

redazione 30 Maggio 2026
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Massimiliano Allegri è il futuro allenatore del Napoli, ma per l’annuncio ufficiale servirà ancora un po’ di pazienza. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’accordo tra il tecnico livornese e il club azzurro è stato raggiunto, ma resta da completare l’ultimo passaggio burocratico: la risoluzione definitiva del contratto che lega ancora Allegri al Milan.

Accordo raggiunto con De Laurentiis

Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha sciolto ogni riserva nella mattinata di mercoledì, decidendo di interrompere la pista che portava a Vincenzo Italiano e di puntare con decisione su Allegri.

L’operazione sarebbe stata fortemente sostenuta dal direttore sportivo Giovanni Manna, che conosce bene l’allenatore dai tempi della Juventus.

L’intesa raggiunta prevede un contratto biennale con opzione per una terza stagione a favore del club, con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati ai risultati, tra cui qualificazione in Champions League e obiettivi sportivi.

Il problema si chiama Milan

Il vero ostacolo non riguarda più il Napoli, ma il Milan.

Lunedì il club rossonero ha comunicato l’esonero di Allegri dopo il mancato raggiungimento della qualificazione alla Champions League, ma il contratto firmato un anno fa resta valido fino al 30 giugno 2027.

Per questo motivo sarà necessario formalizzare una risoluzione consensuale che definisca tutti gli aspetti economici del rapporto ancora in essere.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il tecnico percepiva circa 5,5 milioni di euro netti a stagione al Milan, cifra superiore rispetto a quella concordata con il Napoli. Proprio questa differenza economica rappresenta uno dei punti da sistemare tra le parti.

Weekend di attesa

Negli ultimi giorni gli avvocati e i rappresentanti delle parti hanno iniziato a lavorare sui documenti necessari per chiudere definitivamente il rapporto.

Una PEC contenente la comunicazione dell’esonero è già stata recapitata ad Allegri, ma si tratta soltanto del primo passaggio formale. Per arrivare alla chiusura definitiva servirà un accordo che metta nero su bianco ogni dettaglio della separazione.

Il lungo ponte della Festa della Repubblica potrebbe rallentare leggermente le procedure burocratiche, motivo per cui l’ufficialità potrebbe slittare ai primi giorni della prossima settimana.

Napoli pronto ad accoglierlo

Nel frattempo Allegri si è concesso qualche giorno di riposo tra Pescara, dove ha partecipato al Premio Giovanni Galeone, e Livorno, in attesa di completare gli ultimi passaggi.

Il Napoli, invece, considera ormai definita la scelta tecnica per il dopo Conte e attende soltanto il via libera formale per poter annunciare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella stagione del Centenario.

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