Israele: 15 bambini uccisi in una settimana in Libano, una strage insopportabile.

Negli ultimi sette giorni, la situazione nel sud del Libano ha assunto contorni tragici, segnati dall’UNICEF che ha riportato la morte di quindici bambini e sessantadue feriti. Durante un briefing a Ginevra, il portavoce dell’agenzia ONU per l’infanzia, Ricardo Pires, ha definito queste statistiche “sconvolgenti”, richiamando l’attenzione sul diritto internazionale umanitario che obbliga alla protezione dei minori in ogni circostanza. La media di undici bambini colpiti ogni ventiquattro ore, gran parte dei quali vittime di raid aerei, è un indice allarmante del contesto di crescente violenza nel paese.

L’Escalation della Violenza

Un dato allarmante emerge dalla giornata di giovedì, quando sette bambini hanno perso la vita e trenta sono rimasti feriti. Questo episodio è solo un tassello di un quadro più ampio di escalation militare, con l’esercito israeliano coinvolto in raid aerei che hanno colpito diverse città del Libano meridionale. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che le truppe hanno oltrepassato il fiume Litani, spingendosi a circa trenta chilometri oltre il confine, un’azione che incrementa le tensioni nella regione.

Raid e Vittime Civili

Durante i raid di venerdì, le perdite civili hanno segnato ancora una volta la cronaca. Diverse città, tra cui Tiro e Sidone, hanno visto attacchi con un bilancio pesante: quattro persone uccise in un attacco su un edificio a Abbasiyeh, una vittima a Deir Qanoun en-Nahr e otto cittadini siriani morti nell’area di al-Harthiyeh, vicino a Sidone. Inoltre, un agente di polizia libanese è stato tragicamente ucciso da un drone israeliano nella provincia di Nabatieh.

Le forze israeliane hanno anche emesso ordini di evacuazione per sette centri abitati nel sud del Libano, due dei quali si trovano a quarant’anni dal confine con Israele. Secondo i reporter sul campo, l’esercito israeliano ha sfondato la seconda linea difensiva di Hezbollah e sta bombardando la terza, una situazione che aumenta il rischio per i civili e le operazioni delle organizzazioni umanitarie.

Il Rischio per le Operazioni Umanitarie

La crescente instabilità sembrerebbe mettere in pericolo anche le operazioni di soccorso. Jeremy Ristord, rappresentante di Medici Senza Frontiere, ha dichiarato a Al Jazeera che se la situazione di sicurezza continua a deteriorarsi, l’organizzazione potrebbe essere costretta a ritirarsi da alcune aree del paese. Già attualmente, circa quaranta ospedali nel sud del Libano sono chiusi, e gli operatori umanitari lavorano sotto estrema pressione, temendo attacchi “double-tap”, in cui i raid prendono di mira anche chi presta soccorso.

Dal marzo scorso, il conflitto ha visto la morte di 126 operatori della protezione civile e 310 persone ferite, con una media di quattro vittime al giorno tra il personale di soccorso. Nel frattempo, centinaia di migliaia di libanesi sono stati costretti a fuggire dalle proprie case dal 2 marzo in poi, e ora necessitano di assistenza umanitaria urgente.

Diplomazia e Posizione degli Stati Uniti

In un contesto così teso, delegazioni militari israeliane e libanesi si sono riunite al Pentagono per discutere della situazione. La delegazione libanese, guidata dal generale Georges Rizkallah, ha presentato richieste per una cessazione immediata degli attacchi israeliani. Il presidente libanese Joseph Aoun ha espresso durante una conferenza telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio l’urgenza di un cessate il fuoco come prerequisito per ulteriori discussioni.

In un clima di crescente ansia e tensione, la comunità internazionale continua a monitorare il conflitto, in attesa di possibili sviluppi diplomatici. I numeri quadrano la gravità della situazione e richiedono una reazione unitaria della comunità mondiale.

I dati presentati dall’UNICEF e dalle organizzazioni umanitarie rimarcano la necessità di un intervento urgente per salvaguardare i diritti e la vita dei civili, specialmente dei bambini, in un contesto di crisi umanitaria mai vista prima. Se non si trova una soluzione immediata, le conseguenze su una popolazione già vulnerabile potrebbero essere devastanti.

Fonti ufficiali: UNICEF, Al Jazeera, Medici Senza Frontiere.

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