Gattuso al lavoro alla Lazio per convincere Gila e Romagnoli a restare.

Gennaro Gattuso pronto a guidare la Lazio

BERGAMO, ITALIA – 5 SETTEMBRE: Il tecnico Gennaro Gattuso osserva durante l’inno nazionale prima della partita di qualificazione alla FIFA World Cup 2026 tra Italia ed Estonia allo Stadio di Bergamo il 5 settembre 2025. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Il noto allenatore ex nazionale italiano, Gennaro Gattuso, sta già mettendo in moto i suoi piani per la Lazio prima ancora di ufficializzare il suo incarico, previsto per le prossime settimane. Recenti report indicano che Gattuso è attivamente impegnato a convincere i calciatori come Gila e Alessio Romagnoli a rimanere nel club per la stagione 2026-27.

Secondo fonti giornalistiche, Gattuso avrebbe già raggiunto un accordo per prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio con un contratto iniziale di due anni. Mentre la squadra biancoceleste è in ferie o impegnata con le competizioni internazionali dopo la conclusione della stagione 2025-26 di Serie A, i giocatori sono attesi per il rientro agli allenamenti estivi il 13 luglio.

Un avvio dinamico per il nuovo tecnico

Nonostante non sia ancora stato ufficialmente nominato, Gennaro Gattuso sta già avviando un lavoro di costruzione di relazioni con i suoi nuovi calciatori. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Gattuso ha mantenuto contatti frequenti con la sua futura squadra e già riceve feedback positivi da alcuni giocatori chiave.

La preparazione precampionato offre un’opportunità importante per Gattuso di familiarizzare con il suo gruppo. Lo stesso ex allenatore dell’Italia ha avuto esperienze precedenti con Mattia Zaccagni e Nicolo Rovella, con i quali ha condiviso momenti significativi in nazionale. Inoltre, Gattuso ha dichiarato di considerare Kenneth Taylor ‘centrale’ nel progetto Lazio, indicando una visione chiara e strategica per il futuro.

Secondo le informazioni fornite da La Gazzetta dello Sport, Gila e Romagnoli sono tra i giocatori più propensi a lasciare la Lazio durante questo mercato estivo, ma le recenti conversazioni con Gattuso hanno influenzato le loro decisioni. Sono apparsi ‘meno convinti’ di lasciare il club, dimostrando un certo ottimismo riguardo la nuova direzione che il tecnico promette di intraprendere.

Un rapporto stretto con il gruppo dirigente

Oltre ai dialoghi con i nomi citati in precedenza, il neotecnicco ha intrattenuto conversazioni anche con membri chiave del gruppo di leadership, come Danilo Cataldi, Adam Marusic e Patric. Gattuso sembra riservare particolare attenzione a questi giocatori, considerandoli fondamentali per il nuovo corso della squadra.

La Lazio sta, quindi, attraversando un momento di trasformazione, e il coinvolgimento di Gattuso non è solo legato alla preparazione atletica, ma anche allo sviluppo di un’atmosfera di fiducia e rispetto all’interno del team. Riuscire a mantenere i calciatori più influenti potrebbe significare una buona partenza per la stagione, permettendo al club di competere ad alti livelli sia in Serie A che in competizioni europee.

L’influenza del nuovo allenatore si fa già sentire, e le dichiarazioni dei giocatori a lui vicini dimostrano una crescente volontà di restare e combattere per la Lazio, supportando la sua visione e il suo modello di gioco. Con la stagione in avvicinamento, le aspettative dei tifosi crescono, ed è fondamentale per Gattuso riuscire a instaurare un buon feeling con i suoi calciatori fin dai primi giorni del suo insediamento.

In questo scenario, l’applicazione delle strategie di Gattuso sarà cruciale per stimolare una rinascita della Lazio. Gli sforzi per mantenere i giocatori chiave e costruire sinergie tra i reparti potrebbero, di fatto, configurare un futuro quanto mai radioso per il club biancoceleste.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si rimanda alle notizie ufficiali riportate da La Gazzetta dello Sport e altre fonti attendibili nel mondo del calcio.

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