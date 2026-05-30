Licenziato furbetto del cartellino: timbrava per sé e per i colleghi.

Licenziamenti per Giusta Causa: La Sentenza della Corte d’Appello di Napoli

La Corte d’Appello di Napoli ha recentemente emesso una sentenza di grande rilevanza nel campo dei licenziamenti per giusta causa, in particolare nel settore del pubblico impiego e nelle aziende di trasporto. Con la pronuncia n. 2703/2026, i giudici hanno accolto il ricorso di EAV — Ente Autonomo Volturno, rappresentato dal Prof. Marcello d’Aponte, annullando la decisione di primo grado che aveva disposto il reintegro del lavoratore licenziato. Di fatto, il dipendente verrà nuovamente licenziato.

Il Caso di Timbrature False

Al centro della vicenda si trova un sistema di timbrature false orchestrato da quattro dipendenti. Per tredici giorni consecutivi, questi lavoratori si scambiavano il badge per registrare le loro presenze e uscite, attestando in modo fraudolento la loro presenza in ufficio. La Corte ha considerato appunto questa condotta come una violazione grave delle regole aziendali, ritenendo che integrasse pienamente la giusta causa di licenziamento.

“Per tredici giorni dal 4 al 20 giugno 2024, il dipendente si fece timbrare per altri colleghi e viceversa, creando una rete di favoritismi. Non esistono prove documentali che attesti un’abitudine organizzativa aziendale riguardante l’uso non personale del badge. Tale pratica è stata, al contrario, vista come una violazione reiterata delle normative vigenti”, afferma la sentenza.

La Corte ha sottolineato che l’utilizzo del badge deve essere esclusivamente personale e che ogni timbratura effettuata da un altro dipendente era non solo illecita, ma anche intenzionalmente fraudolenta. Tale comportamento non rappresenta una semplice irregolarità; piuttosto, ha effetti significativi sull’immagine e sull’efficacia dell’organizzazione aziendale.

Questa condotta anomala non si è limitata a un singolo evento, ma è stata perpetrata nel tempo, senza alcuna giustificazione legittima. “Se i dipendenti si scambiavano la timbratura, qual era la reale motivazione di tale comportamento? Se i colleghi erano presenti in azienda, non avrebbero avuto bisogno di farsi timbrare da un altro”, si chiede la Corte.

I giudici hanno anche evidenziato che l’ampia durata di questa pratica non autorizzata mina la fiducia tra datore di lavoro e dipendente. “Il lavoratore non ha dimostrato alcun rispetto per le regole e i principi di buona fede che dovrebbero governare il rapporto di lavoro. Anche se i dipendenti avevano effettivamente lavorato durante il periodo in questione, ciò non elimina la gravità dei loro atti in relazione all’immagine aziendale”.

Implicazioni sulla Fiducia Aziendale

Le azioni dei lavoratori hanno avuto effetti dirompenti sulla capacità dell’azienda di monitorare le presenze. Il fatto che più dipendenti abbiano collaborato a questo schema complica ulteriormente la questione. “La condotta è stata orchestrata in concorso, rendendo difficile per il datore di lavoro stabilire chi fosse realmente presente e chi no. Questi atti, essendo ripetuti e collusi, configurano una grave violazione delle norme lavorative”.

La Corte ha quindi ribadito che la frode richiama alla ribalta la necessità di un sistema di controllo più rigido, evidenziando l’importanza di tutelare l’integrità organizzativa. “Le azioni di timbratura fraudolenta non solo compromettono il controllo sulle presenze ma comportano anche una perdita di fiducia radicale tra le parti coinvolte”.

Questa sentenza si configura come uno strumento giuridico utile per chiarire le eventuali ambiguità relative ai comportamenti illeciti sul posto di lavoro. Il codice disciplinare del 1931 non esaurisce, infatti, le condotte che possano giustificare un licenziamento per giusta causa; esso fornisce solo un quadro di riferimento che deve essere adattato alle nuove realtà aziendali.

In questo contesto, è fondamentale che le aziende stabiliscano procedure chiare e trasparenti per il monitoraggio delle presenze e forniscano adeguata formazione ai propri dipendenti in merito alle normative aziendali e alle leggi in vigore.

Fonti ufficiali e normative di riferimento suggeriscono che le aziende dovrebbero dotarsi di politiche di compliance mirate a prevenire situazioni di fraude come quella evidenziata dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’importanza di una cultura del rispetto delle regole è cruciale per il mantenimento di un ambiente lavorativo sereno e produttivo.

In definitiva, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli rappresenta un chiaro avvertimento per gli enti pubblici e le aziende di trasporto sull’importanza dei principi di correttezza e trasparenza nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione aziendale.

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