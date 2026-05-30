Gasperini esclude Massara dal pullman della Roma durante il conflitto interno.

PARMA, ITALIA – 10 MAGGIO: Gian Piero Gasperini, allenatore dell’AS Roma, osserva mentre posa per la foto di squadra prima della partita di Serie A tra il Parma Calcio 1913 e l’AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Gasperini e il divorzio con Massara: un’inevitabile separazione

Nei giorni scorsi, l’AS Roma ha ufficialmente annunciato la separazione dal direttore sportivo Ricky Massara. Un epilogo atteso da tempo, considerando i recenti contrasti tra i vertici del club giallorosso. In particolare, un episodio significativo è accaduto dopo una sconfitta in Serie A contro l’Atalanta, quando Gasperini si è rifiutato di far salire Massara sul pullman della squadra. Questo gesto ha segnato il punto di rottura finale tra i due.

Il coach ha affrontato sfide importanti in questa stagione, caratterizzata da tensioni interne e polemiche. Dopo la partenza di Claudio Ranieri, noto consigliere del club, molti prevedevano che Massara avrebbe seguito a breve. Gasperini ha elogiato Massara come “una brava persona”, ma ha anche evidenziato le differenze evidenti in ambito sportivo. La mancanza di intesa si è manifestata in vari frangenti, specialmente per quanto riguarda il mercato di trasferimenti.

Le differenze sul mercato e i segni di crisi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le frustrazioni di Gasperini nei confronti di Massara riguardavano principalmente i tempi di conclusione delle trattative di mercato e la qualità dei giocatori acquisiti. Il tecnico riteneva che alcune scelte non si adattassero alla sua visione per la squadra. Dall’altra parte, Massara giustificava le sue difficoltà con le rigide normative finanziarie che colpiscono il club.

Due eventi fondamentali hanno segnato l’inizio della crisi tra i due. In seguito a una sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta il 3 gennaio, Gasperini ha deciso di escludere Massara dal pullman, costringendolo a tornare a casa in taxi. Questo gesto simbolico è stato interpretato come una richiesta di cambiamento nel mercato dei trasferimenti. Inoltre, il tecnico ha rinunciato a partecipare a una conferenza stampa dopo una vittoria contro il Lecce il 22 marzo, una decisione ritenuta una risposta ai commenti pubblici di Massara.

Questi eventi hanno reso chiaro che la situazione tra Gasperini e Massara stava diventando insostenibile. Anche se Ranieri ha lasciato Roma ad aprile, Massara ha continuato a lavorare per un mese, occupandosi in particolare del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Con il raggiungimento di un accordo su quel fronte, la sua uscita si è rivelata inevitabile.

La recente separazione di Massara dall’AS Roma non è solo una questione interna, ma riflette anche la complessa dinamica del calcio moderno, dove le tensioni tra allenatori e dirigenti possono influenzare profondamente le prestazioni di una squadra. Mentre Gasperini cerca di riunire le fila e puntare verso obiettivi più ambiziosi, la certezza è che la squadra avrà bisogno di una strategia coesa e ben pianificata per affrontare le sfide future.

In questo contesto, l’AS Roma si trova di fronte a nuove opportunità e sfide sul mercato dei trasferimenti, mentre il club cerca di trovare un nuovo direttore sportivo che possa lavorare in sinergia con l’allenatore e condividere una visione strategica comune. La cultura sportiva del club, i suoi successi storici e le aspettative dei tifosi richiedono un approccio mirato e dinamico per assicurare un futuro roseo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti l’AS Roma e il suo futuro, ti invitiamo a seguire fonti ufficiali come il sito www.asroma.com e La Gazzetta dello Sport, dove potrai trovare articoli approfonditi e notizie in tempo reale.

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