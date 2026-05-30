30 Maggio 2026

Gasperini esclude Massara dal pullman della Roma durante il conflitto interno.

redazione 30 Maggio 2026
Gian-Piero-Gasperini-hmm.jpg

PARMA, ITALIA – 10 MAGGIO: Gian Piero Gasperini, allenatore dell’AS Roma, osserva mentre posa per la foto di squadra prima della partita di Serie A tra il Parma Calcio 1913 e l’AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Gasperini e il divorzio con Massara: un’inevitabile separazione

Nei giorni scorsi, l’AS Roma ha ufficialmente annunciato la separazione dal direttore sportivo Ricky Massara. Un epilogo atteso da tempo, considerando i recenti contrasti tra i vertici del club giallorosso. In particolare, un episodio significativo è accaduto dopo una sconfitta in Serie A contro l’Atalanta, quando Gasperini si è rifiutato di far salire Massara sul pullman della squadra. Questo gesto ha segnato il punto di rottura finale tra i due.

Il coach ha affrontato sfide importanti in questa stagione, caratterizzata da tensioni interne e polemiche. Dopo la partenza di Claudio Ranieri, noto consigliere del club, molti prevedevano che Massara avrebbe seguito a breve. Gasperini ha elogiato Massara come “una brava persona”, ma ha anche evidenziato le differenze evidenti in ambito sportivo. La mancanza di intesa si è manifestata in vari frangenti, specialmente per quanto riguarda il mercato di trasferimenti.

Le differenze sul mercato e i segni di crisi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le frustrazioni di Gasperini nei confronti di Massara riguardavano principalmente i tempi di conclusione delle trattative di mercato e la qualità dei giocatori acquisiti. Il tecnico riteneva che alcune scelte non si adattassero alla sua visione per la squadra. Dall’altra parte, Massara giustificava le sue difficoltà con le rigide normative finanziarie che colpiscono il club.

Due eventi fondamentali hanno segnato l’inizio della crisi tra i due. In seguito a una sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta il 3 gennaio, Gasperini ha deciso di escludere Massara dal pullman, costringendolo a tornare a casa in taxi. Questo gesto simbolico è stato interpretato come una richiesta di cambiamento nel mercato dei trasferimenti. Inoltre, il tecnico ha rinunciato a partecipare a una conferenza stampa dopo una vittoria contro il Lecce il 22 marzo, una decisione ritenuta una risposta ai commenti pubblici di Massara.

Questi eventi hanno reso chiaro che la situazione tra Gasperini e Massara stava diventando insostenibile. Anche se Ranieri ha lasciato Roma ad aprile, Massara ha continuato a lavorare per un mese, occupandosi in particolare del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Con il raggiungimento di un accordo su quel fronte, la sua uscita si è rivelata inevitabile.

La recente separazione di Massara dall’AS Roma non è solo una questione interna, ma riflette anche la complessa dinamica del calcio moderno, dove le tensioni tra allenatori e dirigenti possono influenzare profondamente le prestazioni di una squadra. Mentre Gasperini cerca di riunire le fila e puntare verso obiettivi più ambiziosi, la certezza è che la squadra avrà bisogno di una strategia coesa e ben pianificata per affrontare le sfide future.

In questo contesto, l’AS Roma si trova di fronte a nuove opportunità e sfide sul mercato dei trasferimenti, mentre il club cerca di trovare un nuovo direttore sportivo che possa lavorare in sinergia con l’allenatore e condividere una visione strategica comune. La cultura sportiva del club, i suoi successi storici e le aspettative dei tifosi richiedono un approccio mirato e dinamico per assicurare un futuro roseo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti l’AS Roma e il suo futuro, ti invitiamo a seguire fonti ufficiali come il sito www.asroma.com e La Gazzetta dello Sport, dove potrai trovare articoli approfonditi e notizie in tempo reale.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Gennaro-Gattuso-glance.jpg

Gattuso al lavoro alla Lazio per convincere Gila e Romagnoli a restare.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-deportivo-alave.jpg

Juventus punta a un audace prestito per il centrocampista del Real Madrid Camavinga.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-elche-cf-laliga.jpg

Mercato: Juventus a caccia di centrocampisti, Inter ricerca difensori, novità su Greenwood.

redazione 30 Maggio 2026
Tarik-Muharemovic-celebrate.jpg

Inter frena su Muharemovic, ma nutre fiducia per Ndicka della Roma.

redazione 30 Maggio 2026
Niccolo-Pisilli.jpg

Pisilli di Roma interessa a Newcastle e Tottenham: svelato il prezzo di trasferimento.

redazione 30 Maggio 2026
Inter-21.jpg

Inter fissa il prezzo per Bisseck, ma Bayern deve prima cedere un obiettivo di Juve e Milan.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-olympique-de-marseille-uefa-champions-league-2025-26-league-phase-md1.jpg

Greenwood è la prima scelta per l’attacco della Roma a 55 milioni di euro.

redazione 29 Maggio 2026
Maurizio-Sarri-Lazio-scarf.jpg

Sarri lascia la Lazio consensualmente dopo un anno di gestione.

redazione 29 Maggio 2026
Luca-Percassi-Tony-DAmico-Atalanta.jpg

D’Amico lascia l’Atalanta, pronto per la panchina della Roma nella stagione 2026-27.

redazione 29 Maggio 2026
hellas-verona-fc-v-ac-milan-serie-a-tim.jpg

Ibrahimovic: “Non sono qui per fallire”, Modric: “Un vero leader in campo”.

redazione 29 Maggio 2026
Danilo-Cataldi-sad.jpg

Cataldi, centrocampista della Lazio, annuncia che l’intervento chirurgico è riuscito con successo.

redazione 29 Maggio 2026
Andrea-Abodi.jpg

Ministero dello Sport: Italia non merita il posto per la Coppa del Mondo 2026.

redazione 29 Maggio 2026

Ultimissime

Gian-Piero-Gasperini-hmm.jpg

Gasperini esclude Massara dal pullman della Roma durante il conflitto interno.

redazione 30 Maggio 2026
81077.jpg

Finale di Champions League: formazioni previste e analisi del grande evento calcistico.

redazione 30 Maggio 2026
Circumvesuviana-treno-e1780129031625.jpeg

Licenziato furbetto del cartellino: timbrava per sé e per i colleghi.

Anna Gaia Cavallo 30 Maggio 2026
GettyImages-2278815025-scaled.jpg

La reazione di Djokovic evidenzia l’importanza della vittoria di Joao Fonseca al Roland Garros.

redazione 30 Maggio 2026
Gennaro-Gattuso-glance.jpg

Gattuso al lavoro alla Lazio per convincere Gila e Romagnoli a restare.

redazione 30 Maggio 2026