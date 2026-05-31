31 Maggio 2026

Corriere dello Sport: “Il Napoli sfida Gasp per Dodò”

redazione 31 Maggio 2026
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Il Napoli guarda ancora una volta alle corsie esterne e mette nel mirino Dodô. Il terzino brasiliano della Fiorentina, come raccontano Fabio Mandarini e Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, è diventato uno degli obiettivi seguiti dal club azzurro per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Su di lui, però, c’è anche la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta a inserirsi in quella che si preannuncia come una vera sfida di mercato.

Dodô nel mirino del Napoli

La dirigenza azzurra continua a lavorare per costruire il Napoli che sarà affidato a Massimiliano Allegri. Tra le priorità individuate c’è anche l’acquisto di un esterno destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo durante una stagione che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini e Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, Dodô rappresenta una delle opzioni più concrete. Il brasiliano della Fiorentina ha maturato quattro stagioni di esperienza in Serie A, distinguendosi per velocità, spinta offensiva e continuità di rendimento.

La valutazione del club viola si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata accessibile soprattutto alla luce della situazione contrattuale del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2027 e al momento lontano dal rinnovo.

Concorrenza della Roma

Il Napoli dovrà però fare i conti con la Roma. Gasperini conosce bene le caratteristiche del giocatore e lo considera un profilo ideale per il proprio sistema di gioco.

Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso aveva già effettuato alcuni sondaggi nei confronti di Dodô nei mesi scorsi, quando la Fiorentina chiedeva oltre 20 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.

La volontà del tecnico giallorosso sarebbe quella di aumentare la spinta sulle fasce, individuando esterni capaci di garantire corsa, profondità e qualità offensiva. In questo contesto, Dodô rappresenta uno dei nomi più graditi.

L’alternativa Khalaili

Parallelamente il Napoli continua a monitorare anche Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, protagonista della stagione che ha portato il club belga alla conquista di campionato e coppa nazionale.

Il classe 2004 resta un’opzione concreta per il futuro, ma rispetto a Khalaili, Dodô offre maggiore esperienza internazionale e una conoscenza già consolidata del campionato italiano.

Allegri attende

La scelta finale potrebbe essere condivisa con Massimiliano Allegri, che nei prossimi giorni entrerà ufficialmente nel vivo della programmazione tecnica insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.

L’obiettivo del Napoli è rinforzare la rosa senza rivoluzionarla, aggiungendo pochi innesti mirati e funzionali al nuovo progetto tecnico. Dodô rappresenta uno dei profili che rispondono perfettamente a questa filosofia.

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