31 Maggio 2026

Baldini: Italia potrebbe portare Donnarumma ed Esposito alle Olimpiadi del 2028.

redazione 31 Maggio 2026
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BERGAMO, ITALIA – 26 MARZO 2026: Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana, festeggia il primo gol della sua squadra durante il match di spareggio per le qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 contro l’Irlanda del Nord, svoltosi allo Stadio di Bergamo. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il nuovo corso della Nazionale Italiana

Il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, Silvio Baldini, ha giustificato la scelta di convocare Gianluigi Donnarumma e Francesco Pio Esposito nel suo giovane gruppo per le amichevoli internazionali previste a giugno. Baldini ha accennato alla possibilità di includere entrambi nella squadra olimpica del 2028, a patto che l’Italia riesca a qualificarsi.

Baldini ha preso in mano le redini della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, avvenute immediatamente dopo la sconfitta nella finale dei play-off contro la Bosnia e Erzegovina a fine marzo. La sua missione consiste nel guidare la squadra in due amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia all’inizio di giugno, assemblando un gruppo composto quasi esclusivamente da giovani talenti noti grazie al suo ruolo regolare alla guida dell’U21.

Dei 24 calciatori selezionati da Baldini, soltanto Donnarumma, Marco Palestra, Niccolo Pisilli e Esposito hanno già indossato la maglia della Nazionale maggiore. Questa scelta evidenzia l’intenzione di rinnovare e ringiovanire il gruppo azzurro.

Donnarumma e Esposito: una scelta strategica per il futuro

Le notizie sono state confermate durante una conferenza stampa, nella quale Baldini ha espresso la sua visione per il futuro, menzionando che Donnarumma aveva ‘dato la propria disponibilità’ nonostante la delusione di non esser riuscito a qualificarsi per il mondiale a marzo. La convocazione di Esposito, già considerato un membro senior della squadra al momento, è stata una sorpresa piacevole, vista la sua impressionante stagione 2025-2026 con l’Inter.

Il tecnico ha commentato: “Ho convocato due giocatori di livello senior come Donnarumma e Pio Esposito perché vedo la possibilità di averli nel gruppo, anche in vista delle Olimpiadi. Entrambi rientrano in questa possibilità.”

Le prossime Olimpiadi si svolgeranno negli Stati Uniti nell’estate del 2028, e tre nazioni europee parteciperanno al torneo di calcio, con i posti determinati dai risultati finali del Campionato Europeo U21 del 2027. Da quando i tornei olimpici hanno consentito l’inserimento di tre calciatori fuori quota nel 1996, la presenza di Donnarumma ed Esposito potrebbe rivelarsi cruciale per il successo della squadra.

Baldini ha confermato che Donnarumma è stato l’unico membro della nazionale maggiore a mettersi a disposizione per le amichevoli di giugno. “Solo Donnarumma mi ha contattato per comunicarmi la sua disponibilità. Il messaggio è chiaro: il calcio italiano desidera un cambiamento. Sono convinto che i ragazzi faranno molto bene. Abbiamo già visto che c’è coesione nel gruppo U21 e ampi margini di miglioramento.”

In aggiunta, il tecnico ha sottolineato l’importanza della presenza di giocatori d’esperienza come Donnarumma e Esposito. “La loro inclusione è fondamentale per il nostro progetto,” ha dichiarato Baldini. La situazione attuale della squadra richiede figure carismatiche che possano guidare la nuova generazione di talenti.

Quando gli è stato chiesto se fosse “deluso” dal fatto che Donnarumma fosse l’unico a contattarlo, Baldini ha risposto: “No, penso che la ferita fosse ancora troppo fresca dopo la sconfitta contro la Bosnia. Anche se altri giocatori mi avessero contattato, avrei comunque limitato le convocazioni a questi due in un’ottica di lavoro futuro. A volte è meglio prendersi un passo indietro piuttosto che partecipare.”

I prossimi mesi saranno cruciali per il futuro del calcio italiano. Mentre Baldini si prepara ad affrontare il suo nuovo ruolo, l’intenzione di includere giovani talenti nella squadra è un segnale positivo per tutti i tifosi. In un momento di transizione, la scelta di puntare su Donnarumma ed Esposito potrebbe rappresentare un punto di svolta nel percorso di rinascita dell’Italia calcistica.

Fonti: TMW, Getty Images

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