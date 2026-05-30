30 Maggio 2026

Massara lascia il ruolo di direttore sportivo della Roma, seguito da Ranieri.

redazione 30 Maggio 2026
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Frederic Massara e il suo allontanamento dalla Roma

Il mondo del calcio è in continua evoluzione, e recenti sviluppi in casa AS Roma hanno catturato l’attenzione degli appassionati. Walsall, Inghilterra, 6 agosto 2025, è il palcoscenico in cui Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha fatto la sua ultima apparizione ufficiale prima di lasciare il club. La notizia dell’allontanamento di Massara è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della squadra.

In questa nota, la società ha chiarito che Massara non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo, segnando una nuova fase per il club, che ha recentemente visto anche la partenza del senior advisor Claudio Ranieri. Massara era stato nominato direttore sportivo all’inizio della stagione 2025-26 e, nonostante fosse nel suo incarico solo da un anno, l’atmosfera interna non era delle migliori. Ripetuti conflitti con l’allenatore Gian Piero Gasperini hanno contrassegnato questo breve periodo.

Il conflitto con Gian Piero Gasperini

Le tensioni tra Massara e Gasperini erano evidenti, con entrambi che spesso si criticavano pubblicamente in interviste e conferenze. Stando ai report locali, le comunicazioni tra i due erano praticamente cessate, creando un clima insostenibile all’interno del club. La Roma ha deciso quindi di schierarsi completamente con Gasperini, optando per l’allontanamento di Ranieri e ora, dopo solo un mese, di Massara.

Nel comunicato della Roma, si legge: “AS Roma annuncia di aver concordato reciprocamente la cessazione del rapporto di lavoro con il Direttore Sportivo Frederic Massara.” La società ha voluto esprimere la propria gratitudine a Massara per la professionalità e l’impegno dimostrati nella sua breve permanenza, sottolineando che, grazie anche al suo lavoro, il club ha raggiunto obiettivi significativi, tra cui la qualificazione per la UEFA Champions League.

Massara ha anche espresso il suo rammarico e il suo apprezzamento per l’opportunità di lavorare ancora una volta in un ambiente che sente familiare. Ha menzionato che, nonostante gli ostacoli, la Roma ha messo le basi per un futuro radioso e ha augurato al club il meglio per le sfide a venire.

Un’era che si chiude e nuove prospettive?

Il futuro della Roma appare incerto, ma le aspettative sono alte. L’allontanamento di Massara segna una svolta significativa e potrebbe aprire la strada a nuovi sviluppi strategici per il club. La ricerca di un nuovo direttore sportivo è ora una priorità per la dirigenza romanista. Questo cambiamento potrebbe anche influenzare le strategie di mercato, specialmente in vista delle trattative per rinforzare la rosa in vista delle competizioni europee.

Resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno le dinamiche interne e le prestazioni sul campo. Con i tifosi che continuano a seguire attentamente le mosse della società, l’attesa è palpabile. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere le intenzioni della dirigenza e le decisioni strategiche per la squadra. La presenza di Gasperini in panchina è stata oggetto di molte discussioni, e ora che ha il pieno sostegno della società, i risultati dovranno seguirne il corso.

La Roma, club storico con una ricca tradizione, ha sempre saputo rialzarsi dopo periodi difficili. Questo episodio con Massara e Ranieri potrebbe rappresentare un’occasione per rinnovare e rafforzare il progetto sportivo, puntando a un futuro più luminoso. Se da un lato la partenza di figure chiave può generare incertezze, dall’altro è anche un’opportunità per costruire un team che possa affrontare al meglio le sfide che lo attendono.

In questo contesto, il contributo dei nuovi acquisti e le strategie di mercato future saranno decisive per definire il percorso della squadra. I tifosi sperano di vedere un’AS Roma che combini talento, esperienza e nuove idee, pronta a competere ai massimi livelli. Le sfide non mancheranno e la Roma deve essere pronta ad affrontarle con determinazione e lungimiranza.

Fonti ufficiali: AS Roma, Gazzetta dello Sport.

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