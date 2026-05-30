Greg Rusedski sorpreso dalla gestione del programma di Jannik Sinner al Roland Garros.

Jannik Sinner: Un’uscita inaspettata da Roland Garros

L’uscita prematura di Jannik Sinner da Roland Garros ha sorpreso molti appassionati di tennis. Il tennista numero uno al mondo è stato eliminato al secondo turno del prestigioso torneo francese, perdendo in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo, mentre affrontava problemi fisici. Sinner era in testa con due set a zero e un vantaggio di 5-1, prima che la sua prestazione calasse drasticamente, complicata dal caldo torrido.

Dopo la partita, Sinner ha rivelato di essersi sentito stordito e di non essere stato bene fin dal mattino. L’ex tennista professionista Greg Rusedski ha sollevato interrogativi riguardo alla decisione degli organizzatori di programmare un match per il primo seed durante la sessione diurna su Philippe Chatrier, specie considerando l’impatto delle temperature elevate sulle performance atletiche.

Sinner aveva già saltato l’edizione dell’anno scorso del torneo a causa di un infortunio all’anca, e questa ultima uscita non fa che amplificare le difficoltà che ha affrontato a Roland Garros. La pressione per Sinner era alta, poiché si trovava all’inizio di un cammino orientato verso il suo debutto in un titolo di Grand Slam.

Le parole di Greg Rusedski sulla programmazione di Sinner

Nel suo podcast “Off Court with Greg”, Rusedski ha espresso il suo shock riguardo alla scelta del torneo di programmare Sinner per un match diurno. Ha affermato: “È fondamentale proteggere i top player. Potrebbe giocare nelle sessioni pomeridiane, quando le temperature sono più miti.” Secondo Rusedski, la temperatura prevista di circa 20 gradi Celsius sarebbe stata più adatta per il tennista, specialmente considerando le condizioni estenuanti affrontate nel corso della partita.

Rusedski ha continuato: “Sinner deve sentirsi devastato, poiché puntava a unirsi a quel gruppo esclusivo di atleti che include Alcaraz, in grado di vincere tutti e quattro i tornei del Grand Slam. È un peccato vedere come il caldo e le condizioni avverse abbiano influito sulla sua prestazione.”

Rusedski, che ha raggiunto in carriera la posizione numero quattro del ranking mondiale e ha collezionato 15 titoli, ha sottolineato l’importanza di un programma che tuteli gli atleti di punta, richiamando alla memoria i metodi di protezione adottati in precedenza per giocatori come Roger Federer.

Le sfide affrontate da Sinner

Rusedski ha anche analizzato le debolezze di Sinner, notando che altri giocatori in spogliatoio hanno cominciato a riconoscere i suoi momenti di difficoltà. “Ogni giocatore ha osservato Sinner crampare in competizioni recenti come Shanghai e Roma. Ora anche a Parigi,” ha affermato. “Cerundolo è un avversario difficile, un muro umano, e in condizioni di caldo come queste, può rappresentare un incubo per Sinner.” L’efficacia del colpo di rovescio di Cerundolo rappresenta una grande sfida per Sinner.

Riuscire a gestire le temperature elevate sta diventando un aspetto cruciale della preparazione di Sinner. I giocatori conoscono le sue debolezze in situazioni estremamente calde e possono pianificare strategicamente per indirizzarsi verso di lui in quelle condizioni. “Cerundolo ha dimostrato di avere le carte in regola per sfidarlo,” ha aggiunto Rusedski.

Dopo questa delusione, Sinner avrà a disposizione del tempo per recuperare e prepararsi per Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo e i 2000 punti ATP conquistati la scorsa stagione. Sarà interessante vedere come questo imprevisto possa influenzare la sua performance futura e la sua mentalità.

Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare fonti ufficiali come il sito della ATP e i resoconti delle dirette di Roland Garros.

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