31 Maggio 2026

Baldini: “Pride” e le prime dichiarazioni da CT della Nazionale italiana di calcio.

redazione 31 Maggio 2026
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Silvio Baldini: Un Futuro Luminoso per la Nazionale Italiana

Silvio Baldini esprime una forte convinzione: la nazionale italiana, composta da giovani talenti, è pronta a conquistare vittorie nelle amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. In una recente conferenza stampa, ha anche condiviso le sue opinioni sul futuro del calcio italiano e chi dovrebbe assumere permanentemente il ruolo di allenatore della nazionale.

Baldini è stato nominato allenatore ad interim della nazionale italiana dopo la rinuncia di Gennaro Gattuso, avvenuta subito dopo la deludente sconfitta ai play-off per la Coppa del Mondo contro la Bosnia e Herzegovina a fine maggio.

In questo contesto, Baldini si prepara a guidare la nazionale in due amichevoli all’inizio di giugno, convocando un gruppo prevalentemente giovane, con cui ha lavorato in precedenza. Dei 24 convocati, solo Gianluigi Donnarumma, Marco Palestra, Niccolo Pisilli e Francesco Pio Esposito hanno un’esperienza pregressa con la squadra maggiore.

Il Pensiero di Baldini sul Calcio Italiano

Nel suo intervento, Baldini ha parlato della necessità di restituire dignità e orgoglio alla nazionale, affermando: “Per allenare la nazionale italiana serve un certo curriculum, e io non ce l’ho.” Ha accolto con favore le reazioni di alcuni tifosi, ma ha tenuto a precisare che il suo ruolo attuale è dovuto alla rinuncia di Gattuso, e non a ambizioni personali.

“Ho chiamato in squadra alcuni giocatori esperti come Donnarumma e Esposito, in vista delle Olimpiadi. Questi giocatori rappresentano una grande opportunità,” ha dichiarato Baldini. Donnarumma è stato anche l’unico calciatore a contattarlo per confermare la propria disponibilità dopo la rinuncia di Gattuso, un gesto che dimostra il desiderio di cambiamento nel calcio italiano.

Parlando della condizione del calcio in Italia, Baldini ha enfatizzato una problematica ben nota: “Il calcio italiano è nelle mani di dirigenti che pensano ai propri interessi piuttosto che alla crescita del gioco.” Baldini ha criticato l’atteggiamento di molte squadre di Serie A, che privilegiano ingaggi di giocatori esperti piuttosto che investire sui giovani talenti.

La selezione giovanile è stata un argomento centrale nella conferenza. Baldini ha affermato: “Si percepisce paura di dare spazio ai giovani. L’esperienza si accumula solo giocando, non schierando giocatori anziani.” La difficoltà di passare dal settore giovanile a quello senior è una delle problematiche maggiori del calcio italiano, e Baldini ha ribadito l’importanza di consentire ai giovani di mettersi alla prova.

I Prossimi Incontri della Nazionale

Guardando avanti alle amichevoli di giugno, Baldini ha sottolineato l’importanza di giocare con orgoglio. “Non esistono amichevoli con la nazionale. Ogni incontro è un’opportunità di confronto con altre nazioni. Anche senza premi in palio, c’è sempre onore da difendere,” ha affermato.

Ha evidenziato le qualità di questo giovane gruppo, descritto come affiatato e motivato. “I ragazzi sono uniti e non si isolano. Se abbiamo un materiale umano così valido, non possiamo permetterci di sbagliare. Questo è il nostro futuro.”

Baldini è stato inoltre interpellato riguardo a chi dovrebbe assumere il ruolo di allenatore permanente della nazionale. Ha suggerito l’importanza di un tecnico con un curriculum solido, ma non ha voluto menzionare nomi specifici, evidenziando che ci sono molte figure valide in Italia.

In vista delle amichevoli, Baldini ha incoraggiato i giocatori a mostrarsi per quello che sono, a scendere in campo con entusiasmo e a pensare di essere i migliori. “Devono dimostrare il loro valore e aiutare i compagni in difficoltà. In gruppo, siamo più forti.” La maggior parte dei convocati gioca all’estero, il che offre loro l’opportunità di esplorare nuove culture e stili di gioco. Baldini ha concluso affermando che, nonostante l’incertezza, è fiducioso nella capacità della squadra di ottenere risultati positivi.

Fonte: TMW, UEFA, FIGC

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