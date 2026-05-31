Concerto gratuito a Napoli con le magiche fiabe Disney: un evento imperdibile per tutti!

Se sei alla ricerca di un evento imperdibile a Napoli, il 2 giugno 2026, non perderti “Fiabe in Concerto” al Centro Polifunzionale – Spazio Famiglie Ponticelli. A partire dalle 18:30, questo spettacolo, parte della rassegna “Un Mare di Suoni”, offrirà un viaggio emozionante tra i classici Disney. L’ingresso è completamente gratuito, fino ad esaurimento posti.

Concerto delle Fiabe Disney: Magia e Musicalità

Sarà l’ensemble strumentale e vocale Chambercelli, diretto dal maestro Aurelio Bertucci, a fare da protagonisti della serata. Il gruppo si esibirà accompagnato dalle voci soliste di Roberta Andreozzi e Arturo Caccavale. Insieme, ridaranno vita alle melodie più iconiche delle colonne sonore Disney, portando sul palco la magia e l’emozione di storie conosciute da tutti noi. L’evento, sostenuto dal Comune di Napoli e dal suo Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, mira a promuovere la cultura e l’arte in modo inclusivo, permettendo a famiglie e cittadini di godere di uno spettacolo di alta qualità senza alcun costo.

La locazione del concerto, in via Flauto Magico angolo via Carmen, offre un’atmosfera accogliente e familiare, ideale per trascorrere una serata di svago e divertimento. La partecipazione è gratuita, ma ti consigliamo di arrivare in anticipo per assicurarti un posto. Le porte del Centro Polifunzionale saranno aperte al pubblico, e i partecipanti potranno immergersi nella magia delle melodie che hanno fatto sognare generazioni intere.

Un Viaggio Musicale tra i Classici Disney

Il programma del concerto, curato da Ivan Gabriele Puca, rappresenta un’autentica esperienza sonora. I Chambercelli eseguiranno brani dei compositori più celebri del panorama musicale, dai vincitori di premi Oscar e Grammy, come Alan Menken e Hans Zimmer, a nomi storici come i fratelli Sherman. Questo concerto è pensato per abbracciare le anime di grandi e piccini, rendendo omaggio a titoli iconici come “La Bella e La Bestia”, “Il Re Leone” e “Mary Poppins”.

Una delle caratteristiche che renderanno la serata indimenticabile sarà la presenza di 16 momenti musicali diversi. La scaletta del concerto includerà sia grandi classici singoli sia medley sinfonici, come “È una storia sai” e “Il mondo è mio”. Non mancheranno pezzi trascinanti come “In fondo al mar”, “Hai un amico in me” e l’immortale “Il cerchio della vita”. Queste melodie porteranno il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso i mondi fantastici delle pellicole Disney.

I medley orchestrali, appositamente arrangiati per l’occasione, promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza. Capolavori come “Il Gobbo di Notre Dame” e “Robin Hood” giungeranno a nuova vita sotto le mani esperte dei musicisti, offrendo una riscoperta unica di questi iconici brani.

L’evento è organizzato dal Collegium Philarmonicum, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Campania. È un’opportunità straordinaria che unisce cultura, svago e inclusività, creando un ambiente accogliente e adatto a tutte le età. Per ulteriori informazioni riguardo il programma e l’accesso al concerto, puoi contattare il numero 328.86.92.445 o visitare il sito web ufficiale del Collegium Philarmonicum. Questo evento rappresenta un’unica occasione per immergersi nella bellezza della musica Disney e condividere momenti indimenticabili con amici e familiari.

Non scordarti di segnare la data sul tuo calendario! Il 2 giugno a Napoli, l’incanto delle fiabe Disney ti aspetta per una serata da vivere e ricordare. Un evento da non perdere!

Per maggiori dettagli, puoi consultare fonti ufficiali come il sito di [Comune di Napoli](https://www.comune.napoli.it) e il [Ministero della Cultura](https://www.beniculturali.it).

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