31 Maggio 2026

Nico Gonzalez pronto a tornare alla Juventus dopo un positivo prestito all’Atletico.

redazione 31 Maggio 2026
nico-new-juventus-away-kit-2025-26.jpg

Nico Gonzalez e il Futuro al Juventus: Le Ultime Novità

Nico Gonzalez indossa la nuova maglia Away 2025-26 della Juventus, come riportato su Juventus.com. L’attaccante argentino, attualmente sotto contratto con il club bianconero, potrebbe avere un futuro lontano da Torino. Secondo fonti italiane, l’ex Fiorentina non ha intenzione di tornare a giocare per la Juventus nella stagione 2026-27.

Il Contratto di Nico Gonzalez e la Situazione con Atletico Madrid

Gonzalez è arrivato alla Juventus in prestito nell’estate del 2024, con un obbligo di riscatto condizionato che ha comportato una spesa complessiva di 33 milioni di euro, escluse le eventuali commissioni bonus che potrebbero far lievitare la cifra fino a 8,1 milioni di euro. Dopo una sola stagione a Torino, è stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid, con la medesima formula.

Il contratto con i Colchoneros prevedeva un obbligo di acquisto legato a un numero minimo di presenze in LaLiga, ma Gonzalez non ha raggiunto il traguardo richiesto. Questo ha fatto sì che l’Atletico non dovesse versare i 32 milioni di euro previsti per il suo riscatto. Nonostante ciò, recenti notizie segnalano che la squadra di Diego Simeone è ancora interessata a mantenere il giocatore.

Il problema principale è rappresentato dall’impossibilità dell’Atletico di pagare i 32 milioni previsti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club madrileno sarebbe disposto a offrire tra i 24 e i 25 milioni di euro, bonus inclusi. Questa proposta, però, non sembra soddisfare le aspettative della Juventus, la quale ha deciso di mantenere la situazione “in standby”.

La volontà di Nico Gonzalez è chiara: non desidera tornare a giocare con la Juventus nella stagione 2026-27. Il giocatore sta esercitando pressioni per rimanere all’Atletico Madrid e, nel caso in cui il trasferimento non andasse a buon fine, è pronto a cercare una nuova destinazione altrove. Questa determinazione potrebbe influenzare le strategie del mercato di gennaio, con diverse squadre che potrebbero contendersi il loro ingaggio.

Il Mercato di Nico Gonzalez: Possibili Scenari Futuri

Il futuro di Gonzalez potrebbe rivelarsi complesso, soprattutto se l’Atletico non trova un accordo con la Juventus. Il desiderio di restare a Madrid è forte, e la panchina di Simeone lo ha già accolto con calore. Numerosi team di Serie A e Liga potrebbero approfittare di questa situazione, ma la Juventus sembra restare ferma sulla propria posizione quanto al prezzo.

Le notizie sulla questione sono in continua evoluzione. La Juventus, storicamente uno dei club più forti in Italia e in Europa, non ha intenzione di fare sconti, visto l’investimento significativo già fatto per Gonzalez. Allo stesso tempo, l’Atletico sta cercando di bilanciare il budget, guadagnando la loro quota di giocatori di alta qualità senza superare i limiti finanziari.

In conclusione, la situazione di Nico Gonzalez rimane incerta e monitorata con attenzione. Con molte variabili da considerare, dai desideri del giocatore alle posizioni dei club coinvolti, ogni sviluppo potrebbe cambiare le carte in tavola. Sarà interessante vedere come si evolverà questa saga durante il mercato estivo e in futuro: l’argomento sarà sicuramente un tema caldo negli ambiti calcistici europei.

Fonti: Juventus.com, La Gazzetta dello Sport.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Silvio-Baldini-U21-Italy-coach.jpg

Baldini: “Pride” e le prime dichiarazioni da CT della Nazionale italiana di calcio.

redazione 31 Maggio 2026
Gianluigi-Donnarumma-celebrate-1.jpg

Baldini: Italia potrebbe portare Donnarumma ed Esposito alle Olimpiadi del 2028.

redazione 31 Maggio 2026
Ricky-Massara-Roma.jpg

Massara lascia il ruolo di direttore sportivo della Roma, seguito da Ranieri.

redazione 30 Maggio 2026
Gian-Piero-Gasperini-hmm.jpg

Gasperini esclude Massara dal pullman della Roma durante il conflitto interno.

redazione 30 Maggio 2026
Gennaro-Gattuso-glance.jpg

Gattuso al lavoro alla Lazio per convincere Gila e Romagnoli a restare.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-deportivo-alave.jpg

Juventus punta a un audace prestito per il centrocampista del Real Madrid Camavinga.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-elche-cf-laliga.jpg

Mercato: Juventus a caccia di centrocampisti, Inter ricerca difensori, novità su Greenwood.

redazione 30 Maggio 2026
Tarik-Muharemovic-celebrate.jpg

Inter frena su Muharemovic, ma nutre fiducia per Ndicka della Roma.

redazione 30 Maggio 2026
Niccolo-Pisilli.jpg

Pisilli di Roma interessa a Newcastle e Tottenham: svelato il prezzo di trasferimento.

redazione 30 Maggio 2026
Inter-21.jpg

Inter fissa il prezzo per Bisseck, ma Bayern deve prima cedere un obiettivo di Juve e Milan.

redazione 30 Maggio 2026
real-madrid-cf-v-olympique-de-marseille-uefa-champions-league-2025-26-league-phase-md1.jpg

Greenwood è la prima scelta per l’attacco della Roma a 55 milioni di euro.

redazione 29 Maggio 2026
Maurizio-Sarri-Lazio-scarf.jpg

Sarri lascia la Lazio consensualmente dopo un anno di gestione.

redazione 29 Maggio 2026

Ultimissime

nico-new-juventus-away-kit-2025-26.jpg

Nico Gonzalez pronto a tornare alla Juventus dopo un positivo prestito all’Atletico.

redazione 31 Maggio 2026
7702bf62-51aa-4197-ae6b-d5d29914ab49.jpeg

Operi convocato dalla Costa d’Avorio per il Mondiale come sostituto per infortunio.

redazione 31 Maggio 2026
Napoli, Juan Jesus salta il Frosinone anche Contini ko. Le condizioni di Olivera

Corriere dello Sport: “Spalletti vuole il difensore del Napoli alla Juve”

redazione 31 Maggio 2026
fcce4191a5

Corriere dello Sport: “Il Napoli sfida Gasp per Dodò”

redazione 31 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-31 063823

Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne rompe il silenzio e lo fa senza mezze misure”

redazione 31 Maggio 2026