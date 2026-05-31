31 Maggio 2026

Corriere dello Sport: “Spalletti vuole il difensore del Napoli alla Juve”

redazione 31 Maggio 2026
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La Juventus accelera sul mercato. Dopo il vertice con John Elkann, Damien Comolli e Giorgio Chiellini, Luciano Spalletti ha presentato il proprio piano per rilanciare i bianconeri dopo la delusione della mancata qualificazione alla Champions League. Come racconta Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è costruire una squadra più forte, più esperta e maggiormente competitiva sia in campionato sia in Europa League.

Spalletti chiede 5-6 rinforzi

Nonostante i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario e la perdita dei ricavi legati alla Champions, la Juventus vuole intervenire in maniera significativa sul mercato.

Secondo quanto riportato da Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport, Spalletti ha chiesto tra cinque e sei nuovi acquisti per aumentare qualità, carattere e personalità all’interno della rosa.

La strategia resta però condizionata dalle cessioni: i bianconeri dovranno prima alleggerire il monte costi e generare incassi per poter finanziare gli investimenti.

Kolo Muani è il primo obiettivo

Il reparto offensivo sarà quello maggiormente interessato dai cambiamenti.

Diversi attaccanti sembrano destinati a lasciare Torino e il nome in cima alla lista di Spalletti è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, dopo il prestito in bianconero nel 2025, sarebbe felice di tornare alla Juventus.

Come sottolinea Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport, il club starebbe preparando un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro per convincere il Paris Saint-Germain a cedere il giocatore a titolo definitivo.

Resta viva anche la pista che porta a Jean-Philippe Mateta, protagonista della vittoria del Crystal Palace in Conference League.

Vlahovic verso l’addio

Parallelamente continua a complicarsi la situazione di Dusan Vlahovic.

La Juventus non sembra intenzionata a soddisfare le richieste economiche avanzate dall’entourage del serbo e, al momento, non risultano incontri programmati per il rinnovo.

Il centravanti attende sviluppi dall’estero, con Bayern Monaco e Atletico Madrid particolarmente interessati, mentre sullo sfondo resta anche il Napoli di Massimiliano Allegri.

Difesa: spunta Juan Jesus

In difesa il possibile addio di Bremer obbliga la Juventus a valutare diverse soluzioni.

Tra i nomi monitorati figura anche Juan Jesus, in uscita dal Napoli. Spalletti conosce bene il difensore brasiliano, già allenato sia alla Roma sia durante l’esperienza napoletana.

Le alternative restano Kim Min-jae del Bayern Monaco e Muharemovic del Sassuolo.

Porta e centrocampo

Per la porta, dopo il blocco imposto dal Liverpool per Alisson, la Juventus valuta due profili di esperienza internazionale: Giorgi Mamardashvili e David De Gea.

A centrocampo, invece, Spalletti cerca qualità e fantasia. Tramontata l’ipotesi Bernardo Silva, i nomi che piacciono maggiormente sono Brahim Diaz del Real Madrid e Tijjani Reijnders del Manchester City.

Una Juventus da rifondare

Come evidenzia Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport, la Juventus è pronta a una profonda operazione di restyling, pur dovendo rispettare i rigidi parametri economici imposti dalla situazione finanziaria.

Il messaggio di Spalletti è chiaro: servono rinforzi mirati ma di alto livello per riportare il club stabilmente nella lotta per lo scudetto e tra le protagoniste del calcio europeo.

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