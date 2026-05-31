Domenico Berardi: Il Sogno di un Ritorno in Nazionale

Sassuolo, Italia – Domenico Berardi, stella del US Sassuolo, ha rivelato in una recente intervista di voler riconquistare un posto nella nazionale italiana. Dopo un’ottima stagione in Serie A, il 31enne ha segnato otto gol e fornito cinque assist in 26 presenze, contribuendo così alla tranquilla salvezza della sua squadra. Nonostante le voci di un possibile trasferimento a un club di Champions League, Berardi ribadisce il suo legame con il Sassuolo e la sua euforia per il gioco.

“Serie A è molto tattica, e sebbene sia sempre una sfida, ci si concentra più sul risultato che sullo stile di gioco,” ha dichiarato Berardi a Gazzetta. “Sotto Roberto De Zerbi, giocavamo con una libertà in campo che oggi vedo essere stata sostituita da una maggiore rigidità. Era come manovrare un videogioco, mentre ora i giocatori sembrano essere più dei soldati.”

Berse hardness to adapt to the tactical demands of the current Serie A, Berardi è rimasto un elemento chiave per il Sassuolo, dove ha trascorso l’intera carriera. Il club emiliano è tornato in Serie A dopo un anno in Serie B, con la promozione avvenuta nella stagione 2024-25. Berardi ha vissuto vari alti e bassi, incluso un infortunio al tendine d’Achille che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. “Dopo l’infortunio, ho affrontato momenti difficili, ma ora apprezzo ogni istante di più,” ha aggiunto.

Riflessioni sulla Carriera e Futuro

Nella sua carriera, Berardi ha giocato accanto a numerosi talenti, e quando gli è stato chiesto di chi fosse il suo migliore compagno di squadra, non ha esitato a menzionare Nemanja Matic. “È un calciatore eccezionale e una persona con grandi valori, che ci ha aiutati molto con la sua esperienza,” ha dichiarato Berardi.

Nonostante il suo amore per il Sassuolo, Berardi ha sempre espresso il desiderio di giocare in Champions League. “Se ci sono opportunità di trasferimento, sarei aperto ad ascoltarle,” ha ammesso. “L’importante per me è essere parte di un progetto significativo, dove non sarei solo un elemento di supporto, ma un giocatore chiave.”

Berardi ha anche parlato del suo futuro, dichiarando di sperare di giocare ai massimi livelli per altri quattro o cinque anni. La sua determinazione è chiara: “Non voglio finire la mia carriera in modo graduale. Voglio uscire da protagonista quando sarà il momento.”

Tra le sue esperienze, Berardi ha partecipato all’Europeo del 2020 con la nazionale italiana, un traguardo di cui è profondamente orgoglioso. Malgrado le speculazioni di un trasferimento verso club di maggior prestigio, non è mai riuscito a concretizzarsi. “Amo giocare e ho dato tanto al Sassuolo, che mi ha dato molto in cambio,” ha affermato, sottolineando il suo attaccamento ai colori neroverdi.

Con rastrellamenti di talento in vista, il futuro di Berardi resta incerto, ma il suo spirito e la sua passione per il calcio continuano a brillare. Con la sua carriera che si avvicina a una fase cruciale, il rivolgimento verso un nuovo capitolo sembra inevitabile, soprattutto se le giuste opportunità dovessero presentarsi.

La passione di Berardi per il gioco e la sua esperienza nel Sassuolo lo rendono un oggetto di interesse per tante squadre. “Le porte sono sempre aperte per nuove avventure, ma voglio essere sicuro di fare la scelta giusta,” ha concluso Berardi, mantenendo viva la speranza di un futuro radioso, sia a livello di club che con la nazionale.

Fonti: Gazzetta dello Sport, ufficiale US Sassuolo Calcio

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