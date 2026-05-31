Guadagni potenziali del Manchester United se Greenwood si unisce alla Roma dal Marsiglia.

Roma a Caccia di Greenwood: Le Ultime Novità dal Calciomercato

MADRID, SPAGNA – 16 SETTEMBRE: Mason Greenwood dell’Olympique de Marseille durante il match di fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille all’Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Recenti notizie dall’Italia rivelano che la Roma mira a formalizzare un accordo per portare Mason Greenwood, attaccante dell’Olympique de Marseille, nella sua rosa. Questa mossa potrebbe rivelarsi vantaggiosa sia per il club francese sia per il Manchester United, l’ex squadra di Greenwood.

Secondo fonti come La Gazzetta dello Sport, la Roma sta considerando Greenwood come il suo “obiettivo principale” per potenziare l’attacco sotto la guida di Gian Piero Gasperini durante questa finestra estiva di trasferimenti. È emerso che il club giallorosso ha avuto contatti diretti con il padre del giocatore, un segno evidente dell’interesse concreto. Inoltre, il trasferimento positivo di Donyell Malen allo Stadio Olimpico a gennaio sta influenzando questa trattativa.

La Situazione Contrattuale di Greenwood e il Ruolo di Manchester United

Marseille è attualmente alla ricerca di una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per Greenwood, che è stato acquistato due anni fa per una cifra di circa 26 milioni di euro più una significativa clausola per la rivendita. Tale clausola è particolarmente rilevante, poiché il Manchester United si aspetta di ricevere fino al 50% del prossimo trasferimento del giocatore.

In base ai rapporti del Manchester Evening News, qualora la Roma finalizzasse un trasferimento nella fascia di prezzo prevista, il Manchester United potrebbe ricevere tra 25 e 30 milioni di euro. Questo potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità finanziaria per il club inglese, che spera di capitalizzare su questo affare.

Inoltre, si vocifera che il Marsiglia possa essere costretto a vendere Greenwood prima del 30 giugno per rispettare le normative finanziarie in Francia. Questa urgenza potrebbe accelerare le trattative, rendendo la Roma il club più avvantaggiato nella corsa per aggiudicarsi il talento di Greenwood.

Il Futuro di Mason Greenwood nel Calcio Europeo

Greenwood, un talento di 24 anni, ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per chi lo ingaggia. Il suo percorso negli ultimi anni, culminato con il trasferimento al Marsiglia, ha mostrato le sue capacità in un contesto competitivo come la UEFA Champions League. Durante le partite, ha avuto modo di mettersi in luce, aggiungendo ulteriori motivi per cui la Roma lo stia monitorando attentamente.

I giallorossi vedono in Greenwood non solo un attaccante promettente, ma anche un giocatore in grado di apportare una diversità cruciale al loro attacco. La sua juventù, unita all’esperienza in una competizione prestigiosa come la Champions League, potrebbe certamente migliorare le opzioni offensive di Gasperini, che cerca sempre nuovi elementi per adattarsi al gioco delle diverse squadre avversarie.

Inoltre, la Roma ha già dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti, e l’accoglienza di Greenwood potrebbe seguire un percorso simile a quello di Donyell Malen, il quale ha avuto un impatto significativo sin dal suo trasferimento. Ciò potrebbe anche fungere da stimolo per altri giocatori di alto profilo a considerare la Roma come una destinazione ambita per il loro futuro.

Nei prossimi giorni, ci si aspetta che le negoziazioni tra Roma e Marsiglia si intensifichino, mentre entrambe le parti lavorano per definire i dettagli di un potenziale accordo. La situazione di Greenwood rappresenta un esempio perfetto di come il calciomercato possa muoversi rapidamente e come le squadre debbano essere pronte a cogliere le opportunità appena si presentano.

Risultato di queste trattative, l’interesse della Roma potrebbe rivelarsi decisivo non solo per il giocatore stesso, ma anche per entrambi i club coinvolti. Con una pressione costante esercitata da normative finanziarie e le aspettative dei tifosi, il futuro di Mason Greenwood si trova in una posizione delicata ma promettente.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Manchester Evening News

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