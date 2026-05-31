Minacce al sindaco Sabino: “Ti rinchiuderò nei muri”

Intimidazioni a Quarto dopo la demolizione dell’ex cementificio

Un clima di crescente tensione pervade la città di Quarto, in provincia di Napoli. Recenti sviluppi legati alla demolizione dei silos dell’ex cementificio, un bene confiscato al clan camorristico Nuvoletta-Polverino, hanno scatenato una serie di minacce nei confronti del sindaco Antonio Sabino. Questi eventi sono emersi dopo che i lavori di riqualificazione dell’area sono stati ufficialmente avviati, segnando un passo significativo verso la restituzione di spazi pubblici alla comunità.

Il sindaco Sabino, attualmente bersaglio di pesanti intimidazioni sui social network, ha espresso la sua determinazione a proseguire nei lavori di recupero, nonostante le minacce ricevute. “Non ci fermeremo,” ha dichiarato, mostrando un forte impegno per la legalità e la sicurezza nella sua città.

Minacce e commenti inquietanti sui social

L’intervento di riqualificazione, concepito per trasformare l’area in un polo culturale dotato di un teatro all’aperto e spazi fitness, ha attirato l’attenzione di soggetti non identificati. Sotto i post ufficiali del Comune, sono comparsi commenti inquietanti e carichi di odio, inclusi frasi come “Morta una camorra se ne fa un’altra”, “Pupazzo” e la minaccia esplicita: “Ti metto dentro ai muri”. Questi messaggi, caratterizzati da un linguaggio mafioso, richiamano l’attenzione su una situazione sociale delicata e sul persistente dominio della criminalità organizzata in alcune aree del nostro paese.

Il sindaco ha prontamente risposto a queste minacce, annunciando l’intenzione di presentare una denuncia presso la Tenenza dei Carabinieri di Quarto. “Questi messaggi sono inaccettabili e non resteranno impuniti. Saranno gli organi inquirenti e la Procura Antimafia a fare luce su questi attacchi”, ha affermato. La risposta ferma del primo cittadino mette in evidenza l’importanza della lotta alla camorra e la volontà della comunità di recuperare e trasformare beni confiscati in luoghi di valore per tutti i cittadini.

Il percorso verso il recupero dei beni confiscati

La rinascita di Quarto passa attraverso un attento lavoro sulla legalità. Il sindaco Sabino ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha già restituito alla collettività oltre 70 beni confiscati. La riqualificazione dell’ex cementificio è solo un passo in una direzione più ampia, mirata a ripristinare la fiducia nella pubblica amministrazione e nei processi democratici.

In risposta alle intimidazioni, l’amministrazione ha deciso di accelerare i tempi per l’inaugurazione del nuovo parco nell’area dell’ex cementificio. Inoltre, entro la fine di giugno, saranno pubblicati due nuovi bandi per l’assegnazione di altri cinque beni confiscati alla criminalità organizzata. Questi sforzi rappresentano un chiaro segnale che la comunità non intende subire passivamente le minacce e desidera attivamente contribuire alla ricostruzione di un ambiente sano e vivibile.

La questione della gestione dei beni confiscati rimane uno dei pilastri fondamentali nella lotta contro la criminalità organizzata, specialmente nel territorio flegreo, dove la presenza della camorra è storicamente radicata. L’episodio di Quarto riaccende l’attenzione su come la società civile e le istituzioni possano collaborare per affrontare questa piaga e trasformare luoghi di degrado in punti di riferimento per la comunità.

In un contesto così complesso, è essenziale che la collettività si unisca attorno al sindaco e alla sua amministrazione, supportando iniziative che promuovono legalità e sicurezza. La strada da percorrere è lunga, ma il messaggio inviato dal sindaco Antonio Sabino è chiaro: non si arresteranno di fronte alle intimidazioni. La lotta alla camorra e il recupero del territorio sono obiettivi che meritano unità e determinazione.

Fonti ufficiali: Prefettura di Napoli, Comune di Quarto.

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