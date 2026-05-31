31 Maggio 2026

Vlahovic e Juventus: stallo nelle trattative per il contratto a causa delle richieste di bonus.

redazione 31 Maggio 2026
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MILANO, ITALIA – 26 APRILE: Dusan Vlahovic della Juventus si riscalda prima della partita di Serie A tra AC Milan e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è attualmente avvolto nell’incertezza mentre la stagione 2026-27 si avvicina. Juventus spera di trattenerlo con un nuovo contratto, ma gli ultimi report indicano che le trattative sono in stallo a causa di disaccordi relativi ai bonus firmati.

Vlahovic ha poco più di un mese prima della scadenza del suo contratto attuale con la Juventus, fissata per il 30 giugno. Attualmente, il giocatore è il calciatore più pagato della Serie A, ma il club è consapevole che dovrà convincerlo a accettare una drastica riduzione salariale se intende continuare insieme.

Dettagli sulle trattative in corso

Le negoziazioni sono in corso da alcune settimane, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo definitivo. Secondo le informazioni riportate da Calciomercato.com, Vlahovic e i suoi rappresentanti sono disposti a considerare un salario ridotto per rimanere alla Juventus, che potrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro all’anno più bonus. Attualmente, il calciatore guadagna circa 12 milioni di euro netti all’anno.

La richiesta di salari più contenuti è quindi una strategia della Juventus per mantenere uno dei suoi giocatori di punta, ma ci sono azioni parallele da parte di Vlahovic. Secondo le recenti notizie, la distanza su alcuni aspetti delle trattative è piuttosto significativa: i rappresentanti dell’attaccante cercano un pagamento di circa 8 milioni di euro come bonus alla firma, mentre la Juventus è disposta a offrire solo 3 milioni. Questa divergenza di opinioni è uno dei principali ostacoli per la conclusione dell’accordo.

Nel frattempo, diversi club di alto livello in Europa si sono mostrati interessati a Vlahovic, considerato un potenziale acquisto a parametro zero. Tra queste squadre si annoverano rinomate realtà come Atletico Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, tutte alla ricerca di rinforzi per le proprie linee d’attacco.

Il panorama sportivo e le alternative per Vlahovic

Considerando le attuali evoluzioni del mercato, Vlahovic potrebbe davvero trovarsi di fronte a una scelta cruciale. L’opzione di un trasferimento a una delle principali squadre europee rappresenterebbe per lui una sfida stimolante e la possibilità di competere ai massimi livelli, inconsci della pressione che graverebbe su di lui come giocatore chiave.

È interessante notare come la Juventus, pur volendo mantenere il proprio talento, deve anche affrontare la realtà economica attuale, che spinge verso una politica di riduzione dei costi. Il club biancoconero, reduce da difficoltà finanziarie, deve reclutare strategicamente i propri atleti, e la situazione di Vlahovic è emblematicamente rappresentativa di questo dilemma. Se da un lato il club desidera investire nelle sue stelle, dall’altro è costretto a fare scelte difficili.

La prestazione di Vlahovic nei recenti incontri di Serie A, come dimostrato nel match contro l’US Lecce il 9 maggio 2026, ha ulteriormente accresciuto l’interesse nei suoi confronti. Durante quella partita, il centravanti ha segnato il primo gol, mostrando una forma smagliante che potrebbe convincere eventuali acquirenti su cosa sia capace di fare. I suoi numeri, tanto individuali che di squadra, parlano chiaro: un talento in grado di fare la differenza in ogni partita e che attira l’attenzione di top club, desiderosi di accaparrarselo.

In sintesi, il futuro di Vlahovic è un argomento caldo nel mondo del calcio, con vari fattori che giocano un ruolo cruciale nelle trattative e nelle possibili direzioni che il giocatore potrebbe intraprendere. Mentre la Juventus spera di chiudere un accordo, la presenza di club prestigiosi sul mercato aumenta la complessità della situazione. Ora più che mai, i tifosi e gli esperti di calcio aspettano sviluppi, convinti che nei prossimi mesi ci saranno notizie significative su questo talentuoso attaccante.

Fonti: Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport, La Repubblica

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