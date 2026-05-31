Atalanta cerca due giocatori del Milan dopo affare da 50 milioni con il Manchester United.

Samuele Ricci e Ardon Jashari: Potenziali Sostituti di Ederson per l’Atalanta

BERGAMO, ITALIA – 28 OTTOBRE: Samuele Ricci dell’AC Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e AC Milan al New Balance Arena il 28 ottobre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Recenti notizie dall’Italia rivelano che Samuele Ricci e Ardon Jashari, entrambi dell’AC Milan, sono tra i candidati che l’Atalanta sta valutando per sostituire Ederson, il quale è atteso a trasferirsi al Manchester United per 50 milioni di euro. L’allenatore Gian Piero Gasperini è, inoltre, deciso a mantenere Gianluca Scamacca nella rosa, nonostante ci siano stati contatti con la Roma.

Atalanta sta attivamente cercando un sostituto per Ederson, considerato uno dei punti di forza del centrocampo nerazzurro. Secondo Calciomercato.com, oltre a Ricci e Jashari, anche altri nomi sono sul tavolo per la sostituzione, tra cui Arthur Atta (Udinese) e Lucas Da Cunha (Como). Le scelte devono tener conto di caratteristiche tecniche specifiche, dato che solo Da Cunha, Ricci e Jashari possono essere considerati registi tra i potenziali sostituti.

Nuove Ospitalità in Casa Atalanta

Recentemente, l’Atalanta ha avviato la procedura per nominare Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo e Maurizio Sarri come allenatore. Giuntoli è un professionista di grande esperienza, noto per le sue oculate scelte di mercato. L’arrivo di Sarri, ex tecnico di Lazio e Napoli, potrebbe portare una nuova filosofia al gioco dell’Atalanta, potenzialmente incrementando le ambizioni dei nerazzurri.

Secondo Gazzetta dello Sport, Atalanta non prevede cambiamenti drastici nel reparto offensivo. Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca rimarranno nel club, mentre l’interesse per Taty Castellanos, attaccante ora al West Ham, sembra essere un’idea più che un reale intento di acquisto. La dirigenza è concentrata a costruire un team competitivo mantenendo i propri elementi di punta, soprattutto dopo la partenza di Ederson.

Dal punto di vista tecnico, l’Atalanta sembra fare leva sulla continuità, puntando a rinforzare il centrocampo e la difesa. Accanto a Ricci e Jashari, si considera anche Davide Frattesi dell’Inter e Gianluca Gaetano del Cagliari, entrambi in grado di apportare versatilità e freschezza al gioco.

Scamacca: Un Giocatore Inalienabile

Gianluca Scamacca sta attirando interesse da più parte, specialmente dalla Roma. Rumors recenti indicano che il club giallorosso ha avviato dei colloqui con Gasperini, il quale potrebbe essere disposto a rinunciare al suo attaccante. Tuttavia, la dirigenza di Atalanta ha chiarito che Scamacca non è sul mercato. Con Ederson in partenza, il club è deciso a mantenere i suoi giovani talenti e a costruire una squadra che possa competere ai massimi livelli, anche in Europa.

Atalanta sta dimostrando di avere un piano chiaro, cosciente delle sfide future e desiderosa di restare competitiva nel campionato di Serie A e nelle competizioni europee. Con la chiusura delle trattative in avvicinamento, i tifosi sono ansiosi di scoprire come si definirà la nuova stagione.

Fonti: Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport

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