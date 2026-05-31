Elezioni comunali: i nuovi consiglieri di Terzigno e Afragola svelati. Scopri i nomi!

Risultati Elettorali a Terzigno

Le elezioni comunali di Terzigno hanno visto l’emergere di Salvatore Carillo come nuovo sindaco, ottenendo un notevole consenso tra gli elettori. Con 5.167 voti, pari al 51,9% delle preferenze, Carillo ha spazzato via i suoi avversari, come Genny Falciano, espressione del centrosinistra, che si è fermato al 43,14%, e Antonio Mosca, sostenuto da Fratelli d’Italia e Facciamo Fronte-Mosi’, che ha totalizzato solo il 4,99% dei voti. L’affluenza è stata alta, raggiungendo il 73,94%, segno di un forte interesse da parte della comunità per il rinnovamento politico.

I consiglieri comunali eletti a Terzigno sono stati distribuiti tra diverse liste. La coalizione Terzigno Futura ha conquistato 4 seggi, rappresentati da Grazia Maria Sabella, Vincenzo Aquino, Ferdinando Pistaferri e Pasquale Datura. Le liste Radici e Futuro, e Terzigno Rinasce hanno ottenuto rispettivamente 2 seggi ciascuna, con i consiglieri Gianluca Caldarelli, Biagio Ferraro, Rosaria Giovine e Giovanni Matrone. Anche Forza Terzigno ha portato a casa 2 seggi, rappresentati da Stefano e Rosanna Pagano.

In opposizione, troviamo 5 consiglieri, rappresentanti delle liste a sostegno di Genny Falciano. Tra questi, Pasquale Ciaravola e Concetta Ambrosio sono i membri di spicco per Con Genny Falciano Sindaco, mentre Donatella Ranieri di Terzigno Democratica e Antonio Vaiano di Terzigno nel Cuore completano il quadro. Serafino, per Casa Riformista, chiude la rappresentanza dell’opposizione.

Gli Eletti a Afragola

Ad Afragola, la vittoria è andata a Gennaro Giustino, che ha ottenuto 19.406 voti, corrispondenti al 55,27% delle preferenze. Giustino, sostenuto dall’ampia coalizione del campo largo, ha superato la rivale Alessandra Iroso, che ha totalizzato il 44,73%. La nuova amministrazione di Giustino porterà 15 consiglieri nella maggioranza, rispetto agli 8 seggi dell’opposizione.

Le liste che hanno contribuito alla formazione della nuova giunta sono molteplici. La lista A Viso Aperto ha ottenuto 3 seggi, con Raffaele Botta, Gennaro Davide Castaldo e Sara Tralice. Dalla lista A Testa Alta, entrano in consiglio Vincenzo De Stefano e Antonio Boemio. Anche +Europa ha fatto la sua parte, guadagnando 2 seggi tramite Raffaele Mosca e Serena Russo Clemente. Per Casa Riformista, Antonio Caiazzo e Crescenzo Russo porteranno la loro voce in consiglio, mentre il Partito Democratico avrà come rappresentanti Pasquale Rosario Iazzetta e Camillo Manna.

In aggiunta, La Svolta Giusta ha ottenuto 2 seggi con Raffaele Tontaro e Ferdinando Salzano, mentre Noi di Centro e Afragola al Centro hanno conquistato 1 seggio ciascuno con Carmina Sepe e Santo Senna Esposito.

Affluenza e Speranze Future

Le elezioni ad Afragola hanno registrato una significativa affluenza del 70,0%, un dato che pone a confronto con il 65,77% delle precedenti elezioni. Questo risultato sottolinea la volontà dei cittadini di partecipare attivamente alla vita politica della loro comunità.

Gennaro Giustino ha una lunga carriera politica, iniziata nel 1995 con Forza Italia. Successivamente, ha fatto parte dell’area di centrosinistra ed è stato un membro attivo della giunta Tuccillo nel 2013. La sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le sfide future e implementare i progetti previsti per la città.

In opposizione, Alessandra Iroso sarà affiancata da vari esponenti, come Giacinto Baia di Forza Italia-PPE, Francesco Fusco della Lega, e altri membri provenienti da liste locali. Questa dinamica evidenzia un desiderio di vigilanza e dibattito costruttivo tra le diverse fazioni politiche.

La nuova amministrazione di Giustino ha la responsabilità di rispondere attivamente alle richieste dei cittadini e di avviare un percorso di crescita e sviluppo per Afragola. Con i tanti volti nuovi e le esperienze consolidate nei consigli comunali, si delineano potenzialità per uno sviluppo positivo che possa rispondere alle esigenze della comunità.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i risultati ufficiali sul sito del Ministero dell’Interno. Le elezioni comunali sono sempre un momento di grande importanza per la democrazia locale e l’impegno civico.

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