Freedom Flotilla: flashmob e cena solidale a Torre per la Palestina. Unisciti a noi!

Torre del Greco e la Freedom Flotilla: Un Incontro di Solidarietà

Torre del Greco si unisce simbolicamente all’iniziativa internazionale della Freedom Flotilla e al progetto “100 porti 100 città”, organizzando una giornata di eventi dedicati alla solidarietà verso il popolo palestinese. Questo evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità e dare voce a chi vive in una situazione di conflitto.

Il 27 maggio, la città ospiterà il camper dell’equipaggio di terra del movimento. Questo appuntamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra vari gruppi locali, tra cui il Coordinamento Pro Palestina e il gruppo Potere al Popolo Torre del Greco. Gli organizzatori hanno sottolineato come le recenti immagini di attivisti della Flotilla, arrestati e costretti in ginocchio, abbiano toccato profondamente l’opinione pubblica: “È solo una minima parte di ciò che i palestinesi vivono quotidianamente da quasi 80 anni”, affermano i membri del coordinamento.

Il Programma della Giornata di Solidarietà

Il primo evento si svolgerà alle ore 18 presso la scalinata Palestina della villa comunale Vincenzo Ciaravolo, un luogo che è diventato simbolo della vicinanza alla causa palestinese negli ultimi mesi. In questa cornice, si terrà un flashmob con interventi pubblici, letture di poesie e la performance musicale di Alja Mejri, un’artista riconosciuta per il suo impegno artistico e sociale. L’incontro avrà come obiettivo principale quello di richiamare l’attenzione sulla situazione in Palestina e promuovere un messaggio di solidarietà internazionale.

A partire dalle 20.30, la serata proseguirà presso il locale Upside Down, dove si svolgerà una cena popolare. Il menu prevede piatti della tradizione, insieme alla Gaza Cola, il tutto a un costo di 10 euro. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno della Freedom Flotilla, contribuendo così a mantenere viva l’attenzione sulla situazione che vive il popolo palestinese.

Durante l’evento, verrà proiettato il breve documentario “Living Despite Them”, che offre uno sguardo profondo sulla vita quotidiana in Palestina e le sfide che i suoi abitanti affrontano. Dopo la proiezione, ci sarà un confronto con l’autore Alaa Hathleen, una figura di spicco nel panorama della sensibilizzazione internazionale, che porterà la sua esperienza e le sue riflessioni sui temi trattati nel documentario.

La giornata a Torre del Greco non è solo un evento di sensibilizzazione, ma un’importante opportunità per riflettere sul ruolo di ciascuno nella lotta per i diritti umani. La Freedom Flotilla è un movimento che ha guadagnato notorietà a livello globale per il suo impegno nei confronti della causa palestinese. Le iniziative come quella di Torre del Greco sono fondamentali per mantenere viva la memoria storica e le problematiche attuali legate a questi temi. In un contesto di crescente disinformazione, eventi come questi offrono uno spazio per il dibattito e l’informazione, rendendo concreta l’idea che la solidarietà non conosce confini.

In questo momento storico, la voce e l’impegno delle comunità locali hanno il potere di cambiare le narrative dominanti. La partecipazione attiva è un modo per esprimere vicinanza e supporto a chi vive in condizioni di difficoltà. Attraverso l’arte, la cultura e la convivialità, Torre del Greco dimostra di essere al fianco del popolo palestinese, impegnandosi a raccogliere risorse e creare consapevolezza su tematiche cruciali. La Freedom Flotilla rappresenta non solo un viaggio fisico, ma anche un simbolo di resistenza e speranza per chi cerca pace e giustizia.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulla Freedom Flotilla, puoi visitare i seguenti siti ufficiali: Freedom Flotilla Coalition e Coordinamento Pro Palestina.

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