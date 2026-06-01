Napoli sotto Allegri: formazione e il nuovo ruolo di McTominay.

Massimiliano Allegri Nuovo Allenatore del Napoli

NAPOLI, ITALIA – APRILE 06: Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo diverse fonti, Massimiliano Allegri è pronto a rinnovare la sua carriera accettando la panchina del Napoli, dove sostituirà Antonio Conte. L’ex allenatore del Milan firmerà un contratto biennale, con grandi aspettative da parte dei tifosi e della dirigenza.

Le indiscrezioni provenienti dall’Italia, in particolare da Corriere dello Sport, Gazzetta e Sky Sport Italia, indicano che Allegri adotterà un sistema di gioco 4-3-3, un cambiamento rispetto alla formazione 3-4-2-1 con cui il Napoli ha concluso la stagione. Questo approccio potrebbe valorizzare le caratteristiche di giocatori chiave come Scott McTominay.

Il Ruolo di Scott McTominay

La scelta di Allegri di schierare McTominay come centrocampista box-to-box è considerata strategica. Il nazionale scozzese ha già dimostrato la sua versatilità sul campo, giocando sia come ala sinistra sia come centrocampista centrale nella stagione 2025-26. Al suo fianco, si prevede l’impiego di Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne, formando così un centrocampo di grande qualità.

Un’altra opzione per il centrocampo è Frank-Zambo Anguissa, un giocatore che il tecnico apprezza, nonostante il finale di stagione del camerunense non sia stato all’altezza, a causa di un lungo infortunio. La sua presenza potrebbe comunque rivelarsi utile per Allegri, che sta valutando le sue possibilità.

In attacco, Rasmus Hojlund è previsto come centravanti titolare, supportato da Lorenzo Lucca, che torna in prestito dal Nottingham Forest e Romelu Lukaku come opzioni per dare profondità al reparto offensivo. L’arrivo di Allegri potrebbe influenzare anche l’operato nel mercato estivo, dove il Napoli potrebbe muoversi con decisione per rinforzare la squadra.

Strategie e Prospettive Future

I piani di Allegri non si fermano al solo centrocampo. La difesa potrebbe vedere l’accoppiata Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno come titolari. Entrambi hanno dimostrato solidità e intelligenza di gioco; elementi fondamentali in un’annata che promette sfide importanti a tutti i livelli, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

La dirigenza di Napoli è attenta a eventuali cessioni di giocatori importanti, il che influenzerà le strategie di mercato. Ci sono voci circa possibili trasferimenti, che potrebbero spingere il club a investire in nuove leve, mantenendo comunque un occhio al bilancio.

Inoltre, Allegri dovrà esaminare il potenziale di alcuni giocatori che sono tornati dai prestiti, come Lucca e Noa Lang, che hanno avuto difficoltà a integrarsi nel sistema di Conte. La capacità del tecnico di adattare le risorse a disposizione sarà fondamentale per il suo successo.

In questo contesto, l’approccio di Allegri, tradizionalmente orientato verso un gioco più difensivo ma anche equilibrato, potrebbe portare Napoli a un nuovo livello di competitività. Con il sostegno della tifoseria e la volontà di miglioramento, le aspettative sono alte per la prossima stagione.

In conclusione, la nomina di Massimiliano Allegri segna un cambio epocale per il Napoli. La sua esperienza e il suo acume tattico potrebbero fare la differenza in un campionato sempre più competitivo. I tifosi possono solo aspettare e vedere come questa nuova avventura prenderà forma, con la speranza di tornare a festeggiare trionfi importanti.

Fonti:

Corriere dello Sport

Gazzetta dello Sport

Sky Sport Italia

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