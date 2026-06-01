Amanda Anisimova: la crisi nascosta che l’ha penalizzata al Roland Garros.

Amanda Anisimova: Una Partenza Inaspettata a Roland Garros

Amanda Anisimova è stata tra i nomi più importanti a lasciare il palcoscenico di Roland Garros in fase precoce quest’anno. La giovane tennista americana, considerata una delle migliori giocatrici mai ad aver vinto un titolo del Grande Slam, ha affrontato l’idolo di casa Diane Parry nel terzo turno del torneo. La ex promessa del tennis si è arresa con un punteggio di 3-6, 6-4, 7-6(10-3), in una match ricco di colpi di scena.

Prima di affrontare Parry, Anisimova aveva dimostrato la sua capacità di competere sul campo battendo Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah con un convincente 6-3, 6-1. Inoltre, è avanzata al turno successivo grazie a un walkover contro Julia Grabher, grazie a un punteggio iniziale di 6-0. Nonostante le aspettative elevate, il torneo per Anisimova si è rivelato più difficile del previsto. La prossima occasione per riscattarsi sarà a Wimbledon, dove avrà l’opportunità di rimettere in discussione le sue aspirazioni nel mondo del tennis.

I Motivanti Fattori della Sconfitta

Dopo la sua uscita, Anisimova ha rivelato i motivi dietro la sua prestazione deludente. “Dal primo momento, ho sentito che era tutto molto difficile,” ha dichiarato ai giornalisti a Parigi. “Faceva molto caldo e non mi sentivo al meglio fisicamente.” Ha rivelato di aver affrontato delle problematiche di salute che non le hanno permesso di allenarsi il giorno precedente alla partita, condizionando notevolmente il suo gioco.

“Ho provato a dare il massimo fino all’ultimo momento,” ha detto, “ma sentivo che la situazione peggiorava durante l’incontro. Ho commesso molti errori.” Anisimova ha espresso il suo dispiacere per la sconfitta, ma ha anche elogiato la prestazione di Parry, sottolineando: “Ha giocato bene, è rimasta calma e ha fatto tutto quello che doveva fare.” Al termine della partita, ha anche sofferto di vesciche alle mani, il che ha reso difficile impugnare la racchetta e colpire la palla.

Un Aggiornamento Positivo sullo Stato di Salute

Nonostante la sconfitta, Anisimova ha fornito ai fan un aggiornamento sulla sua condizione fisica. Dopo un ritiro dall’Italian Open a causa di un problema al polso, la tennista ha detto: “A parte questa [malattia], non sto male, in realtà. Non è facile fare una valutazione, ma sento che avrei potuto giocare meglio.” Ha sottolineato che ci sono aspetti da migliorare per future competizioni.

La giocatrice 24enne ha raggiunto entrambe le finali nel 2025, ma le ha perse entrambe a Londra e New York. Questo rende ancora più importante il suo rientro a Wimbledon. Con la sicurezza che il suo polso sta migliorando dopo aver disputato alcune partite, Anisimova ha trovato un punto positivo in questa difficile esperienza.

“È una buona notizia per me,” ha aggiunto, “perché posso finalmente concentrarmi sul mio gioco e tornare a essere competitiva.” Il suo impegno e la sua determinazione sono elementi chiave su cui lavorare nella preparazione per i prossimi tornei.

Per ulteriori dettagli sulle notizie di tennis e aggiornamenti sui giocatori, puoi visitare fonti ufficiali come il sito dell’ATP e WTA. Seguire le sfide e i risultati di Anisimova e dei suoi rivali offrirà sicuramente spunti interessanti per gli appassionati di questo affascinante sport.

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