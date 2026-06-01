Alex De Minaur delude i fan dopo la sua crisi post-Roland Garros.

Le difficoltà di Alex De Minaur nella stagione 2026

La stagione di Alex De Minaur nel 2026 continua a essere segnata da insuccessi, con una prematura uscita al Roland Garros. Il tennista australiano, attualmente classificato come settimo nel ranking mondiale, è stato eliminato al terzo turno del torneo, segnando un’altra delusione nella sua carriera. De Minaur è stato sconfitto dal giovane talento ceco Jakub Mensik in quattro set, dopo aver perso il primo set con un eloquente 0-6.

Mensik ha dimostrato grande resilienza, vincendo i successivi tre set con punteggi di 6-2, 6-2, 6-3. Questo match segna l’ennesimo ostacolo da superare per De Minaur, che non è riuscito a trovare il ritmo giusto in questa stagione. Dopo una discreta prestazione agli Australian Open, dove ha raggiunto i quarti di finale, il tennista ha subito un rapido declino, venendo eliminato all’esordio in importanti tornei come Indian Wells, Madrid e Roma.

Il cammino a Roland Garros ha messo in evidenza la frustrazione di De Minaur, che ha ammesso di essere ‘molto deluso’ da se stesso dopo la sconfitta. È evidente che l’australiano sta attraversando un momento delicato dell sua carriera.

Le parole di De Minaur sul match e sulle sue difficoltà

Dopo la partita, De Minaur ha commentato: “È piuttosto deludente. Ho perso opportunità e ho abbassato il piede dall’acceleratore, permettendo a lui di rientrare in partita. Questo è stato un po’ quello che è successo negli ultimi mesi, non riesco a uscire da questo ciclo. È molto poco caratteristico di me.” Il suo disappunto si riflette nel fatto che considera questa partita un’opportunità fondamentale, soprattutto dato che Mensik era reduce da un match fisicamente pesante.

“Mi sento fresco come non mai, e non riuscire a vincere in una situazione simile è inaccettabile,” ha aggiunto De Minaur. La sua frustrazione è amplificata dalla percezione che le difficoltà affrontate di recente siano nuove per lui. “Sono alla ricerca di risposte e soluzioni, ma non sono problemi che ho mai affrontato prima,” ha detto. Questa riflessione mostra quanto il tennista possa sentirsi impotente di fronte a sfide che non aveva previsto.

“Ho sempre pensato di essere un lottatore, una persona che non si arrende mai, e quindi non comprendo cosa sia cambiato,” ha concluso. Le sue parole offrono uno spaccato della mente di un atleta che sta cercando di ritrovare fiducia e stabilità. La strada da percorrere sembra lunga e complessa, e la pressione di dover sostenere le aspettative può essere un fardello pesante da portare.

Riflessioni future e possibilità di pausa

Quando gli è stato chiesto se considerasse di prendersi una pausa dopo la sua uscita da Roland Garros, De Minaur ha risposto, “Non lo so davvero. Sono in uno stato strano al momento, dato che ho investito molto e ultimamente non ho ricevuto molto in cambio.” Queste parole testimoniano il conflitto interno che sta vivendo, dove il desiderio di proseguire si scontra con la necessità di ricaricare le energie.

De Minaur ha continuato: “Sento che ci deve essere un equilibrio. Io di solito lavoro duramente, ma in questo momento mi sembra che stia pesando su di me. Le ultime due annate sono state abbastanza intense, e forse sta cominciando a farsi sentire.” È chiaro che la pressione e le aspettative stanno infliggendo un certo stress, portando il tennista a riflettere sulle sue prossime mosse.

“Potrei cercare di giocare di più per recuperare fiducia o, al contrario, considerare una pausa per tornare con rinnovato entusiasmo,” ha affermato. Questa indecisione sull’approccio giusto per ritrovare la forma e la motivazione è comprensibile e comune tra atleti professionisti, specialmente in periodi di difficoltà.

In attesa di decidere il suo futuro, De Minaur dovrà fare appello alla sua determinazione tipica e alle abilità che lo hanno portato a raggiungere posizioni di vertice nel tennis mondiale. La chiave sarà trovare un equilibrio tra lavoro, riposo e recupero mentale, affinché possa tornare a esprimere il suo massimo potenziale sui campi da tennis.

Fonte: ATP Tour, Roland Garros