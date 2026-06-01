1 Giugno 2026

Cassano attacca Baldini: “Italia in amichevoli nel 2026 con ragazzi, un grande imbarazzo”.

redazione 1 Giugno 2026
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Cassano Critica le Selezioni di Baldini per le Amichevoli di Giugno

GENOVA, ITALIA – 30 MAGGIO: L’ex calciatore della Roma Antonio Cassano durante la ‘Partita Del Cuore’ al Stadio Luigi Ferraris il 30 maggio 2018 a Genova, Italia. (Foto di Paolo Rattini/Getty Images)

Il noto ex attaccante italiano Antonio Cassano ha espresso il suo disappunto riguardo alle convocazioni di Silvio Baldini per le amichevoli della Nazionale italiana di calcio previste per giugno contro Lussemburgo e Grecia. Cassano ha descritto le selezioni come un ulteriore motivo di imbarazzo per il calcio italiano nel contesto internazionale.

In queste amichevoli, l’Italia sarà guidata dal commissario tecnico ad interim Baldini, che è stato temporaneamente promosso dalla Nazionale Under 21. Baldini ha selezionato una squadra composta in gran parte da debuttanti, con 19 dei 24 giocatori convocati che non hanno mai indossato la maglia della Nazionale maggiore.

Le Critiche di Cassano e la Situazione della Nazionale Italiana

Il portiere Gianluigi Donnarumma è l’unico giocatore con esperienza internazionale presente in questo gruppo, ma Cassano non è d’accordo sul fatto che Baldini abbia scelto così tanti giovani. Durante una puntata del podcast Viva El Football, ha dichiarato: “Non abbiamo un allenatore, non abbiamo un presidente della FIGC, siamo una delle nazionali più prestigiose al mondo eppure giocheremo amichevoli con ragazzi.”

La situazione del calcio italiano è particolarmente allarmante, dato che la Nazionale ha fallito la qualificazione per tre edizioni consecutive della Coppa del Mondo, con l’ultima partecipazione risalente al 2014. Questo risultato ha portato a una crescente insoddisfazione tra i tifosi e gli esperti del settore, in particolare considerando il prestigio storico della Nazionale italiana.

Cassano ha continuato a sottolineare come la scelta di Baldini possa riflettere una mancanza di progettualità e preparazione strategica. La Nazionale, secondo l’ex calciatore, deve affrontare sfide significative non solo sul campo, ma anche a livello organizzativo e dirigenziale. “Ci troviamo di fronte a una situazione surreale”, ha aggiunto, “che non fa onore a una squadra con così tanta storia e talento.”

Il Futuro della Nazionale: Cosa Aspettarsi

Nel contesto attuale, gli appassionati di calcio si chiedono quale sia il futuro della Nazionale italiana. L’arrivo di nuovi allenatori e la ristrutturazione della FIGC sono passi necessari per riportare l’Italia nei vertici del calcio mondiale. In mezzo ai cambiamenti, le amichevoli rappresentano un’opportunità per far emergere i giovani talenti e prepararli per sfide più impegnative in futuro.

La reazione di Cassano non è isolata; molti esperti e tifosi condividono le sue preoccupazioni. La squadra ha bisogno di una guida solida e di una visione chiara per riorganizzarsi dopo un periodo di insuccessi. La nostalgia dei tempi in cui l’Italia era una delle squadre più temute nel mondo del calcio è palpabile, e molti sperano che le scelte attuali possano condurre a una rinascita.

Con solo Donnarumma come figura di spicco, c’è da chiedersi se i giovani chiamati da Baldini siano pronti a rispondere alle attese. Le amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia saranno molto più di semplici partite; saranno un test per i giovani calciatori e un’occasione per il ct Baldini di dimostrare che c’è una cura per il malessere della Nazionale.

In conclusione, è chiaro che il futuro della Nazionale italiana dipenderà molto dalle decisioni che verranno prese nel prossimo periodo. Rimane l’auspicio che il calcio italiano possa ritrovare la sua identità e tornare a rappresentare un’eccellenza nel panorama calcistico mondiale.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, FIGC.

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