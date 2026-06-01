Torre del Greco: degrado e rifiuti in via Teatro, situazione insostenibile per i residenti.

Disastro Ambientale in Via Teatro: La Segnalazione dei Cittadini

La situazione nella centralissima via Teatro, in particolare nell’area di seconda traversa Teatro, è al centro di una segnalazione allarmante. I residenti denunciano un grave degrado ambientale che si manifesta attraverso la presenza di rifiuti e abusi che destano preoccupazione, specialmente nel contesto del mercato cittadino.

Cumuli di spazzatura, sacchi abbandonati e un’auto in stato di abbandono, utilizzata come rifugio, caratterizzano il paesaggio di via Seconda Traversa Teatro a Torre del Greco. I cittadini esprimono la loro indignazione, affermando che la situazione è ormai “fuori controllo”, aggravata dalla gestione del mercato e dagli sversamenti abusivi di rifiuti.

A lanciare l’allerta è un residente locale, che ha documentato la deplorevole situazione con foto e video. Le immagini mostrano un piazzale trasformatosi in una discarica a cielo aperto, con la comparsa di numerosi sacchi neri contenenti materiali di vario genere, molti dei quali potrebbero provenire da lavori domestici e sgomberi. “Oggi pomeriggio hanno fatto uno sversamento di sacchi neri e non possiamo sapere cosa ci sia dentro, ma si intravedono materiali di risulta”, racconta il cittadino insoddisfatto.

Rifiuti e Abbandono: La Situazione di Degrado Sociale

Non si tratta solo di rifiuti; gli abitanti segnalano anche la presenza di un’auto abbandonata nel quartiere, usata come rifugio da un uomo della zona. “Quest’auto è in disuso e viene usata come accampamento, come letto per dormire e cambiarsi”, racconta il residente, descrivendo una realtà di degrado sociale che si aggrava nel tempo.

I cittadini evidenziano l’anomalia di tale disagio in una zona così centrale e storicamente significativa come quella di via Seconda Traversa Teatro. Infatti, questa strada si trova a pochi passi da piazza Santa Croce e dal Palazzo Baronale, situazioni che dovrebbero garantire una maggiore attenzione e cura dell’area. In passato, qui si trovava anche un teatro, un simbolo di cultura e vivacità che però ha visto giorni migliori: l’abbandono ha trasformato un tempo fiorente in una realtà desolante.

“Questo quartiere è in uno stato di abbandono assurdo. Abbiamo più volte segnalato la situazione alla Polizia Municipale, ma senza alcun risultato. L’incuria e il degrado sono in gran parte causati dagli ambulanti”, afferma il residente con sconforto, evidenziando un problema che non sembra trovare soluzione.

Speranza per una Riqualificazione: Le Promesse Rimanere Inascoltate

La zona di via Seconda Traversa Teatro, che una volta era al centro della vita culturale di Torre del Greco, meriterebbe un intervento concreto di riqualificazione. Solo pochi mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Mennella, si erano diffuse notizie riguardanti un progetto per il rilancio di questa area, che prevedeva la creazione di spazi verdi e il recupero della memoria storica del teatro. Tuttavia, al momento, non si sono visti passi significativi in quella direzione.

Le voci di protesta stanno crescendo e i residenti auspicano che l’attenzione pubblica possa portare finalmente a un cambiamento. “Spero che, accendendo i fari dell’informazione su questa zona, si possa arrivare a una svolta nella gestione della situazione”, conclude il cittadino preoccupato, lanciando un appello a chi di dovere.

È fondamentale che le autorità competenti affrontino la problematica del degrado nei centri storici, in modo che Torre del Greco possa ritrovare la propria dignità e valorizzare la sua storia e cultura.

Per rimanere aggiornati sui futuri sviluppi, si consiglia di seguire le pubblicazioni ufficiali della Polizia Municipale di Torre del Greco e le notizie sui canali informativi locali. Per confermare le denunce e le richieste dei cittadini, è importante consultare le fonti istituzionali e rimanere uniti nella lotta per un ambiente più sano e dignitoso.

Non perderti tutte le news su Napoli+