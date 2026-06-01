Minacce a don Patriciello: il drammatico racconto di Caivano tra ombre e speranza.

Attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari

Un feroce attacco ha scosso la comunità di Enego, un piccolo comune del vicentino nell’Altopiano di Asiago. Il segnale di pericolo è arrivato attraverso le fiamme che avvolgevano l’abitazione del giornalista Adriano Cappellari la scorsa notte. Questo episodio non solo colpisce un professionista della comunicazione, ma ha ripercussioni anche a Caivano, dove Cappellari ha dedicato tempo e impegno per raccontare le trasformazioni sociali e culturali, avvalendosi anche del supporto del noto sacerdote don Maurizio Patriciello.

Alle ore 00:30 circa, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, accompagnate da diverse bombole di gas, un atto potenzialmente devastante. Interventi immediati da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco sono stati necessari per mettere in sicurezza l’area e disinnescare gli ordigni inesplosi. Si tratta di un episodio che desta preoccupazione, considerati i suoi legami con minacce già rivolte alla comunità locale.

Rivelazioni inquietanti da don Maurizio Patriciello

Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, ha sottolineato come nei mesi precedenti siano state ricevute lettere di minacce indirizzate a lui stesso, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Cappellari. “Quando ho ricevuto quella lettera, ho subito avvisato Adriano”, ha dichiarato il sacerdote all’agenzia Adnkronos. Le missive contenevano foto di don Patriciello e Cappellari insieme, suggerendo un’idea inquietante di una matrice comune tra queste intimidazioni.

Il fatto ha catturato l’attenzione non solo a livello locale ma anche nazionale, essendo Cappellari un giornalista che ha scelto di raccontare Caivano da una prospettiva diversa. Per anni ha documentato il lavoro della parrocchia di San Paolo Apostolo e le battaglie civili combattute da don Patriciello. La sua narrazione non si limita a evidenziare la violenza e l’illegalità, ma mette anche in risalto gli sforzi per costruire una comunità migliore.

L’attentato a Cappellari va oltre il singolo atto criminale; rappresenta un attacco alla libertà di stampa e alla volontà di raccontare una realtà spesso oscurata da pregiudizi e stereotipi negativi. La risposta da parte della comunità locale e delle istituzioni sarà decisiva per interrompere il ciclo di intimidazione e silenzio.

Il caso suscita riflessioni ampliate su libertà d’informazione

Il sacerdote ha condiviso sui social media una foto che lo ritrae insieme al giornalista nella chiesa di Caivano, pubblicandola insieme all’immagine dell’attentato. Queste immagini rappresentano due lati della stessa medaglia: da una parte la lotta quotidiana per la legalità e la speranza, dall’altra il tentativo di intimidire chi alza la voce per cambiare le cose. La coesione tra Cappellari e Patriciello è un simbolo di resistenza contro le forze che cercano di soffocare le voci critiche.

La prossima settimana, don Patriciello è atteso a Bassano del Grappa per un incontro già pianificato. L’incidente recente, però, potrebbe richiedere una rivalutazione della sua partecipazione. “Sono un po’ confuso,” ha dichiarato il sacerdote, manifestando preoccupazione per la sua sicurezza e quella dei suoi collaboratori. Le indagini, attualmente condotte dalle forze dell’ordine, dovranno chiarire chi sia stato a compiere l’atto e, in particolare, quale sia il motivo alla base di questo attacco.

In questo contesto, è evidente che l’atto incendiario non riguarda solamente la figura di Adriano Cappellari. Colpisce direttamente Caivano e tutte le persone che, nonostante le difficoltà, continuano a combattere per un territorio che merita di essere raccontato per la sua resilienza e le sue potenzialità, anziché per le sue problematiche.

In un momento così delicato, è fondamentale sostenere i cronisti e gli attivisti che si impegnano per una narrazione più giusta e realistica. La libertà di informazione deve essere difesa, poiché è un diritto fondamentale per una società democratica. Arrivare alla verità è fondamentale, proprio come continuare a dare voce a chi, giorno dopo giorno, lavora per costruire un futuro migliore.

Fonti ufficiali: Adnkronos, La Repubblica, Corriere della Sera.

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