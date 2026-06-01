Corriere dello Sport: “Napoli, 4 colpi per Allegri. I nomi”

Massimiliano Allegri non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma il Napoli sta già lavorando sulle possibili mosse di mercato da costruire attorno al nuovo allenatore. Tra i nomi che stanno emergendo con maggiore forza c’è quello di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e da anni uno degli uomini di fiducia del tecnico livornese. A fare il punto è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che evidenzia come il francese possa diventare il principale candidato a raccogliere l’eredità di Frank Anguissa.

Rabiot, il fedelissimo di Allegri

Il legame tra Allegri e Rabiot è consolidato. I due hanno lavorato insieme alla Juventus e successivamente al Milan, dove il tecnico ha continuato a considerare il francese uno dei punti di riferimento del proprio centrocampo.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’eventuale addio di Anguissa potrebbe spalancare le porte all’assalto del Napoli per il centrocampista francese, che andrebbe a formare con Scott McTominay una coppia di mezzali di altissimo livello ai lati di Stanislav Lobotka.

Operazione complessa

L’eventuale trattativa presenta però diversi ostacoli.

Il primo riguarda proprio Anguissa, il cui futuro non è ancora stato definito. Il centrocampista camerunense ha un contratto fino al 2027 dopo l’esercizio dell’opzione da parte del Napoli, ma l’ipotesi di una separazione resta concreta.

Il secondo nodo è rappresentato dal Milan. Rabiot è legato ai rossoneri da un contratto fino al 2028 e qualsiasi negoziazione dovrà necessariamente passare dal club lombardo.

Infine c’è l’aspetto economico: il francese percepisce circa 5,5 milioni di euro a stagione, una cifra importante per una società che sta cercando di contenere il monte ingaggi.

Difesa: piace Gila

Il reparto arretrato resta uno dei principali fronti aperti per il direttore sportivo Giovanni Manna.

Con Juan Jesus destinato a lasciare il club a parametro zero, il Napoli continua a seguire Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo, cresciuto nel Real Madrid, viene valutato circa 25 milioni di euro dal club biancoceleste.

Secondo il Corriere dello Sport, il contratto in scadenza nel 2028 e l’assenza di sviluppi sul rinnovo potrebbero favorire l’apertura di una trattativa durante l’estate.

Fascia destra: Dodô e Khalaili

Per il ruolo di vice Di Lorenzo restano vive due piste.

La prima porta ad Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, valutato intorno ai 25 milioni di euro.

La seconda conduce a Dodô della Fiorentina. Il brasiliano, forte di quattro stagioni in Serie A, viene valutato circa 15 milioni di euro e piace anche alla Roma di Gasperini.

Kovar per la porta

Tra i nomi monitorati figura anche Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca e protagonista dell’ultima stagione al PSV Eindhoven.

Il Napoli continua a seguire la sua situazione mentre restano da definire le gerarchie interne tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. L’arrivo di Allegri potrebbe modificare gli equilibri, con Meret che nelle ultime settimane avrebbe visto crescere le proprie quotazioni.

Le prime scelte del nuovo Napoli

Il mercato azzurro entrerà nel vivo dopo l’ufficializzazione di Allegri, ma le linee guida sono già chiare: pochi interventi mirati, senza rivoluzioni, per una squadra che parte da una base considerata competitiva.

Rabiot rappresenta oggi uno dei nomi più caldi e simbolici del possibile nuovo corso tecnico. Un’operazione complessa ma che, grazie al rapporto privilegiato con Allegri, potrebbe diventare uno dei temi centrali dell’estate azzurra.