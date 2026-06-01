Pulisic, il Cardinale desidera la sua permanenza al Milan oltre il 2027, ma i negoziati si fermano.

Il futuro di Christian Pulisic a Milano: quali scenari per il 2026?

GENOVA, ITALIA – 17 MAGGIO: Christian Pulisic del Milan osserva durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Le incertezze sul contratto di Pulisic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, esprime chiaramente il desiderio di mantenere il talento statunitense Christian Pulisic a San Siro oltre l’estate. Nonostante le buone intenzioni, le trattative per il rinnovo del contratto del 27enne sembrano stancarsi. Con una scadenza fissata per giugno 2027, Pulisic si trova in una situazione contrattuale intricata, e trattative che dovevano essere constructive hanno subito un arresto.

Cardinale vorrebbe infatti elevare Pulisic al ruolo di simbolo della squadra rossonera per la stagione 2026-2027, rendendolo un punto di riferimento per la tifoseria. Ma il periodo di astinenza da goal da parte dell’ala americana nel 2026 ha complicato ulteriormente la situazione.

Dopo svegli che sia il passaggio alla squadra italiana che la continuazione della carriera di Pulisic siano legati al suo rendimento in campo, è evidente che senza goal le trattative sul rinnovo contrattuale sono diventate più complesse.

Le richieste salariali di Pulisic

Pulisic, attualmente, guadagna circa €4 milioni a stagione. Secondo le informazioni raccolte da Gazzetta, il suo entourage ha espresso il desiderio di raddoppiare il salario. Ciò pone la dirigenza rossonera in una posizione difficile, poiché, al momento, il club non sembra intenzionato a soddisfare tali richieste. Pulisic potrebbe aspirare a un salario simile a quello di stelle come Rafael Leao e Mike Maignan, che guadagnano all’incirca €7 milioni all’anno.

Le aspettative salariali e il futuro di Pulisic potrebbero essere influenzati anche da una possibile assunzione di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. Se il progetto dell’ex tecnico del Tottenham dovesse includere un ruolo di maggiore centralità per l’ala americana, questo potrebbe riaccendere le speranze di un rinnovo favorevole.

Il Milan ha già avviato diversi colloqui per valutare il potenziale ingaggio di Pochettino, in uscita dalla Nazionale statunitense dopo il Mondiale. Tuttavia, l’allenatore argentino non è l’unico candidato al posto, poiché il club sta esaminando altre opzioni per sostituire Massimiliano Allegri, dopo un’annata disastrosa che ha portato all’esclusione dalla Champions League.

MILANO, ITALIA – 3 SETTEMBRE: Gerry Cardinale dell’AC Milan osserva prima della partita di Serie A tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 settembre 2022 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Situazione critica anche per il club rossonero, il quale è in cerca di un nuovo allenatore, oltre a un CEO, un direttore sportivo e un direttore tecnico, dopo il licenziamento di Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Questo rinnovamento dirigenziale è essenziale per il futuro del Milan e potrebbe incidere significativamente sulle scelte strategiche per la prossima stagione.

Nonostante il nuovo assetto dirigenziale, Cardinale rimane proattivo nella questione Pulisic, evidenziando come la continuità del calciatore americano rappresenti un elemento cruciale per il rilancio della squadra. Le sue intenzioni indicano chiaramente interesse a condurre in prima persona le negoziazioni e sostenere Pulisic come parte di un progetto a lungo termine.

Con l’avvicinarsi della prossima stagione, la direzione che prenderà il Milan, insieme alla questione del contratto di Pulisic, è una delle storie più intriganti da seguire del calcio italiano. I tifosi rossoneri sognano di vedere un Pulisic motivato e determinato, capace di rilanciare non solo la sua carriera, ma anche le ambizioni della squadra.

Per ulteriori aggiornamenti, consulta fonti ufficiali come la Gazzetta dello Sport e altri portali sportivi accreditati.

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