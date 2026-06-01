1 Giugno 2026

Federico II: oltre 3.000 opportunità di lavoro al career day. Scopri come partecipare!

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026
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Federico II Job Fair 2026: Un’Ottima Occasione per Trovare Lavoro

Il Federico II Job Fair ritorna con una nuova ed emozionante edizione, pronta a collegare giovani talenti con prestigiose aziende. Questo importante career day, organizzato dall’Università Federico II, si svolgerà il 28 maggio 2026 presso la sede di Monte Sant’Angelo. Con 3 mila posti di lavoro disponibili, l’evento rappresenta un’opportunità unica per studenti e laureati in cerca di occupazione in vari settori.

Opportunità Lavorative in Diversi Settori

Quest’anno, circa 100 aziende nazionali e internazionali, oltre a realtà locali della Campania, parteciperanno all’evento, rendendo l’occasione ancora più ricca e variegata. Gli interessati avranno l’opportunità di interagire direttamente con i rappresentanti delle aziende, avviando conversazioni che potrebbero tradursi in future collaborazioni lavorative. La giornata inizierà con un intervento del Rettore, Matteo Lorito, previsto per le ore 9.30 presso l’Aula Magna Ciliberto.

In passato, il Federico II Job Fair ha raggiunto importanti risultati, con oltre 10 mila colloqui ‘one to one’ già effettuati. Questo evento non è solo una vetrina per le aziende, ma un vero e proprio supporto per i giovani che si accingono a entrare nel mondo del lavoro. La manifestazione si propone di continuare su questa strada, aiutando i partecipanti a costruire relazioni significative con il mondo imprenditoriale.

Come Partecipare al Job Fair

La partecipazione al Federico II Job Fair è aperta a tutti gli studenti e laureati dell’Ateneo. È possibile inviare le proprie candidature fino alla mattina dell’evento, registrandosi attraverso la pagina dedicata nel sito di orientamento dell’Università. È importante sottolineare che la registrazione consente di accedere alla piattaforma digitale del Job Fair, dove i candidati possono selezionare le aziende di interesse.

Le imprese, dopo aver esaminato i curriculum ricevuti, potranno invitare direttamente gli studenti a colloqui ‘one to one’ durante l’evento, offrendo così la possibilità di un incontro diretto che può rivelarsi decisivo per il futuro professionale del giovane candidato.

Aree Dedicati e Opportunità di Networking

Il Federico II Job Fair sarà organizzato in due aree principali. La prima ospiterà i colloqui programmati tra le aziende e gli studenti, permettendo un’interazione mirata e personale. La seconda area sarà dedicata agli stand aziendali, dove tutti i partecipanti potranno raccogliere informazioni utili e stabilire contatti, anche senza aver prenotato un colloquio in anticipo.

Questa formula è studiata per ottimizzare le opportunità di matching tra aziende e studenti, in modo che ciascuno possa trarre il massimo dal proprio tempo all’evento. Oltre a facilitare i colloqui, la manifestazione offre anche un ambiente stimolante dove i partecipanti possono espandere la loro rete professionale e apprendere di più sulle diverse realtà aziendali presenti.

Aspetti Organizzativi e Registrazione

Per garantire un’esperienza fluida e ottimale, il Federico II Job Fair utilizzerà una piattaforma digitale dedicata. Qui, i candidati possono selezionare le aziende che ritengono più affini alle loro competenze e aspirazioni. Questo strumento non solo facilita la preparazione per il colloquio, ma consente anche alle aziende di valutare i profili dei candidati in anticipo.

La registrazione è semplice e veloce; basta visitare il sito ufficiale dell’Università Federico II nella sezione del placement. Una volta iscritto, ogni candidato avrà la possibilità di esplorare le varie aziende partecipanti e di programmare gli incontri con quelle che ritiene maggiormente in linea con il proprio percorso professionale.

Conclusione delle Informazioni Utili

Partecipare al Federico II Job Fair rappresenta una preziosa opportunità per tutti coloro che sono in procinto di entrare nel mondo del lavoro. Con una vasta gamma di aziende coinvolte e numerosi posti disponibili, questa è la chance ideale per costruire relazioni significative e trovare il posto giusto nel mercato del lavoro. Assicurati di non perdere questa occasione unica e preparati al meglio per affrontare una giornata intensa e produttiva, ricca di possibilità.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, visita il sito ufficiale dell’Università Federico II: www.unina.it e consulta la sezione dedicata al placement.

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