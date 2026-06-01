Repubblica: “Napoli, Allegri vuole ripartire da De Bruyne: il belga torna al centro del progetto”
L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro ancora prima dell’annuncio ufficiale: riportare Kevin De Bruyne al centro del nuovo Napoli. Dopo una stagione vissuta tra problemi fisici, incomprensioni tattiche e un rapporto mai realmente sbocciato con Antonio Conte, il fuoriclasse belga rappresenta uno dei primi dossier che il futuro tecnico azzurro dovrà affrontare.
Secondo quanto riportato da Pasquale Tina su Repubblica, Allegri considera De Bruyne un elemento fondamentale per il progetto tecnico che prenderà forma nelle prossime settimane e intende incontrarlo personalmente per chiarire il futuro.
Le parole che hanno scosso Napoli
Le dichiarazioni rilasciate da De Bruyne al quotidiano belga Nieuwsblad hanno avuto un impatto importante nell’ambiente azzurro.
Il centrocampista non ha nascosto le difficoltà vissute nell’ultima stagione:
«Non ho mai giocato nel mio ruolo. Sono contento che Conte sia andato via».
Parole forti, accompagnate dalla richiesta di un confronto con il club prima di decidere il proprio futuro.
«L’anno scorso mi sono state fatte promesse che poi non sono state mantenute».
Un messaggio che ha aperto interrogativi sulla sua permanenza, nonostante il contratto in essere fino al 2027.
La missione di Allegri
Proprio qui entra in scena Allegri.
L’ex allenatore del Milan, che nei prossimi giorni dovrà completare la risoluzione contrattuale con i rossoneri prima di firmare con il Napoli, considera De Bruyne uno dei pilastri da cui ripartire.
L’idea tattica è precisa: schierarlo da mezzala in un centrocampo a tre, sfruttandone visione di gioco, qualità tecnica e capacità di incidere negli ultimi trenta metri.
Una posizione che, secondo il tecnico livornese, può valorizzare al massimo il talento del belga.
L’esperienza con i campioni
Nella carriera di Allegri non sono mancati rapporti eccellenti con grandi campioni.
Da Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, passando recentemente per Luka Modric al Milan, il tecnico ha spesso dimostrato di saper gestire personalità importanti all’interno dello spogliatoio.
Anche per questo il Napoli ritiene che possa essere la figura giusta per recuperare entusiasmo e motivazioni in un giocatore che nell’ultima stagione non ha mai nascosto il proprio disagio.
Un centrocampo da ridisegnare
La situazione di De Bruyne si intreccia inevitabilmente con quella degli altri centrocampisti.
Anguissa ha chiesto la cessione e resta in attesa dell’offerta giusta, mentre il recente infortunio di Billy Gilmour obbliga il club a valutare ulteriori interventi sul mercato.
In quest’ottica resta molto caldo il nome di Adrien Rabiot, centrocampista particolarmente gradito ad Allegri e già accostato con insistenza agli azzurri nelle ultime settimane.
Il confronto decisivo
La volontà del Napoli è quella di trattenere De Bruyne e costruire attorno a lui una parte importante del nuovo progetto.
Molto dipenderà però anche dalle intenzioni del giocatore, attualmente impegnato con il Belgio nella preparazione del Mondiale.
Le prossime settimane saranno decisive. Allegri vuole convincerlo che il Napoli può ancora essere la squadra giusta per esaltare il suo talento.