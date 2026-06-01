1 Giugno 2026

Allegri in lacrime omaggia il mentore Galeone: un tributo toccante e autentico.

redazione 1 Giugno 2026
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Massimiliano Allegri: Un Tributo Emotivo a Giovanni Galeone

NAPOLI, ITALIA – 06 APRILE: Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, gesticola durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il 6 aprile 2026, Massimiliano Allegri ha reso omaggio al suo mentore, Giovanni Galeone, in un evento commovente a Pescara. L’ex tecnico di Milan è stato visibilmente emozionato durante il suo discorso, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Allegri ha ricordato il grande impatto che Galeone ha avuto sulla sua carriera e sulla sua vita. Galeone è scomparso il 2 novembre 2025, all’età di 84 anni, lasciando un’eredità indelebile nel mondo del calcio italiano.

Il Legame tra Allegri e Galeone

Giovanni Galeone ha ricoperto un ruolo cruciale nella formazione di Massimiliano Allegri come allenatore. I due hanno lavorato a stretto contatto per anni, iniziando la loro avventura insieme a Pescara dal 1987 al 1991, per poi continuare a Perugia nel 1991-92 e a Napoli nel 1997-98. Durante quel periodo, Allegri ha assorbito non solo le tecniche di allenamento, ma anche una filosofia di vita che continua a guidarlo nella sua carriera.

MILANO, ITALIA – 02 NOVEMBRE: Una veduta generale mostra uno schermo LED che presenta un tributo in memoria del leggendario allenatore Giovanni Galeone prima della partita di Serie A tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza il 2 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Durante l’evento, Allegri ha condiviso una riflessione profonda: “Il carattere distintivo del tecnico è stato senza dubbio quello di essere un pioniere, sempre un passo avanti agli altri”. Le parole di Allegri sono un chiaro segno della grande ammirazione che prova per Galeone, che ha influenzato profondamente la sua carriera.

“Le cose che diceva 30 o 40 anni fa sono ancora valide oggi e, in alcuni aspetti, innovative. Non prendersi troppo sul serio, ma prendere le cose seriamente: questa è una lezione che porterò sempre con me e spero di non perdere mai”, ha proseguito Allegri, sottolineando l’importanza dei valori trasmessi dal suo mentore.

Il rapporto tra Allegri e Galeone andava oltre il semplice legame professionale; c’era una vera e propria amicizia e rispetto reciproco. “Più si diventa ragionevoli e saggi, più si rischia di perdere un po’ di quella spavalderia che Galeone ha sempre avuto fino all’ultimo giorno”, ha affermato Allegri, rivelando quanto fosse profondamente toccato dalla scomparsa del suo mentore.

“L’ultima volta che l’ho visto fu a Udine lo scorso anno. Anche in quel momento, era sorridente, sempre pronto con le parole giuste. E credo che, da dove ci guarda, vede quanto questa città lo ami davvero”, ha concluso Allegri, commosso dal ricordo.

Il direttore sportivo dell’AC Milan ha anche dichiarato che Allegri è atteso al Napoli, con cui ha raggiunto un accordo per un contratto di due anni, dopo essere stato esonerato dalla sua posizione in rossonero. I fan del Napoli attendono con ansia il ritorno dell’allenatore, sperando che continui a costruire sul lavoro di Galeone.

In queste settimane, Allegri ha ricevuto anche il primo Galeone Award, un riconoscimento dedicato a chi, come il leggendario allenatore, ha segnato la storia del calcio italiano. Questo premio rappresenta non solo un tributo alla carriera di Galeone, ma anche una celebrazione dell’impatto che ha avuto su tanti allenatori e calciatori come Allegri.

Ecco il video che cattura il momento toccante in cui Allegri si è emozionato ricordando Galeone, simbolo di un legame che va oltre il campo da gioco.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Getty Images. For more insights and updates, stay tuned to the latest news in the world of football.

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