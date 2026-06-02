Dramma a Poggioreale: un 27enne si toglie la vita in carcere.

Suicidi in carcere: un problema reale in Campania

Samuele Ciambriello, garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, lancia un allarme preoccupante sulla situazione nelle prigioni della Campania. Stanotte, un giovane detenuto di ventisette anni ha perso la vita per suicidio nel carcere di Poggioreale. Questo triste episodio porta il numero totale di suicidi nelle strutture penitenziarie campane a quattro dall’inizio dell’anno, un dato allarmante che solleva interrogativi sullo stato del sistema carcerario.

In Italia, il numero di decessi nelle carceri è aumentato, con un totale di 93 casi nel 2026, di cui 23 suicidi e 69 morti per altre cause, tra cui malattie e incidenti non chiariti. La domanda che emerge è: quali sono i fattori che contribuiscono a questo dramma umano? Esaminiamo le parole di Ciambriello, che indica chiaramente le cause focalizzate sulla vulnerabilità dei detenuti.

Le cause alla base del crescente numero di suicidi

Secondo Ciambriello, i fattori di rischio che possono portare a tali tragedie includono vari aspetti: il sovraffollamento delle strutture carcerarie, problemi emotivi, questioni giudiziarie e la solitudine che spesso caratterizza l’esperienza di detenzione. In particolare, la vulnerabilità giovanile è un elemento cruciale. Per molti giovani detenuti, la detenzione si trasforma in un dolore insopportabile, rendendo vitale il supporto psicologico e psichiatrico.

“Abbiamo bisogno di più psicologi e psichiatri”, afferma Ciambriello, aggiungendo che recentemente la Sanità ha implementato un sistema di prenotazione tramite Smop nel carcere di Poggioreale. Tuttavia, questa nuova organizzazione sembra allungare i tempi per le visite specialistiche, complicando ulteriormente la situazione di vulnerabilità e disagio vissuta dai detenuti.

Il sovraffollamento delle carceri è infatti un problema cronico in Italia. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, attualmente le carceri italiane ospitano circa 60.000 detenuti a fronte di una capienza di 50.000 posti. Questa situazione porta non solo a condizioni di vita inumane, ma anche a un peggioramento del benessere psicologico dei detenuti, esacerbando i preoccupanti tassi di suicidio.

Politiche e interventi necessari

Il garante campano sottolinea che i suicidi nelle carceri rappresentano una delle emergenze più gravi del sistema penitenziario italiano, con un tasso di mortalità che supera di gran lunga la media europea. Ciambriello richiama l’attenzione su come la politica e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria possano amplificare questo fenomeno. Le condizioni di grave disagio psicologico, unite al sovraffollamento, creano un contesto in cui la vita dei detenuti è caratterizzata da sofferenza e disperazione.

Un intervento urgente è di primaria importanza. Si devono attuare politiche che tengano conto non solo della sicurezza, ma anche del benessere psico-fisico dei detenuti. Formare e dedicare adeguate risorse a professionisti della salute mentale dovrebbe diventare una priorità assoluta. Attuare programmi di riabilitazione e reinserimento sociale per i detenuti può ridurre significativamente il rischio di suicidi e, in generale, migliorare la qualità della vita all’interno delle carceri.

La strada da percorrere è lunga, ma ogni giorno che passa senza interventi concreti contribuisce a mantenere questa vera e propria emergenza. Non si tratta solo di statistiche; in gioco ci sono vite umane e la dignità di persone che hanno diritto a un’esistenza migliore, persino all’interno di un istituto penitenziario.

Per ulteriori informazioni sui temi riguardanti i diritti dei detenuti, è possibile consultare le comunicazioni ufficiali del Ministero della Giustizia e rapporti dell’Autorità Garante dei Diritti dei Detenuti.

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