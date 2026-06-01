Brandt del Dortmund: ottima scelta per la Roma grazie a Malen e Massara.

Julian Brandt: Un futuro a Roma?

DORTMUND, GERMANIA – 8 MAGGIO: Julian Brandt, giocatore del Borussia Dortmund, saluta i tifosi dopo la sua ultima partita casalinga, celebrando la vittoria nella partita di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park. Questa è stata una giornata emozionante per il 30enne, che ha dedicato il suo successo ai supporter. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Secondo recenti notizie dalla stampa italiana, la Roma potrebbe essere pronta ad assicurarsi Julian Brandt a parametro zero, una volta che il suo contratto con il Borussia Dortmund scadrà. Le ultime vicende indicano che sia Donyell Malen, ex compagno di squadra, sia l’ex direttore sportivo Ricky Massara stanno portando avanti delle trattative per facilitare il trasferimento.

Un’alleanza vincente tra Brandt e Malen

Brandt, che ha trascorso sette anni al Dortmund, è stato uno dei protagonisti indiscussi della squadra, formando una sinergia notevole con Malen durante i quattro anni in cui quest’ultimo ha vestito la maglia giallonera. Insieme, i due attaccanti hanno totalizzato 73 gol e 62 assist in tre anni e mezzo, una partnership che ha reso il Dortmund una delle squadre più temibili della Bundesliga.

Durante questo periodo, la loro compatibilità si è estesa anche fuori dal campo, permettendo a entrambi di sviluppare un legame forte e duraturo. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Brandt è un obiettivo di lungo corso per la Roma, che ha avviato monitoraggi dettagliati sul giocatore. Si vocifera che Massara, in particolare, abbia mantenuto dei contatti regolari con Brandt, con l’intento di portarlo allo Stadio Olimpico.

Due giorni fa, Malen ha parlato direttamente con Brandt prima della partenza per gli allenamenti della nazionale olandese in preparazione al Mondiale. In questa conversazione, Malen ha chiesto a Brandt se fosse interessato a unirsi alla Roma, ricevendo una risposta positiva. Questo potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella trattativa, facendo sperare i tifosi giallorossi in un ritorno della coppia d’attacco che ha fatto faville in Germania.

Le prospettive economiche per la Roma

Brandt percepisce un salario considerevole, che secondo le fonti si aggira intorno ai 4 milioni di euro all’anno. Sebbene questa cifra possa sembrare elevata, sembra comunque alla portata della Roma, che sta cercando di rinforzarsi per competere ad alti livelli. La squadra sta progettando un roster competitivo in vista della prossima stagione e l’arrivo di un giocatore con l’esperienza e il talento di Brandt potrebbe fare la differenza.

Oltre a Brandt, la Roma è in trattativa anche per assicurarsi il promettente talento bosniaco Kerim Alajbegovic. I costi per questo giovane prospetto potrebbero superare i 25 milioni di euro, ma le sue recenti performance ai Mondiali potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo. La dirigenza giallorossa è attivamente coinvolta nella programmazione del futuro, mirando a migliorare non solo la qualità del roster, ma anche a costruire prospettive a lungo termine.

Il futuro di Julian Brandt rimane incerto, ma le voci di un suo possibile passaggio alla Roma si intensificano di giorno in giorno. I fan possono solo sperare che questa trattativa si concretizzi, portando un giocatore di talento e un’ala offensiva di qualità in una squadra già competitiva.

Ulteriori aggiornamenti sull’argomento potrebbero arrivare nelle prossime settimane, mentre il calciomercato estivo si avvicina e le trattative si intensificano. La situazione di Brandt rappresenta un’interessante opportunità per la Roma, e l’interesse mostrato da Malen potrebbe rivelarsi una spinta cruciale per l’operazione.

Fonti ufficiali: Corriere dello Sport, CalcioMercato.com, Getty Images.

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