1 Giugno 2026

Napoli, Venerato rilancia: Rabiot apre agli azzurri. Allegri e Manna lo vogliono per il nuovo centrocampo

redazione 1 Giugno 2026
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Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista dell’imminente arrivo di Massimiliano Allegri e uno dei nomi più caldi resta quello di Adrien Rabiot. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Rai Ciro Venerato, secondo cui il centrocampista francese sarebbe interessato a un possibile trasferimento in azzurro.

Secondo quanto riferito da Venerato, Rabiot rappresenta uno dei primi obiettivi di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, anche grazie al forte legame costruito negli anni con Allegri, che lo ha allenato sia alla Juventus sia al Milan.

Il giornalista di Rai Sport ha spiegato che il francese starebbe valutando con attenzione il proprio futuro dopo la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League e che guarderebbe con interesse all’ipotesi Napoli.

«Uno dei primi obiettivi di De Laurentiis e Manna è Adrien Rabiot, un figlioccio di Allegri», ha dichiarato Venerato.

Contratto fino al 2029?

Sempre secondo l’esperto di mercato della Rai, il Napoli starebbe valutando la possibilità di offrire a Rabiot un contratto fino al 2029, anche se al momento non sarebbero ancora stati avviati contatti ufficiali tra Giovanni Manna e Véronique Rabiot, madre e agente del centrocampista.

Il giocatore percepisce attualmente circa 5,5 milioni di euro a stagione e attende di capire quale sarà il nuovo progetto tecnico del Milan prima di prendere una decisione definitiva.

Il centrocampo di Allegri prende forma

L’eventuale arrivo di Rabiot sarebbe strettamente collegato al futuro di Frank Anguissa, sempre più orientato verso una cessione dopo il mancato accordo per il rinnovo.

Nelle idee di Allegri, il francese potrebbe completare un centrocampo di altissimo livello insieme a Lobotka e McTominay, garantendo corsa, inserimenti, esperienza internazionale e leadership.

La stima reciproca tra Allegri e Rabiot rappresenta uno dei principali punti di forza dell’operazione. Un fattore che potrebbe spingere il Napoli ad accelerare qualora si aprissero i margini per una trattativa concreta con il Milan.

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