Cinema sotto le stelle: film gratuiti sulle spiagge di Napoli per un mese!
Ritorna Arena: il Cinema Gratuito Sulle Spiagge di Napoli
Dal 5 al 28 giugno 2026, Napoli si prepara a ospitare di nuovo Arena, la rassegna di cinema all’aperto che invita tutti a godersi film d’autore in uno dei contesti più incantevoli della città: le sue splendide spiagge. L’ingresso è gratuito, rendendo questa esperienza accessibile a tutti. Saranno presentate dieci pellicole, alcune delle quali seguono il successo delle edizioni precedenti nel 2024 e 2025, dove il pubblico ha risposto con entusiasmo all’iniziativa.
Il format di quest’anno include location iconiche come il Lido Mappatella (Rotonda Diaz) e Vico I Marina (San Giovanni a Teduccio), dove gli spettatori potranno immergersi nella magia del cinema sotto il cielo stellato. La manifestazione è promossa dal Comune di Napoli e sostenuta dalla Città Metropolitana di Napoli, nel contesto del cartellone eventi del 2026.
Dettagli della Rassegna: Programma e Ospiti Speciali
Il programma della rassegna è curato da NEST – Napoli Est Teatro, sotto la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Ogni proiezione avrà inizio alle ore 20:30 e sarà preceduta da incontri con registi, attori e ospiti, moderati dal critico cinematografico Gianmaria Tammaro. Questi momenti di approfondimento offrono un’occasione unica per il pubblico di interagire direttamente con i protagonisti del cinema italiano.
Inoltre, quest’anno Arena propone un’importante novità: il progetto “I mestieri del cinema”, un percorso di formazione professionale gratuito dedicato ai giovani interessati a scoprire il dietro le quinte del settore cinematografico e audiovisivo. Questo programma si svolgerà il 27 e il 28 giugno negli spazi del NEST e proseguirà a settembre presso la Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti.
Grazie a incontri pratici e testimonianze di esperti, partecipanti potranno apprendere vari aspetti della produzione cinematografica, come stunt e sicurezza sul set, regia, sceneggiatura, arte del trucco cinematografico e gestione della luce.
Film in Programma: Non Perdere la Tua Pellicola Preferita
Il calendario delle proiezioni è ricco e variegato, offrendo film di diverse epoche e generi. Ecco un assaggio del programma:
Lido Mappatella – Rotonda Diaz
- Venerdì 5 giugno: Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)
- Sabato 6 giugno: Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista
- Domenica 7 giugno: Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con Alessandro Rak
- Giovedì 11 giugno: Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista
- Venerdì 12 giugno: La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista
- Sabato 13 giugno: La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori
- Domenica 14 giugno: 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026) – Incontro con Francesco Gheghi
Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio
- Venerdì 26 giugno: Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista
- Sabato 27 giugno: Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista
- Domenica 28 giugno: Nero di Giovanni Esposito (2025) – Incontro con regista e attrice
La rassegna non solo offre proiezioni gratuite ma crea anche un’atmosfera di comunità e partecipazione, attirando cinefili e famiglie.
Informazioni Pratiche e Iscrizioni al Corso di Formazione
L’ingresso è gratuito a tutte le proiezioni e agli eventi del percorso di formazione professionale fino a esaurimento posti. Si consiglia di arrivare con un certo anticipo per assicurarsi un posto a sedere.
Percorso “I MESTIERI DEL CINEMA”
- NEST – Napoli Est Teatro, Via Bernardino Martirano 17:
- 27 e 28 giugno: Stunt e sicurezza sul set – Incontri con Marco Langellotti
- Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, Via Toledo 348:
- Settembre: Regia (Edoardo De Angelis e Emanuele Palamara), Sceneggiatura (Maurizio Braucci e Bruno Oliviero), Trucco cinematografico (Gaetano Panico) e Gestione della luce (Michele D’Attanasio)
Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile visitare i siti ufficiali del Comune di Napoli e di NEST – Napoli Est Teatro. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile con il cinema all’aperto!
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