Cinema sotto le stelle: film gratuiti sulle spiagge di Napoli per un mese!

Ritorna Arena: il Cinema Gratuito Sulle Spiagge di Napoli

Dal 5 al 28 giugno 2026, Napoli si prepara a ospitare di nuovo Arena, la rassegna di cinema all’aperto che invita tutti a godersi film d’autore in uno dei contesti più incantevoli della città: le sue splendide spiagge. L’ingresso è gratuito, rendendo questa esperienza accessibile a tutti. Saranno presentate dieci pellicole, alcune delle quali seguono il successo delle edizioni precedenti nel 2024 e 2025, dove il pubblico ha risposto con entusiasmo all’iniziativa.

Il format di quest’anno include location iconiche come il Lido Mappatella (Rotonda Diaz) e Vico I Marina (San Giovanni a Teduccio), dove gli spettatori potranno immergersi nella magia del cinema sotto il cielo stellato. La manifestazione è promossa dal Comune di Napoli e sostenuta dalla Città Metropolitana di Napoli, nel contesto del cartellone eventi del 2026.

Dettagli della Rassegna: Programma e Ospiti Speciali

Il programma della rassegna è curato da NEST – Napoli Est Teatro, sotto la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo. Ogni proiezione avrà inizio alle ore 20:30 e sarà preceduta da incontri con registi, attori e ospiti, moderati dal critico cinematografico Gianmaria Tammaro. Questi momenti di approfondimento offrono un’occasione unica per il pubblico di interagire direttamente con i protagonisti del cinema italiano.

Inoltre, quest’anno Arena propone un’importante novità: il progetto “I mestieri del cinema”, un percorso di formazione professionale gratuito dedicato ai giovani interessati a scoprire il dietro le quinte del settore cinematografico e audiovisivo. Questo programma si svolgerà il 27 e il 28 giugno negli spazi del NEST e proseguirà a settembre presso la Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti.

Grazie a incontri pratici e testimonianze di esperti, partecipanti potranno apprendere vari aspetti della produzione cinematografica, come stunt e sicurezza sul set, regia, sceneggiatura, arte del trucco cinematografico e gestione della luce.

Film in Programma: Non Perdere la Tua Pellicola Preferita

Il calendario delle proiezioni è ricco e variegato, offrendo film di diverse epoche e generi. Ecco un assaggio del programma:

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

Venerdì 5 giugno : Gioia mia di Margherita Spampinato (2025)

: Gioia mia di Margherita Spampinato (2025) Sabato 6 giugno : Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista

: Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista Domenica 7 giugno : Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con Alessandro Rak

: Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco di Jiaozi (2025) – Incontro con Alessandro Rak Giovedì 11 giugno : Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista

: Morte di un matematico napoletano (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi e incontro con il regista Venerdì 12 giugno : La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista

: La salita di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista Sabato 13 giugno : La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori

: La vita da grandi di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori Domenica 14 giugno: 40 secondi di Vincenzo Alfieri (2026) – Incontro con Francesco Gheghi

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

Venerdì 26 giugno : Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista

: Il primo figlio di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista Sabato 27 giugno : Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista

: Robin Hood – Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista Domenica 28 giugno: Nero di Giovanni Esposito (2025) – Incontro con regista e attrice

La rassegna non solo offre proiezioni gratuite ma crea anche un’atmosfera di comunità e partecipazione, attirando cinefili e famiglie.

Informazioni Pratiche e Iscrizioni al Corso di Formazione

L’ingresso è gratuito a tutte le proiezioni e agli eventi del percorso di formazione professionale fino a esaurimento posti. Si consiglia di arrivare con un certo anticipo per assicurarsi un posto a sedere.

Percorso “I MESTIERI DEL CINEMA”

NEST – Napoli Est Teatro , Via Bernardino Martirano 17: 27 e 28 giugno: Stunt e sicurezza sul set – Incontri con Marco Langellotti

, Via Bernardino Martirano 17: Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti , Via Toledo 348: Settembre: Regia (Edoardo De Angelis e Emanuele Palamara), Sceneggiatura (Maurizio Braucci e Bruno Oliviero), Trucco cinematografico (Gaetano Panico) e Gestione della luce (Michele D’Attanasio)

, Via Toledo 348:

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile visitare i siti ufficiali del Comune di Napoli e di NEST – Napoli Est Teatro. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile con il cinema all’aperto!

Non perderti tutte le news su Napoli+