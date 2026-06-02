Martinez dell’Aston Villa disponibile, ma l’Inter considera di promuovere il portiere di riserva.

Emiliano Martinez: Possibile Partenza da Aston Villa

LONDRA, INGHILTERRA – 19 OTTOBRE: Emiliano Martinez dell’Aston Villa festeggia la vittoria dopo la partita della Premier League tra Tottenham Hotspur e Aston Villa, giocata presso il Tottenham Hotspur Stadium il 19 ottobre 2025. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Negli ultimi giorni, sta circolando la voce che l’internazionale argentino Emiliano Martinez sia nuovamente disponibile per un trasferimento estivo. Questa notizia potrebbe stuzzicare l’interesse dell’Inter, che sta valutando diverse alternative, incluso il possibile lancio del giovane portiere Josep Martinez come titolare.

Un Viaggio Inaspettato per Martinez

Il 33enne Emiliano Martinez era a un passo dal lasciare l’Aston Villa la scorsa estate; diversi club, tra cui Manchester United, Juventus e squadre della Saudi Pro League, lo corteggiavano. Tuttavia, nonostante le molteplici voci, il trasferimento non si è concretizzato e il vincitore della Coppa del Mondo 2022 ha deciso di restare a Villa Park, contribuendo in modo significativo al cammino della squadra verso la conquista della UEFA Europa League.

Attualmente, ci sono nuove possibilità che Martinez possa lasciare il club inglese questa estate. Secondo una relazione di Corriere dello Sport, l’Inter ha avuto alcuni colloqui informali con l’Aston Villa riguardo alla disponibilità del portiere argentino. Il club di Birmingham sembra disposto ad ascoltare offerte per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, nonostante Martinez abbia un contratto in vigore fino al 2029.

Inter e le Strategia per il Ruolo di Portiere

Inizialmente, le indiscrezioni riportavano l’interesse dell’Inter per Guglielmo Vicario del Tottenham come possibile obiettivo per il ruolo di portiere. Tuttavia, le ultime notizie indicano una preferenza crescente per la promozione del portiere di riserva Josep Martinez, il che comporterebbe la ricerca di un nuovo ed economico secondo portiere invece di investire in un titolare costoso.

Secondo Calciomercato, l’idea di puntare su Josep Martinez è ancora attuale, con l’ambizione di rinforzare il ruolo con un portiere affidabile e più economico. Tra i nomi in discussione, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, sembra essere una delle opzioni più gettonate per affiancare il giovane portiere dell’Inter.

La situazione attuale del mercato dei portieri in Italia è complicata, con diverse squadre che cercano di rinforzare il proprio reparto. Martinez, con la sua esperienza e le sue prestazioni di alto livello, rimane un obiettivo primario per molte squadre di vertice. La sua potenziale partenza dall’Aston Villa influenzerà il mercato, con club che si affretano a ottimizzare le loro formazioni in vista della prossima stagione.

Le Implicazioni per Aston Villa e il Mercato

Se Emiliano Martinez dovesse effettivamente lasciare l’Aston Villa, il club inglese dovrà affrontare una sfida significativa: trovare un sostituto in grado di mantenere standard elevati. La stagione della Premier League è intensa e la perdita di un portiere del calibro di Martinez potrebbe influenzare le ambizioni europee della squadra.

D’altro canto, l’Inter vuole costruire una rosa competitiva e pare che la strategia di puntare su giovani promesse, come Josep Martinez, sia centrale nella loro pianificazione. Questa scelta non solo potrebbe risultare vantaggiosa dal punto di vista finanziario, ma potrebbe anche dare spazi importanti ai giovani talenti in un contesto competitivo come quello della Serie A.

In definitiva, Emiliano Martinez resta un nome di spicco in questo mercato, con ogni sua mossa destinata a far discutere. Club come l’Inter dovranno valutare attentamente le proprie strategie per non perdere treni importanti in un panorama calcistico in continua evoluzione.

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