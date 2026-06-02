Da trionfo a delusione: Zverev eguaglia il triste record di Ferrer al Roland Garros.

Alexander Zverev avanza verso la sua prima vittoria al Grande Slam

Alexander Zverev è sempre più vicino a realizzare il sogno di vincere il suo primo titolo di Grande Slam. Il tennista tedesco ha conquistato il suo posto nei quarti di finale del Roland Garros 2023 dopo una vittoria in tre set contro Jesper de Jong, un lucky loser del torneo.

Quest’anno, il torneo parigino si è caratterizzato per le straordinarie battaglie in cinque set, ma Zverev ha mantenuto il suo cammino relativamente breve, cedendo solo un set nelle fasi iniziali. Con l’uscita anticipata di grandi nomi come Jannik Sinner e Novak Djokovic, il tedesco è ora visto come il favorito per sollevare il trofeo.

Questa situazione, sebbene gratificante, porta con sé anche un certo peso. Zverev è considerato uno dei migliori giocatori a non aver ancora vinto un Grande Slam. Ha raggiunto fino ad oggi un traguardo che lo allinea con David Ferrer e Tomas Berdych, entrambi con 17 quarti di finale nel loro curriculum, ma senza un titolo in bacheca.

Un record controverso nel tennis

La carriera di Zverev è stata segnata da numerose imprese, ma anche da momenti amari. Solo nei suoi 17 quarti di finale, Zverev è riuscito a trasformarne sette in semifinali e ha raggiunto la finale in tre occasioni: nel 2020 agli US Open, nel 2024 al Roland Garros e nel 2025 all’Australian Open. La sua partita più memorabile è certamente quella contro Dominic Thiem a New York, dove il tedesco era in vantaggio di due set, ma ha visto svanire la vittoria a causa della straordinaria rimonta dell’austriaco.

Quest’ultimi successi e le battaglie perse, alimentano la narrazione che Zverev è un campione senza titolo. Questo fardello potrebbe spingere il tennista a dare il massimo per interrompere questa serie negativa e finalmente conquistare il suo primo trofeo di Grande Slam. Con l’attenzione dei media e dei fan riposta su di lui, il percorso verso il trofeo è più evidente e ha un forte appeal per i suoi sostenitori e gli amanti del tennis.

Ora, Zverev si prepara ad affrontare un giovane promettente, Rafael Jodar, durante i quarti di finale. Jodar, 19 anni, è emerso come una delle storie più interessanti della stagione sulla terra battuta. Ha raggiunto le semifinali ATP a Barcellona e ha avuto buone prestazioni anche a Madrid e Roma. Sarà una sfida inedita fra due generazioni del tennis, e Jodar cercherà di continuare il suo exploit, mentre Zverev punterà a mantenere la sua serie positiva.

Il cammino verso la finale: gli ostacoli di Zverev

Se Zverev supererà la prova contro Jodar, nei turni successivi potrebbe trovarsi di fronte a Joao Fonseca o Jakub Mensik in semifinale. Entrambi i giocatori non sono nuovi per Zverev, che ha già affrontato e vinto contro di loro quest’anno: ha battuto Fonseca a Montecarlo e Mensik a Madrid. Questa esperienza precedentemente positiva potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia del tedesco, portandolo a credere di avere una buona chance di raggiungere la finale.

Questa stagione di Roland Garros sembra dare a Zverev un’opportunità senza precedenti. Con il percorso liberato da avversari formidabili, potrebbe essere il momento giusto affinché lui possa finalmente emergere come vincitore. Gli scommettitori e i critici guardano con attenzione quanto accadrà nei prossimi match, e l’atmosfera è carica di aspettative.

La lotta per il titolo si fa accesa, e gli occhi di milioni di fan saranno puntati su Zverev nei prossimi turni. Le sue prestazioni nella competizione potrebbero non solo scrivere la sua storia, ma anche segnare un cambiamento nel panorama del tennis maschile. Un trionfo al Roland Garros non solo lo libererebbe dal fardello di non aver mai vinto un Grande Slam, ma segnerebbe anche l’inizio di una nuova era in cui il tedesco è finalmente considerato un campione.

Fonti: Roland Garros Official, ATP Tour

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