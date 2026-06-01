1 Giugno 2026

Lukaku al Napoli: l’addio non è ancora certo, possibilità di permanenza in gioco.

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026
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Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere fonte di discussione e curiosità nel panorama calcistico italiano. Dopo un periodo di incertezze, il belga sembra pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Fino a non molto tempo fa, sembrava che il destino del centravanti belga fosse segnato: il Napoli e Lukaku sembravano destinati a separarsi. Gli infortuni subiti, in particolare quello di Ferragosto, avevano influito negativamente sul suo rendimento in campo. Sebbene un gol siglato contro il Verona avesse riacceso speranze di un finale di stagione migliore, la sua fuga in Belgio, accompagnata da messaggi affettuosi verso i tifosi azzurri, appariva come un chiaro segnale di una storia in fase di chiusura.

Le recenti dichiarazioni di Lukaku

Le recenti esternazioni dell’attaccante, però, hanno cambiato il mood attorno al suo futuro. Lukaku ha espresso un forte desiderio di rientrare in gioco e di rendersi disponibile per il Napoli e il nuovo allenatore Allegri. Questo è un aspetto cruciale, dato che Allegri ha sempre avuto fiducia nelle capacità del belga, mostrando interesse per lui in diverse occasioni, specialmente durante il suo periodo alla Juventus.

La situazione non è priva di complessità. Il contratto di Lukaku pesa notevolmente sulla situazione finanziaria del Napoli, che ha bisogno di ottimizzare i propri costi. Con l’arrivo di Rasmus Hojlund, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, è opportuno valorizzare questo importante investimento. Hojlund è destinato a essere uno dei veri protagonisti del nuovo corso azzurro.

Di fronte a questa realtà economica, il Napoli è pronto a valutare offerte concrete per Lukaku, soprattutto se dovessero arrivare cifre comprese tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una somma che, seppur non elevata, avrebbe un impatto significativo sul bilancio del club, considerando che il belga era stato acquistato due anni fa per 30 milioni. La cessione garantirà anche un alleggerimento del monte ingaggi e permetterà di recuperare risorse per future operazioni di mercato.

Il ruolo di Allegri nella scelta finale

La decisione finale, però, potrebbe dipendere dalla valutazione di Allegri. Se il tecnico deciderà che Lukaku è un elemento fondamentale per il suo progetto, la sua permanenza al Napoli potrebbe diventare più di una semplice possibilità. In caso contrario, il club dovrà valutare attentamente le offerte e considerare il futuro senza il belga.

Il mercato estivo è solo all’inizio e il destino di Lukaku rimane uno dei punti focali delle strategie estive del Napoli. Quella che appariva come una separazione certa potrebbe non essere così scontata, e le dinamiche interne possono cambiare rapidamente a seconda delle esigenze tattiche della squadra.

È evidente come il legame tra Lukaku e il Napoli possa prendere diverse direzioni. I prossimi giorni e le comunicazioni tra il belga e Allegri saranno cruciali. La situazione è in continua evoluzione e i tifosi azzurri possono solo attendere per capire se questo capitolo della storia di Lukaku al Napoli è destinato a chiudersi o se avrà un’ulteriore evoluzione.

Fonti ufficiali come Calciomercato.com e l’agenzia di stampa ANSA seguiranno da vicino gli sviluppi, fornendo aggiornamenti tempestivi su questa intrigante situazione.

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