Il Papa Buono a Napoli: l’incredibile apparizione che ha salvato una suora morente.

A Napoli, il 60esimo anniversario del miracolo di Papa Giovanni XXIII, il “Papa Buono”, è stato celebrato con un evento solenne presso la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta.

Il Miracolo di Napoli: Un Evento Storico

Questo anniversario rappresenta un momento cruciale per la fede e la storia cittadina, legando indissolubilmente Napoli al miracolo che ha portato alla canonizzazione di Angelo Roncalli. La celebrazione, avvenuta il 25 maggio 1966, ha visto la storia della medicina cedere il passo a quella della fede, testimoniando il potere del miracoloso.

In tale occasione, la Basilica ha accolto Don Giulio Albani, Rettore del Santuario di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Il suo intervento ha sottolineato il vincolo profondo tra Bergamo, la città natale del Papa, e il capoluogo campano, un legame che vive attraverso la memoria e la devozione dei fedeli.

Don Albani ha omaggiato la comunità di Piedigrotta con una preziosa reliquia di San Giovanni XXIII, un gesto simbolico che ha rafforzato il rapporto tra le due terre unite dalla fede. Il gesto ha richiamato l’attenzione sulla rilevanza spirituale del miracolo, non solo per Napoli ma per l’intera Chiesa.

Il Miracolo e la Sua Eredità

Il prodigio verificatosi nella stanza adiacente alla Basilica ha costituito un punto di riferimento cruciale per la beatificazione di Giovanni XXIII, avvenuta nel 2000 per mano di Giovanni Paolo II, e per la sua canonizzazione nel 2014 ad opera di Papa Francesco.

Il pomeriggio di studi, introdotto dal saluto del parroco Don Piero Milani, è stato moderato dal giornalista Michelangelo Iossa. In un’intensa discussione, sono intervenuti Don Giuseppe Guerra, esperto storico del miracolo del 1966, e Alfredo Capitani, il fratello di Suor Caterina, la religiosa che sperimentò la straordinaria guarigione.

Al termine dell’incontro, Don Giulio Albani ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica. La liturgia è stata accompagnata dalle melodie all’organo di Cristina Brancato, organista titolare della Basilica e rappresentante della tradizione organistica napoletana.

La Storia del Miracolo

Nel maggio del 1966, Suor Caterina Capitani, una figlia della carità non ancora professa, stava morendo a causa di un’ulcera gastrica perforante e di una fistola addominale, che avevano provocato emorragie inarrestabili. Consapevoli della gravità della sua situazione, i medici le permisero di emettere i voti religiosi in anticipo il 19 maggio.

Innalzando preghiere e mostrando fede, le consorelle posero una reliquia di Papa Roncalli sulla ferita, avviando una novena. Il 25 maggio accadde l’improbabile: come riportato nei resoconti conservati a Potenza, Papa Giovanni XXIII apparve al capezzale della giovane, annunciando la sua imminente guarigione. In pochi minuti la temperatura corporea di Suor Caterina scese da 39,5°C a 37°C, e la fistola si richiuse, lasciando i medici increduli di fronte a quella dimostrazione di potere divino.

Il luogo in cui si verificò il miracolo faceva originariamente parte dell’antico Ospedale della Real Armata di Mare di Piedigrotta, situato nel convento dei Canonici Regolari Lateranensi. Questa struttura ha avuto un’importante evoluzione storica, diventando un punto di riferimento per la salute pubblica grazie anche alla disponibilità di fonti termali. Dopo la sua integrazione nella Marina Militare, il complesso ha cessato la sua funzione sanitaria, incontrando un periodo di abbandono. Nonostante questo, l’area contigua alla Basilica rimane un punto importante, carico di significato storico e spirituale per la comunità.

Per approfondire ulteriormente sulla vita e i miracoli di Papa Giovanni XXIII, consultate fonti ufficiali come il sito della Santa Sede o altri archivi storici.

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