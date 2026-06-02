Bondo, ex flop del Milan, potrebbe rilanciarsi al Monza dopo il trasferimento da 10 milioni.

Warren Bondo: Un Ritorno al Passato dopo il Flop al Milan

SINGAPORE, SINGAPORE – 23 LUGLIO: Warren Bondo dell’AC Milan in azione durante l’amichevole di pre-stagione tra Arsenal FC e AC Milan all’Stadio Nazionale il 23 luglio 2025 a Singapore. (Foto di Yong Teck Lim/Getty Images)

Il giovane centrocampista Warren Bondo, reduce da un’uscita deludente con l’AC Milan, sta per tornare alla sua base, dopo che il Cremonese ha subito la retrocessione dalla Serie A. Nonostante la situazione complicata, ci sono voci che lo vedono tornare ai suoi vecchi amori: il club neopromosso Monza.

Nonostante la sua giovane età di soli 22 anni, Bondo ha già un curriculum sorprendentemente internazionale. È arrivato in Italia nel 2022, inizialmente con il Monza. Dopo un prestito alla Reggina, il giovane talento ha lasciato il segno durante la promozione dalla Serie B e la prima metà della stagione 2024-25 in Serie A.

Le Aspettative e le Difficoltà con il Milan

Le prestazioni di Bondo con il Monza sono state sufficientemente impressionanti da guadagnarsi un trasferimento all’AC Milan nel febbraio 2025, per un totale di 10,5 milioni di euro più eventuali 5 milioni di euro in bonus. Questo trasferimento, però, si è rivelato un grosso fallimento, con il centrocampista che ha accumulato solo cinque presenze in gare ufficiali per un totale di 164 minuti in campo.

HONG KONG, CINA – 26 LUGLIO: Noah Okafor dell’AC Milan (a destra) festeggia dopo aver segnato insieme a Warren Pierre Bondo (a sinistra) durante l’amichevole pre-stagionale tra Liverpool FC e AC Milan al Kai Tak Stadium il 26 luglio 2025 a Hong Kong. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dopo la sua breve e poco fortunata avventura con i rossoneri, Bondo è stato ceduto in prestito al Cremonese la scorsa estate. Qui, però, la situazione non è migliorata. Ha disputato solo 28 partite tra Serie A e Coppa Italia con una squadra che ha purtroppo conosciuto la retrocessione. Queste esperienze negative hanno sollevato domande sulla sua futura carriera professionale.

Un Possibile Ritorno a Monza

Ora che sta tornando alla base Milan, le opportunità per Bondo si assottigliano. Secondo fonti ufficiali, tra cui Calciomercato, il centrocampista potrebbe considerare un nuovo accordo con il Monza, club che ha recentemente conquistato la promozione dalla Serie B insieme a Venezia e Frosinone.

La possibilità di un ritorno al Monza sarebbe un bel colpo per il giovane, che troverebbe un ambiente familiare dove potrebbe rilanciare la sua carriera. Milan, nel contempo, potrebbe considerare di inserire una clausola di obbligo di riscatto di 6 milioni di euro, qualora il Monza dovesse riuscire a mantenere la categoria in Serie A.

Questo sviluppo potrebbe rappresentare un’importante opportunità per Bondo, permettendogli di dimostrare il suo valore e contribuire al nuovo progetto di Monza in una divisione competitiva come la Serie A. I tifosi sperano che la sua esperienza passata possa rivelarsi una risorsa preziosa per il club e che possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale.

Nonostante le difficoltà, la carriera di Warren Bondo può ancora prendere una piega positiva. Con il giusto supporto e un ambiente stimolante, il talento del centrocampista potrebbe nuovamente brillare nei palcoscenici più importanti del calcio italiano.

Fonti: Calciomercato, Getty Images.

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