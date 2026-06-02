2 Giugno 2026

Bondo, ex flop del Milan, potrebbe rilanciarsi al Monza dopo il trasferimento da 10 milioni.

redazione 2 Giugno 2026
arsenal-fc-v-ac-milan-pre-season-1.jpg

Warren Bondo: Un Ritorno al Passato dopo il Flop al Milan

SINGAPORE, SINGAPORE – 23 LUGLIO: Warren Bondo dell’AC Milan in azione durante l’amichevole di pre-stagione tra Arsenal FC e AC Milan all’Stadio Nazionale il 23 luglio 2025 a Singapore. (Foto di Yong Teck Lim/Getty Images)

Il giovane centrocampista Warren Bondo, reduce da un’uscita deludente con l’AC Milan, sta per tornare alla sua base, dopo che il Cremonese ha subito la retrocessione dalla Serie A. Nonostante la situazione complicata, ci sono voci che lo vedono tornare ai suoi vecchi amori: il club neopromosso Monza.

Nonostante la sua giovane età di soli 22 anni, Bondo ha già un curriculum sorprendentemente internazionale. È arrivato in Italia nel 2022, inizialmente con il Monza. Dopo un prestito alla Reggina, il giovane talento ha lasciato il segno durante la promozione dalla Serie B e la prima metà della stagione 2024-25 in Serie A.

Le Aspettative e le Difficoltà con il Milan

Le prestazioni di Bondo con il Monza sono state sufficientemente impressionanti da guadagnarsi un trasferimento all’AC Milan nel febbraio 2025, per un totale di 10,5 milioni di euro più eventuali 5 milioni di euro in bonus. Questo trasferimento, però, si è rivelato un grosso fallimento, con il centrocampista che ha accumulato solo cinque presenze in gare ufficiali per un totale di 164 minuti in campo.

HONG KONG, CINA – 26 LUGLIO: Noah Okafor dell’AC Milan (a destra) festeggia dopo aver segnato insieme a Warren Pierre Bondo (a sinistra) durante l’amichevole pre-stagionale tra Liverpool FC e AC Milan al Kai Tak Stadium il 26 luglio 2025 a Hong Kong. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dopo la sua breve e poco fortunata avventura con i rossoneri, Bondo è stato ceduto in prestito al Cremonese la scorsa estate. Qui, però, la situazione non è migliorata. Ha disputato solo 28 partite tra Serie A e Coppa Italia con una squadra che ha purtroppo conosciuto la retrocessione. Queste esperienze negative hanno sollevato domande sulla sua futura carriera professionale.

Un Possibile Ritorno a Monza

Ora che sta tornando alla base Milan, le opportunità per Bondo si assottigliano. Secondo fonti ufficiali, tra cui Calciomercato, il centrocampista potrebbe considerare un nuovo accordo con il Monza, club che ha recentemente conquistato la promozione dalla Serie B insieme a Venezia e Frosinone.

La possibilità di un ritorno al Monza sarebbe un bel colpo per il giovane, che troverebbe un ambiente familiare dove potrebbe rilanciare la sua carriera. Milan, nel contempo, potrebbe considerare di inserire una clausola di obbligo di riscatto di 6 milioni di euro, qualora il Monza dovesse riuscire a mantenere la categoria in Serie A.

Questo sviluppo potrebbe rappresentare un’importante opportunità per Bondo, permettendogli di dimostrare il suo valore e contribuire al nuovo progetto di Monza in una divisione competitiva come la Serie A. I tifosi sperano che la sua esperienza passata possa rivelarsi una risorsa preziosa per il club e che possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale.

Nonostante le difficoltà, la carriera di Warren Bondo può ancora prendere una piega positiva. Con il giusto supporto e un ambiente stimolante, il talento del centrocampista potrebbe nuovamente brillare nei palcoscenici più importanti del calcio italiano.

Fonti: Calciomercato, Getty Images.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Domenico-Tedesco-Belgium.jpg

Bologna: il report tedesco conferma, accordo raggiunto per l’uscita dal Fenerbahçe.

redazione 2 Giugno 2026
tottenham-hotspur-v-aston-villa-.jpg

Martinez dell’Aston Villa disponibile, ma l’Inter considera di promuovere il portiere di riserva.

redazione 2 Giugno 2026
Sergi-Dominguez-Barcelona.jpg

La Lazio sfida il Tottenham per Sergi Dominguez, offerta oltre 5 milioni di euro.

redazione 1 Giugno 2026
borussia-dortmund-v-eintracht-fr.jpg

Brandt del Dortmund: ottima scelta per la Roma grazie a Malen e Massara.

redazione 1 Giugno 2026
Marios-Oikonomou-Sampdoria.jpg

Serie A in lutto: Oikonomou scompare a 33 anni in un tragico incidente.

redazione 1 Giugno 2026
Max-Allegri-point.jpg

Allegri in lacrime omaggia il mentore Galeone: un tributo toccante e autentico.

redazione 1 Giugno 2026
Christian-Pulisic.jpg

Pulisic, il Cardinale desidera la sua permanenza al Milan oltre il 2027, ma i negoziati si fermano.

redazione 1 Giugno 2026
Antonio-Cassano.jpg

Cassano attacca Baldini: “Italia in amichevoli nel 2026 con ragazzi, un grande imbarazzo”.

redazione 1 Giugno 2026
Max-Allegri-whisper.jpg

Napoli sotto Allegri: formazione e il nuovo ruolo di McTominay.

redazione 1 Giugno 2026
Samuele-Ricci-celebrate-Atalanta-Milan.jpg

Atalanta cerca due giocatori del Milan dopo affare da 50 milioni con il Manchester United.

redazione 31 Maggio 2026
belgium-public-training-session-.jpg

Bologna ingaggia l’ex tecnico del Belgio e del Fenerbahce come nuovo allenatore.

redazione 31 Maggio 2026
us-sassuolo-calcio-v-hellas-verona-fc-serie-a-2-1.jpg

Berardi: “Mi diverto con De Zerbi, voglio tornare a giocare per l’Italia”

redazione 31 Maggio 2026

Ultimissime

arsenal-fc-v-ac-milan-pre-season-1.jpg

Bondo, ex flop del Milan, potrebbe rilanciarsi al Monza dopo il trasferimento da 10 milioni.

redazione 2 Giugno 2026
18811.jpg

Tottenham avvia trattative con il Manchester City per il trasferimento di Savinho.

redazione 2 Giugno 2026
reliquia-papa-buono-napoli.jpeg

Il Papa Buono a Napoli: l’incredibile apparizione che ha salvato una suora morente.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429148.jpg

Trattamenti antiparassitari per i platani del Vomero: partono le operazioni di cura.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
GettyImages-2265517831-scaled.jpg

Scopri la sorprendente differenza tra i match di Djokovic e Ruud secondo Joao Fonseca.

redazione 2 Giugno 2026